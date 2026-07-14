 Yeni sürüm Sülün Osman

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Hoş sohbet, mukallit bir adamdan Haluk Levent öyküleri dilemiştim.

Henüz deprem meprem yok ortada, AHBAP olayı falan hak getire.

“Çok iyi tanırım, beraber çok iş yaptık, sürekli yanındaydım” diyerek başlamıştı anlatmaya adam.

*

Öyle süsleyerek, öyle mukallitlikler yaparak, öyle renklendirerek anlatıyordu ki... Anlattığı her öyküye kahkahalar atarak gülüyordum.

Çünkü bayağı komik dolandırıcılık öyküleriydi bunlar. Sülün Osman’ın köprüyü satma öyküleri gibi.

*

Şeytan tüyü varmış Haluk Levent’in.

İkna ederek parasını alabileceği adamın yumuşak karnını çok iyi saptarmış. Muazzam bir kurguyla kurbanın üzerine gider, müthiş bir tatlı dille adamı çarparmış.

Borç isteyip de alamadığı olmazmış. Aldığı borcun da üstüne yatarmış.

*

Tonlarca öykü anlatmıştı hoşsohbet adam. Gülmüştüm, eğlenmiştim ama pek de inanmamıştım.

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“Yok canım, bu kadar da olmaz” demiştim. Fakat yine de kafamda bir soru işareti kaldığını söylemeliyim. Minik, çaresiz, can sıkıcı bir soru işareti.

*

AHBAP olayı yükselince... Muhalifler AHBAP’a para yağdırmaya başlayınca... Haluk Levent Türkiye’nin en güvendiği adama dönüşünce...

Hemen kahkahalar eşliğinde dinlediğim dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma. Ve aldı beni bir düşünce.

Mütereddit ve kuşkulu gözlerle uzaklara dalıverdim.

“Bu adam dolandırıcıdır” diye haykıracak mecalim yoktu. Çünkü elimde sadece teyit edilmemiş ama çok eğlenceli öyküler vardı.

*

Dün “Haluk Levent gözaltına alındı” haberini ilk işittiğimde...

Kahkahalar eşliğinde dinlediğim hemen o sevimli dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma.

*

Sonra her şeyi okudum. Sonra tüm iddiaları ezber ettim. Sonra rakamların büyüklüğüne odaklandım.

Sonra Ece Güner’in verdiği borcu almak için nasıl çırpındığı öyküsüne daldım. Sonra kızını uçak kazasında kaybeden işinsanının acısını nasıl sömürdüğünü öğrendim.

Ve kafama dank etti!

“Demek ki doğruymuş o dinlediklerimin çoğu” noktasına pat diye geliverdim.

*

O anlatılan dolandırıcılık öykülerinde eğlenceli bir taraf vardı.

Kurumsallaşmamış şapşal dolandırıcılıklardı onlar.

*

Ancak insanların depremzedeler için verdikleri yardım paralarıyla kumar oynamanın eğlenceli bir tarafı yok.

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Bu son Haluk Levent öyküsünü midemi tutarak dinlememin sebebi tam da bu.

HALUK LEVENT OLAYINDAN ÇIKARILACAK ALTI DERS

- DERS BİR: İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın.

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- DERS İKİ: Her İzmir Marşı söyleyenin, her Atatürk diyenin, her AKP karşıtının peşine takılmayın.

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- DERS ÜÇ: Kumarla sorunu olan birini, yardım dağıtma sorumlusu olarak konumlandırmadan önce üç kere düşünün.

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- DERS DÖRT: Devlete güvenmeyip AHBAP’a güvenmek... Belki ilk etapta tatlı gelebilir. Acısının sonradan çıkacağını unutmayın.

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- DERS BEŞ: Devlet Bahçeli, herhangi biri hakkında olumsuz görüş bildirmişse... Mutlaka dikkate alın.

*

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- DERS ALTI: Başkalarına “koyun, aptal, cahil, kandırılmış” falan demeden önce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin.

KÜÇÜMSENMEYECEK BİR ADAM

ÇOK zeki biri Haluk Levent.

Şu korkunç derecede cepheleşmiş Türkiye ortamında hem muhalif bir ton verdi kendisine, hem de iktidarı fazla ürkütmemek için elinden geleni yapmasını bildi.

*

Çok kurnaz biri Haluk Levent.

AHBAP’a gelen paralara hemen el atmadı. Bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilerek hareket etti. Ancak dikkatler dağılınca harekete geçti.

*

Çok çakal biri Haluk Levent.

Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bunun için hiç üşenmeden komplike planlar kuruyor. Ağzı acayip iyi laf yapıyor.

*

Çok akıllı biri Haluk Levent.

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Her tarafı kolluyor. İttifaklar kuruyor. İyi kamufle olabiliyor. Kurgulamada usta. Çok iyi oynuyor. Ortam koklamasını çok iyi biliyor.

AKIŞ ŞÖYLE OLMUŞ OLABİLİR

- BİRİNCİ AŞAMA: Yardım paraları akarken... Bütün dikkatler üzerindeyken... Çokça temkinli olmaya çalıştı sanırım.

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- İKİNCİ AŞAMA: Bastıramadığı kumar arzusu ortaya çıkınca... Güvenilir imajına sığınarak adam tokatlamaya başladı.

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- ÜÇÜNÇÜ AŞAMA: Nasıl olsa dikkatler dağıldı diyerek hafiften AHBAP paralarına uzandı.

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- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: Saadet zinciri bir yerde kopacaktı ve koptu. Bundan sonrası nafile çırpınışlar olacak.

ZİRVE’NİN ARKASINDAKİ SESSİZ GÜÇ: HASAN DOĞAN

UZAKTAN, çok uzaktan gözlemlediğim kadarıyla Hasan Doğan’ın temel özellikleri şunlar:

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Titizlikte kılı kırk yarar. / Kusursuz organizasyon takıntısı vardır. / Külliye’yi halkla buluşturmaya özel önem verir. / Ekibini muazzam bir uyum içinde çalıştırır. / Gösterişe asla yüz vermez. / Konuşmaz, iş üretir. / Detaycılığın Nirvana’sındadır. / Her senaryoyu dikkate alarak hareket eder. / Değerlerle uyumlu mesajlar vermesini bilir. / Kendisini değil yaptığı işi öne çıkarır. / Yük olmaz, yük alır.

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NATO Zirvesi’nin kusursuz geçmesinde Hasan Doğan’ın işte bu özellikleri çok önemli bir rol oynadı.

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İncelikli detaylarda, zamanlamadaki kusursuzlukta, her şeyin tıkır tıkır işlemesinde, iyi düşünülmüş ilginç mesajlarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan’ın imzası, katkısı ve emeği var.

*

Milim abartı yok bu yazdıklarımda. Sadece ve sadece bir hakkı teslim etme çabası var.

ŞEZLONGDA İBRAHİM KALIN OKUMAK

SOSYAL medyada bir fotoğraf:

Bizim şarkıcı Çelik, şezlonga uzanmış. Elinde İbrahim Kalın’ın “BARBAR / MODERN / MEDENİ” kitabı. Dikkatle okuyor.

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Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Gayet normal.

Anormal olan fotoğrafın altına yazılanlar.

*

Kimi “Sen İbrahim Kalın’ı anlayamazsın” diyor, kimi “Çelik sen de mi yalaka oldun” diyor. Kimi “İbrahim Kalın kitabı şezlonga uzanarak okunmaz” diyor, kimi “Güzel bir AKP reklamı” diyor.

*

Çelik ise bütün bunlara...

“Zorla okutturmuyorlar. Parayla satılıyor. Gittim aldım. Okuyorum” anlamına gelen bir cevap veriyor.

*

Çılgın, tuhaf, kutuplaşmış Türkiye’nin dijital izdüşümüdür Çelik’in karşılaştığı.

Öyle ki adama kafayı yedirir. Öyle ki adama kitap fırlattırır. Öyle ki adama feleğini şaşırtır.