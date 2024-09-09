Haberin Devamı

O masumiyete nasıl kıydınız?

*

Hangi iğrenç motivasyonla öldürdünüz Narin’i?

Üzerindeki giysilerle bir çuvala nasıl koydunuz minik yavrunun cesedini?

*

Amca mı yaptı bu vahşi eylemi?

Aileden başkaları da karıştı mı vahşete?

*

Elbirliğiyle mi taşıdılar o çuvalı dere kenarına?

Çuvalın üzerini taşlarla kaç kişi kapattı?

*

Yansın bu dünya.

Ama katiller de bulunsun.

*

Ailenin, sülalenin, mezranın kahrolası sessizliği dağıtılsın.

En başından en sonuna kadar bu vahşete karışanlar ve susanlar hesap versin.

*

Biliyorum, yine soğumayacak yüreklerimiz.

Ama en azından o büyük yangına bir iki kova su dökülmüş olacak.

ERDOĞAN’IN TEĞMENLER YORUMU: KARARLILIK DA VAR ŞEFKAT DE VAR

Haberin Devamı

Erdoğan’ın teğmenler hakkında yaptığı konuşmasında...

Sert cümleler de var, şefkat tınısı taşıyan cümleler de var.

*

Şu cümleler, kararlı bir ödünsüzlük içeriyor:

*

“Bakılacak, araştırılacak. Birkaç kendini bilmez temizlenecek. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları atacağız.”

*

Şu cümlelerde ise şefkat tınısı var:

*

“Birinci olan üç kızımız var. Birinin ismi İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de birer Anadolu yavrusu. Bu oyuna nasıl geldiler?”

*

Buradan öyle çok anlamlı, çok kuvvetli, çok farklı bir sonuç çıkarmıyorum.

Amacım sadece bu detayı kayda geçirmek.

KORKARIM ENGİN DİLAN’I KAPIYA KOYACAK

Şımarıklığın başlarına ne türden işler açtığının bir tek Engin farkında sanırım.

*

Çünkü Engin’den Dilan’a yönelik mesajlar hep şöyle:

*

- Sosyal medyadan uzak dur.

- Paylaşım yapma.

- Sakin ol.

- Sessiz kal.

- Bırak o telefonu elinden.

Falan.

*

Fakat Dilan, şımarık ve küstah gösterişçiliği bir tür varoluş nedeni haline getirdiğinden.

Haberin Devamı

Duramıyor. Dayanamıyor. Uzak kalamıyor.

Gösteriş yapmadığı zamanlarda yaşamdan tat alamıyor.

Ferrari’sini göstermezse Ferrari sahibi olduğunun zevkini çıkaramıyor.

*

Başlarına ne geldiyse biraz da işte bu görgüsüzlük yüzünden geldi.

Engin bunun farkında.

Dilan farkında bile değil.

*

Bu gerilim Engin’in Dilan’a kapıyı kapatmasıyla sonuçlanabilir.

*

Böyle bir şey olursa Dilan, “Engin bana açık kapı al” der mi acaba?

ÖZGÜR ÖZEL ŞİRİNLİĞİ

Mansur Yavaş, bir protokol adabı üzerinden sitem etmiş kürsüden.

Bunun üzerine Özgür Özel bir yandan Ekrem İmamoğlu öbür yandan Mansur Yavaş’ı sakinleştirme yarışına girişmişler.

*

Özgür Özel’in gönül almak için verdiği fotoğraf ise bu.

Haberin Devamı

Çok güldüm bu fotoğrafı görünce.

*

Fotoğraftan buram buram bir şirinlik yükseliyor.

“Aman Mansur Bey, canım Mansur Bey. Seni ben pek çok severim. Kusur benim. Ne olur affet” diyen bir şirinlik.

*

Özgür Özel şaşırtıcı bir siyasi kişilik.

İyi mi gidiyor kötü mü gidiyor bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var: Şaşırtarak gidiyor.





IŞİD’İN TARZINA HİÇ BENZEMİYOR

Cübbeli, yumruklu bir saldırıya uğramış.

Görüntüyü izledim:

Üç saniyede olup bitiyor olay.

Adamın biri küfür edip Cübbeli’ye saldırıyor ve anında etkisiz hale getiriliyor.

*

Saldırının ardından açıklama yapan Cübbeli, IŞİD tarafından tehdit edildiğini söylemiş.

*

IŞİD, gerçekten de Cübbeli’yi hedef almış olabilir.

Haberin Devamı

Ancak bu saldırı, IŞİD’in tarzına hiç benzemiyor.

Bu olay daha çok meczup saldırısına benziyor.