Yeni süreci gümbür gümbür ilan etti

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- İLAN ETTİ: Ülkenin Cumhurbaşkanı, yeni durumu şu sözüyle ilan etti: “Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı söküyor.”

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- UYARI: Yeni sürecin tersine çevrilemeyeceğini söyledi. Ama ardından da şu uyarıyı yapmayı ihmal etmedi: “Sular tersine akmaz. Akarsa da gereğini yaparız.”

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- GEÇMİŞİN HATALARI: Devletin yanlış uygulamaları da vardı konuşmada: Beyaz Toroslar, faili meçhuller, yakılan köyler, Diyarbakır Cezaevi, zorunlu göçler, Kürtçe yasakları... Hepsini saydı.

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- BAYRAM: İlk kez gürül gürül, “Sevin ey milletim, terör bitiyor” dedi. Ay yıldızlı bayrakların sokaklara, çarşılara, evlere asılmasını istedi. “Bayram edelim” dedi.

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- ÜÇLÜ VURGU: Konuşmanın önemli bir bölümünde şu üçlüden söz etti: Türk, Kürt, Arap. Geçmişten bugüne bu üçünü birbirine düşman eden tüm paradigmaların üzerine üzerine gitti.

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- ŞEHİT AİLELERİ: Şehit ailelerini asla ihmal etmedi. Konuşmanın en duygusal bölümü burasıydı. “Şehit annelerinin ve babalarının elinden öpüyorum” dedi.

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- BAHÇELİ: Devlet Bahçeli, bu konuşmanın odak noktasındaydı. “Birlikte başardık” vurgusunu hiç ihmal etmedi.

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- TÜRKİYE’NİN ONURU: Tereddüdü olanlara güvence verdi. Şöyle dedi: “Kimse korkmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Türkiye’nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye’nin başını asla öne eğdirmeyiz”. Ve bir kez daha “müzakere yok, pazarlık yok, al-ver yok” dedi.

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- İŞSİZ KALACAKLAR: Korku yayanlara, sürece karşı çıkanlara da değindi. Terörün bir ekosistem oluşturduğunu, terör karşıtı gibi görünenlerin de bu sistemden nemalandığını söyledi. Ardından da ekledi: “Terör bitecek. Göreceksiniz hepsi işsiz kalacak.”

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- BÖLÜNME: Bölünme meselesine değinirken ilginç bir çıkış yaptı: “Türkiye’yi bölemezlerdi. Buna kimsenin gücü yetmez. Ama bize zaman kaybettirdiler.”

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- UMUT: Peki bundan sonra ne olacak? Erdoğan, bu konuda da umut verdi: “Enerjimizi asıl işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil kalkınma için seferber edeceğiz.”

İKİ VEFAT

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- YİĞİT BULUT: Ölüm gelince bütün tartışmalar biter. Ölüm gelince dünyanın tüm hırgürleri bir anda anlamsızlaşıverir. Yiğit Bulut’la yolum hiç kesişmedi. Yiğit Bulut’la başım hiç hoş olmadı. Ancak ölüm gelince... Hepsini bir anda unutuverdim. Çok üzüldüm. Hele ölüm bu kadar erken gelince... Allah’tan rahmet diliyorum Yiğit Bulut’a.

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- HİKMET ÇETİNKAYA: Cumhuriyet gazetesiyle özdeşleşmiş birkaç isimden biriydi. Bir ara kanlı bıçaklıydık. Sonra can ciğer kuzu sarması olduk. Bulunduğu ortamı çok tatlı domine ederdi. Gazeteciliği çok ciddiye alırdı. FETÖ’nün ipliğinin pazara çıkmadığı dönemlerde FETÖ’nün amansız düşmanıydı. Allah’tan rahmet diliyorum Hikmet Çetinkaya’ya.

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ÖZGÜR ÖZEL’İN MANAVGAT BAKLAVASIYLA SINAVI

- İLK ÖNCE: Tatsız bir şey var gibi.

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- ARDINDAN: İki muhakkik görevlendirdim.

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- SONRA: Allah belasını versin o adamın.

*

- DAHA SONRA: Görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

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* EN SONUNDA: Kumpas bu! Her şeyi polisler ayarladı.