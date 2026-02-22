Yanındaki köpeğe acıdım

Haberin Devamı

Yanında köpeği var.

Uyarıyorlar: “Köpeğe ağızlık tak.”

*

Vay sen misin uyaran.

Deliriyor şahıs.

“Ben savcıyım” diyor. “Seni öldürürüm yobaz” diyor. “Bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” diyor. Başörtülü kadına “başını aç oksijen alırsın” diye hakaret ediyor. Telefona sarılıp “beni tehdit ediyorlar” diye polisi arıyor.

*

Sonuç?

Çok şükür yakalanmış. Gözaltına alınmış.

Savcı falan da değilmiş.

Hırsızlık, uyuşturucu, tehdit, hakaret, kasten yaralama gibi suçlardan 5 kaydı varmış.

*

Ben en çok yanındaki sevimli köpeğe acıdım.

İki nedenden dolayı:

*

- BİR: Bu köpek, hayatını maalesef böyle bir insanla geçirmek zorunda. Bir köpeğin başına gelebilecek en feci durum.

*

- İKİ: Hayvan severlik karşıtı yürüyen bir propaganda makinesi olan bu kişi yüzünden hayvanlara şefkat azalacak.

KAYMAKAMLAR, KORUMALAR VE ŞEMSİYELER

CEM Sahir İslam’a çok teşekkürler. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bana bir gerçeği anımsattı.

*

Şöyle ki:

*

Bir kadın kaymakama korumasının şemsiye tutmasını yorumlayan Cem Sahir İslam, konuya “Bir hanımefendiye şemsiye tutmak, asgari nezaket kuralıdır” diye yaklaştı.

Esas olarak söylediği şu Cem Sahir İslam’ın:

“Korumaya falan gerek kalmadan Kaymakam Hanım’ın sağındaki solundaki erkeklerin o şemsiyeyi tutması gerekirdi. Asgari nezaket, adab-ı muaşeret bunu gerektirir.”

*

Kadın kaymakamlar ve şemsiye sorunsalına bundan sonra ben de böyle bakacağım.

TRUMP, ECE AYHAN ŞİİRİ OKUR MU

ECE Ayhan, “Mor Külhani” şiirinde şöyle der:

“Biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim.”

*

Kapatma davaları, tüzük engelleri falan...

Erdoğan, tüzüklerle çarpışarak büyümüştü.

Ece Ayhan

*

“Biz küçük Amerika olacaktık, Amerika büyük Türkiye oldu” deniliyor ya. İşte bu bağlamda yeni bir gelişme daha yaşandı:

ABD’nin Anayasa Mahkemesi, Trump’ın gümrük vergilerine engel çıkardı. Bu duruma isyan eden Trump, geri adım atmak yerine çarpışmayı tercih etti.

*

Trump’ın Ece Ayhan’ın dizesinden haberi olsa kesin “Tüzüklerle çarpışarak büyüdük my brother” diye şiir okur.

ALMAN BAKANI’NIN TÜRKİYE’YE LAF EDECEK YÜZÜ VAR MI

DEUTSCHE Welle’nin Türkçe yayınında çalışan gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanması üzerine Alman Kültür Bakanı, “derhal serbest bırakılsın, gazetecilik suç değildir” falan diye açıklama yapmış.

*

Alican Uludağ’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek bu Alman Bakan için şunları söylemek istiyorum:

- Gazze’de katledilen gazeteciler için tek bir harf söylemeyen...

- Ülkesinde Gazze’yi yazdığı için aç bırakılan gazetecinin hesabını vermeyen...

- Berlin’deki Gazze protestolarında dövülenleri ve gözaltına alınanları insan yerine koymayan...

Bir Alman bakanın, başkalarına laf edecek yüzü yoktur.

Wolfram Weimer

İLAHİCİ CELAL’İN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ

- AKIM: Akımın kralını başlattı. Durdurulamıyor.

- TREND: Dağa, taşa “Allah” dedirtiyor. Daha ne olsun.

- TEVAZU: Tepeden tırnağa var. Kibirin k’si yok.

- SEMPATİ: Görenlerin yüzünde bir tebessüm oluşuyor.

- SAHİCİLİK: Yapaylığa milim göz kırpmıyor.

- HALKÇILIK: Son dönemin en halkçı müzisyeni. Halk neredeyse orada.

*

Bazı tipler Celal’i...

Önce görmezden geldiler. Sonra ufaktan fark etmiş gibi yaptılar. Ardından küçümseyip aşağıladılar.

*

Hiç merak etme Celal kardeşim.

Bu tür süreçlerin mekaniğine göre... En sonunda seni göklere çıkarıp takdir edecekler.

Az bekle hele.

BİR ERDOĞAN GELENEĞİ

VATANDAŞIN evine konuk olup iftar açmak, bir Erdoğan geleneğidir.

*

- BELEDİYE BAŞKANI: 1990’larda İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlattı bu geleneği. Hiç aksatmadan sürdürdü başkanlığı boyunca.

*

- BAŞBAKAN: Başbakan olunca da unutmadı bu geleneği. Bu kez başbakan olarak iftar açtı vatandaş evlerinde.

*

- CUMHURBAŞKANI: Geçen baktım, yine gitmiş bir vatandaşın evine. İftar sofrasına konuk olmuş eşi Emine Erdoğan’la birlikte.

*

Dünün, önceki günün, geçen yılın işi değildir bu yani. 30 küsur yıllık bir Erdoğan geleneğidir.

