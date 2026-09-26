 Yaşasın Ankara yazması yaşasın güdül motifi

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Üç mesajı vardı bu el ele gidişin:

- BİR: Yılların sevgisinin ve dayanışmasının şahane bir vurgusuydu.

- İKİ: Aile olmanın anlam ve öneminin organik bir mesajıydı.

- ÜÇ: Zorlu mücadelelerin ortaklaştığının altı çizilmemiş bir ilanıydı.

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BM Genel Kurulu’na eşiyle el ele giderken Emine Erdoğan’ın tercih ettiği siyah elbise ise ağırbaşlılığıyla dikkat çekiyordu.

Elbisenin yaka ve kollarındaki renkli işlemeler, o ağırbaşlılığı asla bozmuyor, kıyafete bir zarafet katıyordu.

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Renkli işlemelerin kaynağını öğrendiğimde pek mutlu oldum.

Çünkü o işlemeler, Ankara yöresine ait bir yazmanın motifleriymiş. Bu motiflerin “Güdül’e özgü desenin modernize edilmiş bir yorumu” olduğu söylendi bana.

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Geleneksel sanatlar, kültürel miras ve Anadolu’nun zengin motif dünyası... Bunlar Emine Erdoğan’ın her zaman ilgi alanı.

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Bu alanların yaşatılmasına ve zenginleştirilmesine kendini adamış bir isimdir Emine Erdoğan.

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Ne mutlu Ankara yazmasına! Ne mutlu Güdül motifine!

Dünya sahnesinde Emine Erdoğan tarafından vakarla temsil edildiler.

EMİNE ERDOĞAN’IN ÜÇ DERDİ

NEW York’ta katıldığı tüm programlarda, yaptığı tüm konuşmalarda üç ana derdi vardı Emine Erdoğan’ın:

- BİR: İklim krizi.

- İKİ: Dijitalin pençesindeki çocuklar.

- ÜÇ: Sıfır Atık Projesini yaygınlaştırmak.

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Üç gündemle ilgili olarak da...

Öneriler getirdi, alternatif yaklaşımlar getirdi, dönüşmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

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Yoğun gündemi arasında Emine Erdoğan’la böyle bir fotoğraf çektirdik.

Fona yansıyan görsel, ebru sanatçısı Garip Ay’ın canlı performansının sonucu. Bir not daha: Bu görselde Emine Hanım’ın da küçük bir katkısı var.

ŞARA VE PAŞİNYAN TEMASLARIM

ŞARA İLE TEMAS

New York’ta Türkevi’nin önündeyim.

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Kalabalık bir heyetle Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara önümden geçiyordu.

Hiç yapmadığım, hiç yapmayacağım bir şeyi yaptım.

Hemen atıldım önüne doğru.

“Selamünaleyküm” dedim.

Elini kalbine götürüp “Ve Aleyküm Selam” dedi Şara.

Sonra da “kim bu herif” der gibi etrafına bakıp olağanüstü bir kayıtsızlıkla yoluna devam etti.

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PAŞİNYAN İLE TEMAS

New York’ta Türkevi’nin önündeyim.

Pek de kalabalık olmayan bir heyetle önümden Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçiyordu.

Bir zamanlar yüzgöz olduğum çok eski bir tanıdıkla karşılaşmış gibi hissettim.

Kendimden hiç beklemeyeceğim bir pervasızlıkla hemen önüne atıldım.

Türk olduğumu söyledim. Hararetle el sıkıştım.

Yüzünde bir tebessüm, edasında bir memnuniyet.

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İçinden “Bu Türkler de beni amma da çok seviyor” diye geçirdiğini saklamaya hiç gerek duymadan hızla yoluna devam etti.

BM GEZİSİNDEKİ BAKANLAR

-MURAT KURUM: Önümüzde COP31 gibi önemli bir zirve var. Bu zirvenin hazırlığı için çırpınıp durdu. Bir saniye boş vakti yok gibiydi. Buna rağmen ilgisini ve enerjisini hiç kaybetmedi.

- ÖMER BOLAT: 32.5 yıldır tanırım Ömer Bolat’ı ta 28 Şubat günlerinden. O günden bugüne tevazusunda santim değişme olmadı. Ayaküstü sohbetimizde heyecanla ihracattaki başarıları anlattı.

- AKIN GÜRLEK: Gezinin en popüler bakanıydı. Karşılaştığımızda Gülistan Doku olayının önemli ismi Umut Aktaş’ın ABD’den istenip istenmediğini sordum. “Görüşüyoruz” dedi. Ardından da ekledi: “FETÖ’cüler için de görüşüyoruz.”

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- MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi gibi küresel bir belayı BM gündeminde tartıştı, tartıştırdı. Her zaman olduğu gibi hep diyaloğa açıktı, hep pozitifti.

- MEHMET FATİH KACIR: Türkiye’nin Milli Teknolojik Hamlesi vizyonunu temsil eden isim oydu. Toplantıdan toplantıya koştu. Zaman zaman karşılaşıp selamlaştık. En çok karşılaştığım bakan oydu.

- ALPARSLAN BAYRAKTAR: Yoğun bir gündemi vardı Enerji Bakanı’nın. Venezuela, Kanada gibi ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Öyle yoğundu ki en az karşılaştığım bakan o oldu.

- MEHMET ŞİMŞEK: Türkiye’de istifa edeceği dedikoduları çıkarılırken o, Cumhurbaşkanı’nın hemen yanı başında temas üstüne temas yapıyordu. İstifa dedikodularını duyunca sadece güldük.

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- HAKAN FİDAN: New York’ta en çok yorulan isimlerdendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm temaslarına katıldı. Bir şey daha söylemeliyim: Gezide en çok dikkat çeken isimlerden biri de oydu.

- KEMAL MEMİŞOĞLU: Sağlık teknolojilerindeki son gelişmelere, yenilikçi tanı ve tedavi sistemlerine çok önem veriyor. New York’ta bu alanda çeşitli görüşmeler yaptığını öğrendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la katıldığı ilk önemli zirvede hiç de acemi değildi.

O BİR ŞİİR DEĞİL BİR ÇIĞLIK

ÜNİVERSİTE öğrencisiydim. Elimde Sezai Karakoç’un kitaplarından biri.

Kitabın “HAKİKAT VE SERAP” başlıklı bölümü çok etkilemişti beni.

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O bölüm şöyle başlıyordu:

*

“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak.”

*

Böyle devam ediyordu metin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın sonunda okuduğu metin, işte bu metindi.

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Sezai Karakoç’un şair olması, metnin şiirsel havası nedeniyle bazıları bunun bir Sezai Karakoç şiiri olduğunu sandı.

ERDOĞAN’IN BM KONUŞMASI

- Sartre’ın Nobel’i ret konuşması gibiydi.

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- Muhammed Ali’nin kelebek gibi dans etmesi gibiydi.

*

- Marlon Brando’nun Oscar’ı ret jesti gibiydi.

*

- Malcolm X’in Harlem’de verdiği konferans gibiydi.

*

- Edward Said’in İsrail askerlerine doğru taş atması gibiydi.



