Yapman gereken üç şey: Sevinmek, sevinmek, sevinmek

- Mırın kırın edersen.
- “Ama” diye başlayan cümlelerle küçümsersen...
- Sevince ortak olmazsan...
- Yüzün düşer, moralin bozulursa...
- “Bu tüm Türkiye’nin kazancıdır” demezsen...
- Aksileşir, hırçınlaşır, hazımsızlaşırsan...
- Arama çalışmalarında bulunan herkese teşekkür etmezsen...
- Açık ararsan...
- “Rezerv miktarı da pek azmış canım” falan diye tutum alırsan...
- “İnşallah devamı gelir” temennisinde bulunmazsan...
- Sondaj gemilerini ülkemize kazandıranlara teşekkür etmezsen...
Kaybedersin.
*
Siyasi görüşün farklı olabilir, iktidardan hazzetmiyor olabilirsin, iflah olmaz bir muhalif olabilirsin, iktidara karşı siyasi mücadele içinde olabilirsin, muhalefet partilerinden birine sempati besliyor olabilirsin...
Bütün bunlara rağmen...
“Kazanan Türkiye’dir” diyerek...
Şu üç şeyi yapman gerekir:
Sevinmek, sevinmek, sevinmek.
*
Çünkü millet olmanın, yani tasada ve kıvançta ortak olmanın gereği budur.
ARAMAKLA BULUNMAZ AMA BULANLAR ARAYANLARDIR
ŞU hayatta en sevdiğim sözlerdendir.
Değişik biçimleri var ama ben en çok “Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır” şeklinde olanını seviyorum.
Çünkü basit, sade ve vurucu.
*
Ben bu sözün İbn-i Arabi’ye ait olduğunu biliyordum.
Fakat sonra gördüm ki... Mevlânâ’nın sözüdür diyenler de var. Bazıları Cüneyd-i Bağdâdî’nin, bazıları da Bâyezîd-i Bistâmî’nin sözü olduğunu söylüyor.
Şu kadarını söyleyeyim:
Bu aşırı hikmetli sözü söylemek, adı geçenlerin tümüne de pek yaraşıyor doğrusu.
*
“Doğalgaz bulundu” müjdesini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözü hatırlatması hoşuma gitti.
Yerli ve milli deniyor ya...
Bu sözün işin içine girmesiyle üçüncü bir şık daha devreye girmiş oldu:
Yerli, milli, manevi...
BU İŞİN MİMARI: BERAT ALBAYRAK
MALİYE ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’la iki kez görüştüm.
Biri herkesin huzurunda kendisiyle yaptığımız Tarafsız Bölge programında.
Diğeri ise bundan yaklaşık iki ay önce özel bir görüşmede...
*
O özel görüşmede Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde satın alınmasını sağladığı sondaj gemilerinin hikâyesini anlatmıştı.
Büyük bir heyecanla.
Büyük bir umutla.
Anlattığı hikâyenin her bölümü bir macera tadındaydı.
*
“Karadeniz’de doğalgaz bulduk” denildiği anda...
O özel görüşmemizde Berat Albayrak’ın anlattıkları geldi aklıma.
Ve hemen hükmümü verdim:
Bu işin mimarı Berat Albayrak’tır.
*
Her şey onun bu işe inanmasıyla, onun bu işe yatırım yapmasıyla, onun bu işi temel hedef olarak görmesiyle başladı.
*
İktidarıyla muhalefetiyle hepimizi sevince boğan bu önemli gelişmenin ardından...
Bu zamana kadar hakkında sürekli linç kampanyaları düzenlenen ve sürekli hedef haline getirilen Berat Albayrak’ın hakkını teslim etmemiz şart.
*
Teşekkürler Berat Albayrak! Bu işe inandığınız ve bu yolda adım attığınız için.
GÜNDEMDEKİ ÜÇ İSME DAİR
Biri ona söylemeli
ÇOK eskiden AK Parti içinde Bülent Arınç için “vicdanların sesi” denilirdi.
Onun aykırı çıkışlarına böyle bakılırdı.
Fakat artık kalmadı böyle bir yaklaşım.
*
Bülent Arınç’ın en büyük hatası, işte burada!
Kendisinin hâlâ “vicdanların sesi” olarak algılandığını düşünüyor.
Buna samimiyetle inanıyor.
“Aykırı” sayılabilecek çıkışlarının temel nedeni bu.
*
Keşke biri ona, artık öyle algılanmadığını anlatsa...
Mücadeleye devam
SAĞLIK sorunları var.
Ameliyatlar oldu.
Ama Galatasaray’ın başında kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyor.
Hem de kıran kırana bir mücadele...
Ne söylediğinden, neyi savunduğundan bağımsız olarak söylüyorum:
Bu mücadele, Mustafa Cengiz’i hayata bağlayan bir mücadele...
Tam da bu nedenle...
Mustafa Cengiz, mücadeleden asla vazgeçmemeli...
Devam etmeli.
Üstelik görüyoruz ki...
Performansında zerre kadar bir düşüş yok.
Öyle olsa “Paraları Leyla’ya bastılar” türü parlak bir buluşa imza atmazdı.
Keşke böyle olmasaydı
ÇOK parlak bir kariyere sahip. CV’si göz dolduruyor.
Alanında önemli bir uzman.
Çok uzun bir süre mantık dairesinin içinde kalarak konuşmaya gayret etti.
Fakat sosyal medya, onu da zehirledi. Bir kimliğin içine itildi ve orada sıkışıp kaldı.
Alanını daralttı. Kendisini kategorize etti. “Menfi adam” sıfatını üzerine yapıştırdı.
İyiye iyi, kötüye kötü deme pozisyonunu terk etti.
Her kesimin kulak verdiği bir isim olarak kalabilmek...
Biliyorum çok ama çok bir şey.
Ama yine de bunu başarabilirdi, başarmalıydı.
NETFLIX BU KEZ ÇİZGİYİ AŞTI
NETFLIX konusunda...
“Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim” diyenlerdenim.
*
Fakat artık işin içine reşit olmayan çocuklar girmiş durumda.
Bu durum da tavrım tabii ki değişir.
*
11-12 yaşındaki çocukların başrolde olduğu bir dizi çekmişler. Diziyi de “Çocuklar cinselliklerini keşfediyor” falan diye pazarlıyorlar.
*
Dünya ayağa kalkmış durumda.
Her taraftan büyük tepki var.
“Bu resmen çocuk istismarı” deniyor.
*
İşin içine “çocuk istismarı” girdiği andan itibaren...
“Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim” argümanının yeri olmaz.
Çünkü...
Çocuğun istismarı, zorla izlettirseler de izlettirmeseler de seyirci kalınacak bir olay değildir.
Yapman gereken üç şey: Sevinmek, sevinmek, sevinmek
“Karadeniz’de doğalgaz bulduk” müjdesi karşısında...
- Mırın kırın edersen.
- “Ama” diye başlayan cümlelerle küçümsersen...
- Sevince ortak olmazsan...
- Yüzün düşer, moralin bozulursa...
- “Bu tüm Türkiye’nin kazancıdır” demezsen...
- Aksileşir, hırçınlaşır, hazımsızlaşırsan...
- Arama çalışmalarında bulunan herkese teşekkür etmezsen...
- Açık ararsan...
- “Rezerv miktarı da pek azmış canım” falan diye tutum alırsan...
- “İnşallah devamı gelir” temennisinde bulunmazsan...
- Sondaj gemilerini ülkemize kazandıranlara teşekkür etmezsen...
Kaybedersin.
*
Siyasi görüşün farklı olabilir, iktidardan hazzetmiyor olabilirsin, iflah olmaz bir muhalif olabilirsin, iktidara karşı siyasi mücadele içinde olabilirsin, muhalefet partilerinden birine sempati besliyor olabilirsin...
Bütün bunlara rağmen...
“Kazanan Türkiye’dir” diyerek...
Şu üç şeyi yapman gerekir:
Sevinmek, sevinmek, sevinmek.
*
Çünkü millet olmanın, yani tasada ve kıvançta ortak olmanın gereği budur.
ARAMAKLA BULUNMAZ AMA BULANLAR ARAYANLARDIR
ŞU hayatta en sevdiğim sözlerdendir.
Değişik biçimleri var ama ben en çok “Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır” şeklinde olanını seviyorum.
Çünkü basit, sade ve vurucu.
*
Ben bu sözün İbn-i Arabi’ye ait olduğunu biliyordum.
Fakat sonra gördüm ki... Mevlânâ’nın sözüdür diyenler de var. Bazıları Cüneyd-i Bağdâdî’nin, bazıları da Bâyezîd-i Bistâmî’nin sözü olduğunu söylüyor.
Şu kadarını söyleyeyim:
Bu aşırı hikmetli sözü söylemek, adı geçenlerin tümüne de pek yaraşıyor doğrusu.
*
“Doğalgaz bulundu” müjdesini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözü hatırlatması hoşuma gitti.
Yerli ve milli deniyor ya...
Bu sözün işin içine girmesiyle üçüncü bir şık daha devreye girmiş oldu:
Yerli, milli, manevi...
BU İŞİN MİMARI: BERAT ALBAYRAK
MALİYE ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’la iki kez görüştüm.
Biri herkesin huzurunda kendisiyle yaptığımız Tarafsız Bölge programında.
Diğeri ise bundan yaklaşık iki ay önce özel bir görüşmede...
*
O özel görüşmede Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde satın alınmasını sağladığı sondaj gemilerinin hikâyesini anlatmıştı.
Büyük bir heyecanla.
Büyük bir umutla.
Anlattığı hikâyenin her bölümü bir macera tadındaydı.
*
“Karadeniz’de doğalgaz bulduk” denildiği anda...
O özel görüşmemizde Berat Albayrak’ın anlattıkları geldi aklıma.
Ve hemen hükmümü verdim:
Bu işin mimarı Berat Albayrak’tır.
*
Her şey onun bu işe inanmasıyla, onun bu işe yatırım yapmasıyla, onun bu işi temel hedef olarak görmesiyle başladı.
*
İktidarıyla muhalefetiyle hepimizi sevince boğan bu önemli gelişmenin ardından...
Bu zamana kadar hakkında sürekli linç kampanyaları düzenlenen ve sürekli hedef haline getirilen Berat Albayrak’ın hakkını teslim etmemiz şart.
*
Teşekkürler Berat Albayrak! Bu işe inandığınız ve bu yolda adım attığınız için.
GÜNDEMDEKİ ÜÇ İSME DAİR
Biri ona söylemeli
ÇOK eskiden AK Parti içinde Bülent Arınç için “vicdanların sesi” denilirdi.
Onun aykırı çıkışlarına böyle bakılırdı.
Fakat artık kalmadı böyle bir yaklaşım.
*
Bülent Arınç’ın en büyük hatası, işte burada!
Kendisinin hâlâ “vicdanların sesi” olarak algılandığını düşünüyor.
Buna samimiyetle inanıyor.
“Aykırı” sayılabilecek çıkışlarının temel nedeni bu.
*
Keşke biri ona, artık öyle algılanmadığını anlatsa...
Mücadeleye devam
SAĞLIK sorunları var.
Ameliyatlar oldu.
Ama Galatasaray’ın başında kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyor.
Hem de kıran kırana bir mücadele...
Ne söylediğinden, neyi savunduğundan bağımsız olarak söylüyorum:
Bu mücadele, Mustafa Cengiz’i hayata bağlayan bir mücadele...
Tam da bu nedenle...
Mustafa Cengiz, mücadeleden asla vazgeçmemeli...
Devam etmeli.
Üstelik görüyoruz ki...
Performansında zerre kadar bir düşüş yok.
Öyle olsa “Paraları Leyla’ya bastılar” türü parlak bir buluşa imza atmazdı.
Keşke böyle olmasaydı
ÇOK parlak bir kariyere sahip. CV’si göz dolduruyor.
Alanında önemli bir uzman.
Çok uzun bir süre mantık dairesinin içinde kalarak konuşmaya gayret etti.
Fakat sosyal medya, onu da zehirledi. Bir kimliğin içine itildi ve orada sıkışıp kaldı.
Alanını daralttı. Kendisini kategorize etti. “Menfi adam” sıfatını üzerine yapıştırdı.
İyiye iyi, kötüye kötü deme pozisyonunu terk etti.
Her kesimin kulak verdiği bir isim olarak kalabilmek...
Biliyorum çok ama çok bir şey.
Ama yine de bunu başarabilirdi, başarmalıydı.
NETFLIX BU KEZ ÇİZGİYİ AŞTI
NETFLIX konusunda...
“Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim” diyenlerdenim.
*
Fakat artık işin içine reşit olmayan çocuklar girmiş durumda.
Bu durum da tavrım tabii ki değişir.
*
11-12 yaşındaki çocukların başrolde olduğu bir dizi çekmişler. Diziyi de “Çocuklar cinselliklerini keşfediyor” falan diye pazarlıyorlar.
*
Dünya ayağa kalkmış durumda.
Her taraftan büyük tepki var.
“Bu resmen çocuk istismarı” deniyor.
*
İşin içine “çocuk istismarı” girdiği andan itibaren...
“Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim” argümanının yeri olmaz.
Çünkü...
Çocuğun istismarı, zorla izlettirseler de izlettirmeseler de seyirci kalınacak bir olay değildir.