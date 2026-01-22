Yedi maddelik Kürt manifestosu

Haberin Devamı

*

- MADDE İKİ: Yenilen Kürtler değil, ABD’den ve İsrail’den medet uman SDG’dir.

*

- MADDE ÜÇ: Her kim Kürtlere “Yenildiniz” falan diyorsa... PKK’dan bile daha tehlikelidir.

*

-MADDE DÖRT: Türklerle Kürtlerin sarsılmaz bağını koparmaya çalışmak ihanetin daniskasıdır.

*

- MADDE BEŞ: Kürtlerle Türkler arasında duygusal kopuş yoktur. Kopuş SDG iledir, YPG iledir, PKK iledir.

*

- MADDE ALTI: Suriye’de Kürtler kazanım elde etmiştir. Sadece PKK’ya devletçik verilmemiştir.

*

- MADDE YEDİ: SDG ile Kürtleri aynı kefeye koyan anlayış, bu millete en büyük kötülüğü yapmaktadır.

BİR KANDİL OKSİMORONU

KANDİL’in şeflerinden birinin konuşmasını dinliyorum.

Şöyle şeyler diyor:

*

- Devrimciyiz.

- Sosyalistiz.

- ABD, bize ihanet etti.

- En yakın müttefiklerini unuttular.

Falan.

*

“ABD’den umut bekleyen devrimci sosyalistler”, en iyi oksimoron örnekleri arasında ilk 10’a girebilir.

‘SATTIN BİZİ AMERİKA’ ŞARKISI YAPSANA

ŞİVAN Perver, çok saygı duyduğum bir Kürt sanatçısıdır.

Vaktiyle anti emperyalizmin bayrağını yükseğe, en yükseğe dikmeye çalışırdı.

*

Devrimci duygularla yazılmış sayısız şarkılardan birkaçı şunlardı:

- SERFİRAZKİN: Avusturya İşçi Marşı’nın Kürtçesiydi.

- APE HO: Vietnam’ın Ho Amca’sına saygı duruşuydu.

- XEBATA TEKOŞİNE: Emperyalizme posta koyduğu şarkıydı.

*

İşte bu Şivan Perver, son videosunda ağlayarak, gözyaşlarına boğularak ABD’ye şöyle seslendi:

*

“Her sıkıştığınızda Kürtleri arıyor ve bize yardım edin diyorsunuz. Sonra da bizi çok kötü düşmanların, saldırganların, IŞİD’in, kafa kesen İslamcı ‘Allahuekber’ insanlarının eline bırakıyorsunuz. Bizi böyle bırakma Amerika. Bizi Müslüman Tiranlara bırakma. Sayın Trump’a sesleniyorum. Bizi bırakma Sayın Trump.”

*

Şivan Bey’den “Sattın bizi Amerika, sattın bizi Trump” diye bir şarkı bekliyorum ben.

KİM NE DÜŞÜNÜYORDUR

- KANDİL: Biz siyasetten, müzakereden, uzlaşmadan zerre kadar çakmıyormuşuz.

*

-DEM: Bindik Kandil’in kayığına, gidiyoruz kıyamete.

*

- SDG: İnanılmaz

bir iş yaptık: Hem sahada hem masada kaybetmek gibi zorlu bir işi başardık.

*

- MAZLUM: Kandil bırakmadı ki adam gibi müzakere edelim.

*

- BARZANİ: Yüksek sesle söylemem ama PKK’nın Suriye yenilgisi iyi oldu.

UZMANI DEĞİLİM AMA TERS KÖŞEYE YATMADIM

TARİH: 10 OCAK 2026

Şöyle yazmıştım:

*

“SDG HESAP HATASI YAPTIĞINI GÖRECEK.”

*

TARİH: 12 OCAK 2026

Şöyle yazmıştım:

*

“SDG’NİN SİYASİ AKLI YOK.”

*

Ruşen, Naim, Abdullah gibi konunun uzmanı geçinenlerden değilim ama asgari izan sahibi olmaya gayret ediyorum.

Bu iki yazıdaki isabetin tek nedeni budur.

MAKSİMALİST TALEPLERİN ZARARLARI

- Evdeki bulgurdan olma riski vardır.

- Kaybettiğinde kaybedişin daha da büyük olur.

- Her durumda aynı sonucu vermez.

- Ticarette bile işlemezken diplomaside çarpar.

- Satranç oyuncusu değilsen asla yanaşmamalısın.

ERDOĞAN’IN DÜNKÜ KONUŞMASI

- Zafer çığlıkları yoktu konuşmada.

- Vakardan santim uzaklaşılmıyordu.

- Türk / Kürt / Arap vurgusuyla neyi amaçladığını ortaya koyuyordu.

- Fitne, kışkırtma girişimlerine karşı net uyarılar vardı.

- Kürtler ile Türkler arasındaki kardeşliğin altı kalın kalın çiziliyordu.

- Suriye Kürtlerinin kazanımları hatırlatılıyordu.

- Suriye’nin bütünlüğüne yönelik vurgu vardı.

- İki kelimeyle özeti şuydu: Sağduyu ve soğukkanlılık.

- Kimseye yenilgi duygusu yaşatmamaya özen gösteriliyordu.

- Her cümlede şu ikisi vardı: Kucaklayıcılık ve kapsayıcılık.

*

AK Parti’ye, hükümete, Cumhur İttifakı’na yakın herkes için yol gösterici bir konuşmaydı yani.

Keşke uysalar.