Yeni Ulaştırma Bakanı’na çağrımdır: Yapın şu yolu!

Bir milyon metrekare alan üzerine kurulu, altı bloktan oluşan, 2 bin 682 yatak kapasitesi olan bu hastane...
Son teknoloji kullanılarak yapılmış.
Yani dört dörtlük, muazzam bir hastane...
*
Sahra hastanelerinin kurulmasının, bazı uygun binaların hastaneye dönüştürülmesinin falan bile gündeme getirildiği bugünlerde...
Öyle şiddetle ihtiyaç var ki bu hastaneye...
Bir an önce hizmete sokulması şart oğlu şart.
*
Fakat durun bir dakika!
Bu hastane, maalesef doğru dürüst hizmete giremiyor.
Çünkü yolu yok!
Yolu yapılmamış, yolu yapılamıyor hastanenin.
*
Ekrem İmamoğlu diyor ki:
“Hükümet durdurdu yolu.”
*
Hükümet diyor ki:
“Ekrem İmamoğlu durdurdu yolu.”
*
Bir lüzumsuz çekişme, bir boş tartışma, bir faydasız polemik sürüp gidiyor.
*
Buradan Ulaştırma Bakanı olarak atanan Sayın Adil Karaismailoğlu’na seslenmek istiyorum:
*
Sayın Bakan!
Bir beyaz sayfa açın.
Ve şu sinir bozucu “Sen durdurdun/Ben durdurmadım” tartışmasını...
Hemen ve derhal kirletilmiş bir mendil gibi çöp sepetine basket yapın lütfen.
*
Hiç zaman kaybetmeden, hemen bugün...
Başlayın şu hastanenin yolunu yapmaya...
İlk göreviniz, ilk icraatınız, ilk hareketiniz bu olsun.
*
Vatan sizden bu hizmeti bekliyor Sayın Bakan.
E HANİ BU VİRÜSÜ ÇİN’E AMERİKA BULAŞTIRMIŞTI
ABD’deki durum şöyle:
*
Vaka sayısı, Çin’i ve İtalya’yı geçti. Üstelik salgın tepe noktasına ulaşmış durumda değil. Sağlık çalışanı eksik, tıbbi ekipman eksik, koruyucu malzeme eksik... Hastane bekleme odaları, bulaştırma ihtimali olanlarla dolu. Hastaneye yatacaklar, yatak boşalana kadar bir sedyede 50-60 saat bekliyor. “Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz” sesleri yükseliyor ülkede. Hastanelerde sadece hayatını kaybedenlerin yatakları boşalıyor. Teste erişim kısıtlı... Sadece çok ağır belirtiler gösterenlere test yapılıyor, geri kalana “Evde kendini karantinaya al” deniyor.
*
“Bu virüsü biyolojik silah olarak ABD üretti, Çin’in başına musallat etti... Tek amacı Çin’i yükselişini durdurmaktı” falan diye bik bik eden komplo teoricilerinden herhangi birini elime geçirirsem...
“Bizim genetiğimiz sağlam. Bize bir şey olmayacak” diyen Oytun’dan beter hale getireceğim.
BAKAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
BEN tüm ihalelerin, tüm işlemlerin “küt” diye durdurulması taraftarı değilim.
Çok zaruri, çok acil ihtiyaçlar için çalışmalar tabii ki devam edecek.
*
Ama el insaf!
*
Kanal İstanbul, çok zaruri ihtiyaçlar kapsamında mıydı?
Birkaç görevlinin ağızlarına maske takarak Kanal İstanbul kapsamında iki köprünün ihalesini yapması, olacak şey miydi?
*
Yapılan iş, iki şeye neden oldu:
*
- BİR: “Millet can derdindeyken...” diye başlayan haklı eleştirilerin yükselmesine...
*
- İKİ: Bu ihale yapılana kadar pek bir varlık gösteremeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bu ihaleyle birlikte gayet enerjik ve gayet dinamik bir biçimde ortaya çıkmasına...
*
Durum bu kadar açık ve netken...
“Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı?” sorusuna cevap aramaya gerek var mı?
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NA BEŞ ADET TAVSİYEM VAR
- TAVSİYE BİR: Canla başla çalışan doktorlarımız için, tüm sağlık çalışanlarımız için kamuoyu huzurunda şöyle güzel bir dua edin. Bunun çok müspet bir karşılığı olacaktır tüm toplumda Sayın Başkan...
*
- TAVSİYE İKİ: Geçen cuma yaptığınız gibi safları sıklaştıramadığınız özel cuma namazı uygulamasını bu cuma yapmayın. Bu uygulama en dindar kesimlerden bile tepki aldı. Bunu göz önünde bulundurun. Vazgeçin bundan Sayın Başkan.
*
- TAVSİYE ÜÇ: Çalışamayan, çalışamadıkları için de zor durumda kalan yurttaşlarımız var. Onlar için çok geniş çaplı bir yardım kampanyası düzenleyin Diyanet olarak. Buna öncülük yapın Sayın Başkan.
*
- TAVSİYE DÖRT: Minarelerden yatsı namazından sonra yükselen salavat ve tekbirler bende manevi haz uyandırıyor. Ancak bazı vatandaşlarımızın cenaze töreni psikolojisine girdiklerine dair çok sayıda bilgi geldi bana. Din psikolojisi alanının önde gelen hocalarıyla bu konuyu lütfen ele alın Sayın Başkan.
*
- TAVSİYE BEŞ: Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden din karşıtı özel bir propaganda çalışması yapılıyor. Bu tür operasyonları boşa çıkaracak ve bu tür operasyonlara meydan vermeyecek stratejiler geliştirin Sayın Başkan.
BİR TIKLA GAZETEM KAPIMA GELDİ
BİZİM satış ekibimiz harika bir uygulama başlattı:
“Evde kal gazetesiz kalma/Bir tıkla gazeten kapında” sloganıyla başlatılan bu uygulama şöyle işliyor:
*
Hürriyet.com.tr’ye giriyorsunuz, bizim grubun gazetelerinden istediklerinizi...
Bir haftalık, bir aylık sipariş veriyorsunuz...
Ve her sabah “Scotty” ekipleri, gazetenizi evinizin kapına bırakıyor.
*
Ben dün ilk kez uygulamayı denedim.
Siparişi verdim.
Sabah uyandığımda...
Açtım kapıyı...
Bingo! Gazetem evimin kapısına bırakılmıştı.
Sıfır temasla aldım gazetemi.
*
Sadece İstanbul için geçerli olan bu uygulamadan siz de yararlanabilirsiniz.
*
Tecrübeyle sabittir:
İnsan sabah uyanıp kapısını açtığında karşısında gazetesini görünce ferahlıyor, moral buluyor, kendini iyi hissediyor.
Yeni Ulaştırma Bakanı’na çağrımdır: Yapın şu yolu!
İstanbul’da Başakşehir’e bir “şehir hastanesi” yapıldı.
Bir milyon metrekare alan üzerine kurulu, altı bloktan oluşan, 2 bin 682 yatak kapasitesi olan bu hastane...
Son teknoloji kullanılarak yapılmış.
Yani dört dörtlük, muazzam bir hastane...
*
Sahra hastanelerinin kurulmasının, bazı uygun binaların hastaneye dönüştürülmesinin falan bile gündeme getirildiği bugünlerde...
Öyle şiddetle ihtiyaç var ki bu hastaneye...
Bir an önce hizmete sokulması şart oğlu şart.
*
Fakat durun bir dakika!
Bu hastane, maalesef doğru dürüst hizmete giremiyor.
Çünkü yolu yok!
Yolu yapılmamış, yolu yapılamıyor hastanenin.
*
Ekrem İmamoğlu diyor ki:
“Hükümet durdurdu yolu.”
*
Hükümet diyor ki:
“Ekrem İmamoğlu durdurdu yolu.”
*
Bir lüzumsuz çekişme, bir boş tartışma, bir faydasız polemik sürüp gidiyor.
*
Buradan Ulaştırma Bakanı olarak atanan Sayın Adil Karaismailoğlu’na seslenmek istiyorum:
*
Sayın Bakan!
Bir beyaz sayfa açın.
Ve şu sinir bozucu “Sen durdurdun/Ben durdurmadım” tartışmasını...
Hemen ve derhal kirletilmiş bir mendil gibi çöp sepetine basket yapın lütfen.
*
Hiç zaman kaybetmeden, hemen bugün...
Başlayın şu hastanenin yolunu yapmaya...
İlk göreviniz, ilk icraatınız, ilk hareketiniz bu olsun.
*
Vatan sizden bu hizmeti bekliyor Sayın Bakan.
E HANİ BU VİRÜSÜ ÇİN’E AMERİKA BULAŞTIRMIŞTI
ABD’deki durum şöyle:
*
Vaka sayısı, Çin’i ve İtalya’yı geçti. Üstelik salgın tepe noktasına ulaşmış durumda değil. Sağlık çalışanı eksik, tıbbi ekipman eksik, koruyucu malzeme eksik... Hastane bekleme odaları, bulaştırma ihtimali olanlarla dolu. Hastaneye yatacaklar, yatak boşalana kadar bir sedyede 50-60 saat bekliyor. “Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz” sesleri yükseliyor ülkede. Hastanelerde sadece hayatını kaybedenlerin yatakları boşalıyor. Teste erişim kısıtlı... Sadece çok ağır belirtiler gösterenlere test yapılıyor, geri kalana “Evde kendini karantinaya al” deniyor.
*
“Bu virüsü biyolojik silah olarak ABD üretti, Çin’in başına musallat etti... Tek amacı Çin’i yükselişini durdurmaktı” falan diye bik bik eden komplo teoricilerinden herhangi birini elime geçirirsem...
“Bizim genetiğimiz sağlam. Bize bir şey olmayacak” diyen Oytun’dan beter hale getireceğim.
BAKAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
BEN tüm ihalelerin, tüm işlemlerin “küt” diye durdurulması taraftarı değilim.
Çok zaruri, çok acil ihtiyaçlar için çalışmalar tabii ki devam edecek.
*
Ama el insaf!
*
Kanal İstanbul, çok zaruri ihtiyaçlar kapsamında mıydı?
Birkaç görevlinin ağızlarına maske takarak Kanal İstanbul kapsamında iki köprünün ihalesini yapması, olacak şey miydi?
*
Yapılan iş, iki şeye neden oldu:
*
- BİR: “Millet can derdindeyken...” diye başlayan haklı eleştirilerin yükselmesine...
*
- İKİ: Bu ihale yapılana kadar pek bir varlık gösteremeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bu ihaleyle birlikte gayet enerjik ve gayet dinamik bir biçimde ortaya çıkmasına...
*
Durum bu kadar açık ve netken...
“Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı?” sorusuna cevap aramaya gerek var mı?
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NA BEŞ ADET TAVSİYEM VAR
- TAVSİYE BİR: Canla başla çalışan doktorlarımız için, tüm sağlık çalışanlarımız için kamuoyu huzurunda şöyle güzel bir dua edin. Bunun çok müspet bir karşılığı olacaktır tüm toplumda Sayın Başkan...
*
- TAVSİYE İKİ: Geçen cuma yaptığınız gibi safları sıklaştıramadığınız özel cuma namazı uygulamasını bu cuma yapmayın. Bu uygulama en dindar kesimlerden bile tepki aldı. Bunu göz önünde bulundurun. Vazgeçin bundan Sayın Başkan.
*
- TAVSİYE ÜÇ: Çalışamayan, çalışamadıkları için de zor durumda kalan yurttaşlarımız var. Onlar için çok geniş çaplı bir yardım kampanyası düzenleyin Diyanet olarak. Buna öncülük yapın Sayın Başkan.
*
- TAVSİYE DÖRT: Minarelerden yatsı namazından sonra yükselen salavat ve tekbirler bende manevi haz uyandırıyor. Ancak bazı vatandaşlarımızın cenaze töreni psikolojisine girdiklerine dair çok sayıda bilgi geldi bana. Din psikolojisi alanının önde gelen hocalarıyla bu konuyu lütfen ele alın Sayın Başkan.
*
- TAVSİYE BEŞ: Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden din karşıtı özel bir propaganda çalışması yapılıyor. Bu tür operasyonları boşa çıkaracak ve bu tür operasyonlara meydan vermeyecek stratejiler geliştirin Sayın Başkan.
BİR TIKLA GAZETEM KAPIMA GELDİ
BİZİM satış ekibimiz harika bir uygulama başlattı:
“Evde kal gazetesiz kalma/Bir tıkla gazeten kapında” sloganıyla başlatılan bu uygulama şöyle işliyor:
*
Hürriyet.com.tr’ye giriyorsunuz, bizim grubun gazetelerinden istediklerinizi...
Bir haftalık, bir aylık sipariş veriyorsunuz...
Ve her sabah “Scotty” ekipleri, gazetenizi evinizin kapına bırakıyor.
*
Ben dün ilk kez uygulamayı denedim.
Siparişi verdim.
Sabah uyandığımda...
Açtım kapıyı...
Bingo! Gazetem evimin kapısına bırakılmıştı.
Sıfır temasla aldım gazetemi.
*
Sadece İstanbul için geçerli olan bu uygulamadan siz de yararlanabilirsiniz.
*
Tecrübeyle sabittir:
İnsan sabah uyanıp kapısını açtığında karşısında gazetesini görünce ferahlıyor, moral buluyor, kendini iyi hissediyor.