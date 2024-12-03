Yalan da olsa söylüyorlar çünkü kitleler inanmaya hazır

Haberin Devamı

- NÂZIM HİKMET’İN KUVAYİ MİLLİYE DESTANI’NIN OKUNMASINI YASAKLADILAR.

- TARİH, BU AYIBI AFFETMEYECEK.

- ÖLELİ 63 YIL OLDU AMA NÂZIM HİKMET’E KİNLERİ HÂLÂ BİTMEDİ.

- KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI, HALK KÜTÜPHANELERİNDE YASAKLANDI.

*

“Koca gazete yalan mı yazacak” diye düşündüğüm için habere inandım.

Ve “Kuvayi Milliye şiiri yasaklanır mı” diye sinirlenip durdum.

Ancak çok geçmeden anladım ki...

Koca gazete yalan yazabilirmiş.

*

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin konuyla ilgili açıklamasına göre...

Meğer olay şuymuş:

*

- Nâzım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” adlı şiirini, çizgilerle anlatan bir kitap varmış. Bu kitapta “cinsel içerikli çizgi tasvirler” yer alıyormuş.

- Gelen şikâyetler üzerine şiiri çizgilerle anlatan bu kitap, Kültür Bakanlığı’na bağlı halk kütüphanelerinin “genel erişim” alanlarından çıkarılmış.

Haberin Devamı

- Yani kitaba halk kütüphanelerinde bir yasaklama getirilmemiş. Sadece kütüphanelerin çocukların erişim sağlayacağı alanlarından kaldırılmış.

*

Şunlara lütfen dikkat:

- Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye kitabıyla ilgili bir sorun yok.

- O kitaplar kütüphanelerin her alanında mevcut.

- Olay, sadece şiiri çizgilerle anlatan bir kitapla ilgili.

- Çizgilerle şiiri anlatan kitaba da yasak söz konusu değil.

- O kitap da sadece çocukların erişim alanından kaldırılıyor.

*

Böyle bir habere...

“Çizgilerdeki cinsel içerikten korktular. Çizgilerdeki cinsel içeriği çocuklara yasakladılar” diye başlık atılsa...

Yüzde yüz doğru söylenmiş olur.

*

Böyle bir habere...

“Kuvayi Milliye’yi yasakladılar. Nâzım’a kinleri bitmedi. Tarih bu ayıbı affetmeyecek” diye başlık attıkları için...

Yüzde yüz yalan söylemiş oldular.

*

Gerçi “doğru söylemenin” ya da “yalan söylemenin” bir anlamı kaldı mı bu memlekette?

Ondan da pek emin değilim.

*

Çünkü iki ana cepheye bölünmüş ülkemde...

Her iki cephe de kendi mecralarına “Hiç çekinme! Söyle yalanı! Yalan da olsa inanmaya hazırım” diye yaklaşıyor.

Haberin Devamı

NÂZIM HİKMET’İN VATANDAŞLIĞA İADESİNİ ERDOĞAN SAĞLADI

Sözcü’nün haberinde “Öleli 63 yıl oldu ama Nâzım Hikmet’e kinleri hâlâ bitmedi” başlığını görünce şaşırdım.

*

“Vatan haini” diye Türk vatandaşlığından çıkarılan Nâzım Hikmet’e vatandaşlığı iade eden Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu hükümetti.

Vatandaşlığa iade olayı, tam 58 yıl sonra 10 Ocak 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşti.

Nâzım Hikmet’e kin tutan kişilerin yapacağı iş midir bu?

*

Resmî ideolojinin yıllarca kan kusturduğu, cezalandırdığı, hapislere attığı, zulümler ettiği Nâzım Hikmet’e...

Türk vatandaşlığını iade etmek, az buz bir iş değildir.

*

Kısacası Sözcü’nün haberi, sadece yalan değil.

Haberin Devamı

Aynı zamanda apaçık haksızlık, apaçık vicdansızlık.

ERDOĞAN’IN EN SEVDİĞİ İKİ ŞAİRDEN BİRİ

Erdoğan’ın en sevdiği şairlerden biri Necip Fazıl ise diğeri Nâzım Hikmet’tir.

*

Erdoğan, kürsüden Nâzım Hikmet şiirleri okumaktan hiç geri durmaz.

- Bazen “Kız Çocuğu” şiirinden dizeler okur.

- Bazen “Dört nala gelip Uzak Asya’dan” diye başlayan şiiri okur.

- Bazen pek bilinmeyen “Dostluk” şiirini okur.

*

Siyasi hayatı boyunca Nâzım Hikmet’in aleyhinde tek bir cümle bile söylememiş, tam tersine kürsülerden şiirlerini okumuş bir lider için...

“Öleli 63 yıl oldu ama kinleri hâlâ bitmedi” diye başlık atılır mı?

CHP’NİN İLETİŞİMİ YAVUZ OĞHAN’A EMANET

Yavuz Oğhan’la yıllarca beraber çalıştık televizyonda.

Haberin Devamı

Dengeli, objektif, hakikate sadık bir haber yöneticiliği yaptığının tanığıyım.

*

Sonra meslekte yollarımız ayrı düştü.

Pek temasım olmadı kendisiyle.

*

CHP’nin “İletişim Koordinatörlüğü” görevine atandığını öğrendiğimde çok memnun oldum.

Yavuz Oğhan’dan ziyade CHP için memnun oldum.

*

Çünkü benim tanıdığım Yavuz Oğhan, diyalog kurmaya özen gösteren, yapıcı tutum almaya çabalayan, her mecraya açık duran bir yaklaşım sergiler.

Yani tam da CHP’nin ihtiyacı olan bir yaklaşım.

*

Hayırlı uğurlu olsun diyelim.