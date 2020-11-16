Yeni gündem: Reform

İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yeni gündem: Reform
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde sürekli şu üç şeyin altını çiziyor:
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
Ama kayıtsız kalamazsınız.
*
Fakat bizim muhalefetimiz...
Öyle hantal ki... Öyle tembel ki... Öyle çarkları ağır işleyen bir makine ki... Öyle çeviklikten uzak ki... Öyle alışkanlıkların esiri ki...
Yeni durumun farkında bile değil.
*
Oysa muhalefetin atağa kalkmasına bundan daha uygun bir zemin olamaz!
Ne yapabilir muhalefet?
- Ya çıkar... “Şahane! At adımlarını! Destekleyelim” der.
- Ya da çıkar... “Yeni mi aklın başına geldi! Sen yapamazsın bunu” der.
*
Yapmayacağı tek şey ise şu:
Olayın farkına bile varmamak, varamamak.
*
Sonuçta olan şu:
Bizim muhalefet, hiç yapılmaması gerekeni yapıyor.
YILDIZ TİLBE ORTALIĞI ALLAK BULLAK ETTİ
YILDIZ Tilbe, Şeyh Said ve Seyit Rıza fotoğrafları paylaşıp “İkisini de seviyorum, var mı diyeceğiniz” yazınca...
Ortalık fena karıştı.
*
Hatta ve hatta...
Türkiye’nin iki büyük ittifakından minik de olsa bir çatırdama sesi geldi.
Şöyle ki:
*
- ‘Millet ittifakı’nın ulusalcı tarafı ağır basan kanadı, Yıldız Tilbe’ye cephe alırken... ‘Millet ittifakı’nda resmi olarak yer almayıp fiili olarak yer alan HDP’liler, Yıldız Tilbe’nin yanında saf tuttular.
*
- ‘Cumhur ittifakı’nın AK Parti kanadının bazı uçlarından Yıldız Tilbe’ye acayip bir destek gelirken... İttifakın milliyetçi kesimleri, Yıldız Tilbe’ye ayar üstüne ayar vermeye çalıştılar.
*
İlahi Yıldız Tilbe!
Resmen yıktın perdeyi eyledin viran yahu.
DİRENİYORUM
- Öykü Karayel’e övgüler yağdırmamak için...
- “Piyasa satın aldı” lafını kullanmamak için...
- Formula tutkunu olmamak için...
- Spin atma girişiminde bulunmamak için...
- Esenyurt’taki Miss Uganda alemlerine akmamak için...
DİRENİYORUM.
YANDI BOĞAZ’IN EN ZARİF CAMİSİ
VANİKÖY Camisi...
Gizli zarafetiyle, açık mütevazılığıyla, müthiş estetiğiyle, kendini ele vermeyen güzelliğiyle, ahşaba selam duruşuyla...
İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi.
*
Dün yanışını izlerken içim yandı valla.
FORMULA’NIN KAZANANLARI
- İSTANBUL: Köprüleriyle, camileriyle hatta tünelleriyle öyle yakıştı ki olaya... Artık bu işin vazgeçilmezidir.
*
- HAMILTON: “Onun altındaki araba bende olacak” türü kötü şakalara maruz kalan efsanevi pilot... Onsuz olmazdı.
*
- SPORU ÖZLEYENLER: Pandemiyle birlikte en çok örselenen ve hüzünlenen kesimdi bu... Formula, onların da gözlerini parlattı.
*
- TUZLA BELEDİYESİ: Hamilton’a iyi-kötü çeşitli şakalarla laf sokmasıyla ve pistteki aracıyla dünyanın gündemi oldu bu belediye... Helal olsun.
İBO SHOW’U İZLERKEN YAŞADIĞIM SAVRULMALAR
- SAVRULUŞ BİR: Hatıralarımızda kalmasına müsaade etse ve ekrana hiç çıkmasa mıydı acaba? Fakat adamın sesi hâlâ ayakta yahu! Konuşmakta ve ayakta durmakta zorluk çekiyor ama “kara üzüm habbesi” derken zorluk morluk kalmıyor.
- SAVRULUŞ İKİ: İnsan arıyor tabii ekranda halay çeken, yerinde duramayan, zıp zıplayan o süper hareketli İbrahim Tatlıses’i... Fakat adamın başına gelen onca şeyden sonra bu kadarını yapabilmesi bile müthiş bir şey!
- SAVRULUŞ ÜÇ: İbrahim Tatlıses’in hep duygusal bir tarafı olmuştur. En zorba anlarında bile gözleri dolardı bu adamın... Fakat bu ilk programdaki duygusallığı bir acayipti! Benim gibi kolay duygulanmayan birine bile sirayet ettirdi duyguyu.
KÖŞE YAZARLIĞI VE AHMET KEKEÇ
BEN köşe yazarlarını şu şekilde ikiye ayırmam:
*
- BİR: Benim gibi düşünen, olaylara benim gibi bakan köşe yazarları.
- İKİ: Hiç katılmadığım şeyler yazan köşe yazarları.
*
Ben köşe yazarlarını şu şekilde ikiye ayırırım:
*
- BİR: Takır tukur yazan, ne yazdıklarını asla merak etmediğim ve yazmadıklarında farkına bile varmadığım köşe yazarları.
- İKİ: Kelimelere dans ettiren, yazmadıkları günlerde beni büyük bir boşluk duygusuna düşüren ve iştahla okuduğum köşe yazarları.
*
Kaybettiğimiz Ahmet Kekeç...
Benim açımdan işte bu ikinci kategoriye giren köşe yazarlarının en başında geliyordu.
*
Bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim.
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