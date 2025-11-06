 Yeni Şafak’ın manşetine nasıl yaklaşılmalı

Haberin Devamı

Konuyla ilgili İKİ ŞEY söyleyeceğim:

BİRİNCİSİ

YENİ ŞAFAK’IN BUNA HAKKI VAR

Evet. Yeni Şafak, iktidar destekçisi bir gazete. Ancak zaman zaman iktidardan farklı yaklaşımları olabiliyor ya da iktidarın bazı kararlarına itiraz edebiliyor.

İktidarı destekleyen bir gazete olarak Yeni Şafak’ın buna sonsuz hakkı var.

Benim itirazım Yeni Şafak’ın bu tür yaklaşımlarıyla ilgili olarak yazılıp çizilen birbirinden acayip senaryolara.

Ne yani?

Yeni Şafak, iktidarın iyiliğine olacağını düşündüğü konularda aykırı ve farklı tavır koyamaz mı?

Kulaktan kulağa fısıldamıyorlar, arkadan dolanmıyorlar. Ne düşünüyorlarsa güm diye manşetten haykırıyorlar. Parti içi bir kliğe falan yaslanma durumu da yok.

Peki iktidar ne yapıyor bu tutum karşısında? “Emredersin Yeni Şafak” mı diyor? Tabii ki hayır.

Belki faydalanıyor, belki hiç umursamıyor. Bir duyarlılık olarak belki hesaba katıyor, belki katmıyor.

Yani demem o ki... İktidar destekçisi bir gazetenin, iktidarın bazı politikalarına itiraz etmesi o kadar da tuhaf bir şey değildir.

İKİNCİSİ

“KOMİSYON İMRALI’YA GİTMESİN” MANŞETİ

“Areda Survey” isimli şirketin yaptığı ankette halka sorulmuş:

“Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?”

Cevaplar şöyle gelmiş:

- DESTEKLEMEM: Yüzde 76.7

- DESTEKLERİM: Yüzde 23.3

Yeni Şafak’ın dünkü manşeti, işte bu ankete dayanıyor.

Açık söyleyeyim: “Desteklerim” için yüzde 23.3 çıkması bile çok fazla. Çünkü içinde Abdullah Öcalan geçen bir soruya halktan olumlu cevap gelmez, bunu biliyoruz.

Ama aynı halka “Terör bitsin mi, barış gelsin mi, terör örgütü kendini feshetsin mi” diye sorarsanız. Yüzde 90’ları aşan oranda “evet” yanıtını alırsınız.

Tamam, halkımızda kuvvetli bir Öcalan nefreti var ama halkımızda Öcalan nefretinden bile daha kuvvetli bir barış arzusu var.

Komisyon, Öcalan’la görüşecekse halkımızın kuvvetli barış arzusunu gerçekleştirmek için görüşecek.

Komisyon’un Öcalan’la görüşmesinin bağlamı ne? Şu: Terörü ortadan kaldırmak.

Peki halkımızın arzusuyla yüzde yüz örtüşen bu bağlam, anket sorularına tam olarak yansıyor mu? Hayır.

Dolayısıyla Öcalan’lı anket soruları, her zaman doğru sonuçlar vermez, vermiyor.

Tabii işin şu kısmı da hesaba katılmalı:

“Aman ha aman! Komisyon’un birkaç üyesi Öcalan’la görüşmesin, aman ha aman!” falan diye tutturarak...

Ne sorunu çözebilirsiniz ne sorunun çözülmesine engel olmak için iç ve dış fitne odaklarının milyon tane saldırısını bertaraf edebilirsiniz ne de milim yol alabilirsiniz.

Yani marşın işaret ettiği gibi: Cesaret, daha fazla cesaret.





GÜN DOĞDU NEW YORK BELEDİYESİ’NE DAYANDIK

NEW York’a Belediye Başkanı seçilen Mamdani’nin temel özelliklerine bakalım:

- Sosyalist.

- Müslüman.

- Filistin yanlısı.

- Netanyahu karşıtı.

İslami sol, çok çaba gösterilmesine karşın Türkiye’den çıkamadı ama New York’tan çıktı gibi.

*

Ama işin yüreklerimizin yağını eriten esas tarafı şurası:

Başta Netanyahu olmak üzere soykırım destekçisi tüm Siyonistlere sağlam kapak oldu Mamdani’nin seçilmesi.

Büyük paralar döktüler, büyük iftiralar attılar, tüm lobilerini büyük harekete geçirdiler ama sonuçta avuçlarını yaladılar.

Netanyahu şimdi gidip ağlayarak hatıra defterine yazabilir.

BENİM GÖZÜMDE SON DÖNEMDE DEMİRTAŞ

- Eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı.

- Sürece destekte en küçük bir tereddüde bile kapı aralamadı.

- Minnacık bir siteme bile tenezzül etmeden verdi desteği.

- Hapiste olmasına rağmen hep sonsuz yapıcı oldu.

- Sürecin en heyecanlı, en enerjik, en dinamik destekçisi oldu.

YATIRIM YAPILMAZ DEMİŞTİM

GÜNLER önce “Bu bir yatırım yapmayın tavsiyesidir” diye yazı yazdım.

Dedim ki:

- Etmeyin eylemeyin.

- Bahçeli / Erdoğan ayrılığı olacak diye nefesinizi tüketmeyin.

- Umudunuzu buna bağlamayın.

- Buradan bir şey çıkmaz.

- Boşu boşuna hayal kırıklığı yaşamayın.

Dinlemediniz.

Üstelik sakalımız da var.



