Yalım’ın, Hasbi’nin, Muhittin’in CHP stratejisine verdiği zarar

CHP, gözü kapalı olarak hep şunları söyledi:

*

- Siyasi operasyon.

- Hiçbir suç yok.

- Hepsi tertemiz.

*

Bu bir topyekûn savunma stratejisiydi.

Bu stratejiye en büyük zararı ise operasyona maruz kalan bazı belediye başkanları verdi.

Mesela şu üçü:

BİR: ÖZKAN YALIM

CHP, normalde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı da savunacaktı ama “kamu gücüyle dört sevgili” olayı öyle inkâr edilemez bir gerçek olarak ortaya çıkınca arkasında duramadı.

Hele en son şoförü de itirafçı olunca...

Dün itibariyle adamı partiden ihraç edebildiler.

İKİ: HASBİ DEDE

İlk etapta bu adamı da savundu CHP.

Bazı milletvekilleri ve partililer, gözaltından çıkışta alkışlarla karşıladı Hasbi Dede’yi.

Ancak 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği inkâr edilemez biçimde ortaya dökülünce...

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’den uzak durmak zorunda kaldılar.

ÜÇ: MUHİTTİN BÖCEK

Henüz verilmiş bir mahkeme kararı yok ama Böcek olayı, hızla Özkan Yalım’ın gittiği yere doğru gidiyor.

En son Böcek’in gelininin de soruşturmaya dahil olması, vahim iddiaların ciddiyetini ortaya koymuş oldu.

CHP ise Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten uzaklaşamıyor.

*

CHP’nin topyekûn savunma stratejisi, şu cümlelere yaslanıyor:

Özkan Yalım, Hasbi Dede, Muhittin Böcek gibi örnekler, bu stratejiyi epeyce hırpaladı ve hırpalamaya devam ediyor.

BİR HAYVANSEVER OLARAK YAZIYORUM

Van’ın Saray ilçesinde beş yaşındaki Hamza’nın köpekler tarafından öldürülmesinin ardından “sokak köpekleri” konusu yeniden gündemde. İflah olmaz bir hayvansever olarak bu konudaki görüşlerimi yazıyorum:

*

- Çekişmeyi bir tarafa bırakıp çözüm bulmalıyız.

- Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde sokaklarda başı boş köpek yok.

- Bizde de olmamalı.

- Ancak merhamet ekseni de kaybedilmemeli.

- Allah’ın bize emaneti olan bu canlar için “Hepsini gebertin” demek olmaz.

- Kısırlaştırılsınlar, barınaklara alınsınlar.

- Hükümet, yerel yönetim... Hepsi elini taşın altına koysun.

- Köpeksiz sokaklara katliamsız da ulaşılır.

BİR CHP’Lİ VE BİR AK PARTİ’LİYE ÖVGÜ

VAHAP SEÇER.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.

*

FIRAT GÖRGEL.

AK Parti’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı.

*

Büyük bir gerilim içinde geçen Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde...

Vahap Seçer de Fırat Görgel de...

Sağduyulu tutum aldı, yapıcı davrandı, gerilimi düşürmeye çalıştı, nezaketi hiç terk etmedi, siyasete örnek oldu.

İkisine de bravo!

ÜÇÜNÜN DE YERİ AYRI

- KEMAL SUNAL: Akılla değil kalple yorumluyoruz onu. Çok kötü filmlerini bile sarıp sarmalamamız ondandır. Yüzünü gösterdiği anda tüm ülkeyi güldürebilen kaç kişi var ki? Ortak değerimizdir.

- ŞENER ŞEN: Akılla da yorumlasak kalple de yorumlasak çok ama çok büyük oyuncu olduğunu söylemek zorundayız. Oyunculuğu tekdüze değil çok katmanlı. Onun yeri apayrıdır yani.

- İLYAS SALMAN: İki filmle efsane oldu: Çiçek Abbas ve Banker Bilo. Sonrası pek gelmedi. O da kendisini politize ederek var etmeye çalıştı, çalışıyor. Ama yine de severiz kendisini. Abbas’ın hatırı var çünkü.

SON SOĞUKLAR

Yağmurdan, soğuktan şikâyet edenlere şunu söylemek isterim:

*

Yağmurun, soğuğun keyfini çıkarın.

Çok yakında bastıracak sıcaklar.

“Esmiyor” diye çok ağlaşacaksınız. Klimalara sığınacaksınız. Şu son soğukları çok arayacaksınız yani.

VEDAT BEY’E TAVSİYE: KIZIL LAHMACUN

Pizza, kalın hamurdan kurtuldu. Peki ya bizim lahmacun?

Valla o da kurtuluyor.

Lahmacunda da ince hamura geçme çabaları var.

*

Bu çabayı sergileyen yerlerden biri de Fikirtepe’de yeni açılan “Kızıl Lahmacun”. Adamlar lahmacunun hamurunu öyle inceltmişler ki fit olma çabasına asla sekte vurmuyor. Üstelik lezzeti de şahane. Ayrıca tüm malzemeleri Gaziantep’ten getiriyorlar.

*

Bizim Vedat Milor, arada sırada “en iyi lahmacuncu listesi” yapıyor. Yeni listesini yapmadan önce Kızıl Lahmacun’a bir uğrasın derim.

AMEDSPOR SAPTAMALARI

- Terörsüz Türkiye yolundaki Türkiye’ye çok yakışan bir olaydır Amedspor’un Süper Lig’e çıkması.

*

- Her kesimden yönelen kutlama mesajları ise gelecek için umut verici. Ayrışmanın değil birleşmenin takımı olacak Amedspor.

*

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen, anında, tereddütsüz kutlama mesajı yayınlaması ise muhteşem.