Yağ örnek olayından çıkarılacak tek ders

Önce bir marketteki indirimli ayçiçeğiyağı satışına karşı sergilenen olağanüstü ilginin görüntüleri yayıldı. Ardından “Stoklarda ayçiçeğiyağı kalmadı” dedikodusu üfürüldü. En sonunda ise bu spekülasyondan yararlanılarak durup dururken ayçiçeğiyağının fiyatı iki katına, üç katına çıkarıldı.
Bu hikâyeyi tersine çeviren olay ise şu oldu:
*
Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, “Ayçiçeğiyağı sıkıntısı yok. Dedikodular yalan” açıklaması yaparak olayı bitirdi.
*
Bakan Kirişçi’nin açıklaması...
Anında gelseydi, hemen gelseydi, en başta gelseydi, dedikoduların kıpırdamaya başlamasıyla birlikte gelseydi...
Belki de yağ baronlarının hevesi, daha en başta kursaklarında kalacaktı.
*
Bu olaydan çıkarılacak tek ders şudur:
*
Yetkililer, bu tür spekülasyonlara karşı... Hiç sağa sola bakmadan... Anında, hemen, en başta... Net bir açıklama yapmayı başarabilmelidir.
KORKMA! TAYYİP ERDOĞANCI OLMAZSIN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın Ukrayna bölümünü...
Harika buldum.
Her kelimesine katıldım.
Her cümlesine hak verdim.
“En doğru yerde duruyor” diye destekledim.
Bunu söylemek, bunu ifade etmek, bunu vurgulamak...
Kimseyi Erdoğancı yapmaz.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok politikasına itiraz edenlere, Erdoğan’la kafaları örtüşmeyenlere, hatta kendilerini Erdoğan karşıtı olarak konumlandıranlara sesleniyorum:
Erdoğan’ın konuşmasındaki Ukrayna meselesine yönelik sözlerini bir dinleyin. Kendinizi her söylediğine sonsuz iştirak ederken bulacaksınız.
Korkmayın. Kendinizi böyle bulmanız, sizi Erdoğancı yapmaz. Ancak ve ancak hakkaniyetli yapar.
*
Hatta şöyle bir faydası bile olur: Erdoğan’a yönelik başka konulardaki eleştirilerinizi, daha da dikkat çekici ve etkili kılar. Bir deneyin derim.
GİDERLERSE GİTSİNLER DEMEDEN ÖNCE
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yurtdışına giden doktorlarla ilgili olarak “Giderlerse gitsinler” dedi.
Bu cümlenin hemen öncesinde...
“Biz onların gitmemeleri için elimizden geleni yaparız. Dertlerini dinleriz. Sorunlarını çözmeye çalışırız. Ama buna rağmen gidiyorlarsa keyifleri bilir. Giderlerse giderler” deseydi...
Hatta sonuna da “Buluruz kendimizi emanet edecek Türk hekimleri” cümlesini ekleseydi...
Bu konuda kendisini eleştirenlerin oranı yüzde 88 oranında azalma gösterirdi.
BERBATSA BERBAT DEYİN
VAKİT ayırıp izlediğiniz dizi, para verip izlediğiniz film, kulak verip dinlediğiniz şarkı...
Berbatsa, rezilse, bayağıysa...
Hiç çekinmeyin, ağzınızı doldura doldura “berbat, rezil, bayağı, leş” deyin.
*
“Emek verilmiş” demeyin, “Heves kırıcı olmayayım” demeyin, “Hoşgörü göstereyim” demeyin, “Sonuçta sanattır, saygılı olayım” demeyin.
Fırlatın domatesleri ekranlara, sallayın terlikleri perdelere...
*
Unutmayın, siz ancak böyle yaparsanız:
Türk sinemasının, oyunculuğunun, dizi sektörünün, müziğinin kalite çıtası yükselir.
Aksi takdirde...
Birbirlerini yağlayıp ballayan sanat simsarlarının elinde heder olup gidersiniz.
BENZİN FİYATLARINDAKİ OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR
MUHALEFET ya da muhalifler...
Yanı başımızdaki savaşın petrol fiyatlarını uçurduğuna milim değinmeden...
Benzin fiyatlarının artmasını eleştiriyorlar.
Sanki yanı başımızda savaş yokmuş gibi... Sanki petrol fırtınası tüm dünyayı kasıp kavurmuyormuş gibi... Sanki dünya piyasalarında son 15 günde petrol fiyatlarında olağanüstü bir fırlama olmamış gibi...
Yapıyorlar eleştirilerini.
*
Eleştirilerini dünya konjonktürünü de araya sıkıştırarak yapmaya tenezzül buyurmuyorlar.
Etkilerinin sınırlı kalmaya mahkûm olmasının en büyük nedeni bu galiba.
FAYDASIZ MEŞGULİYETLERİM
Stoktaki dolmakalemleri çıkarıp tek tek sevmek.
*
Sırf ibret almak amacıyla TikTok’ta dolaşmak.
*
TikTok’ta her şeyi tokatlayan Mustafa Sarıgül’ün, bir gün kendisini tokatlamasını beklemek.
*
Adını ilk kez duyduğumuz “ünlü” oyuncunun, yine adını ilk kez duyduğumuz bir başka “ünlü” oyuncudan ayrıldığı haberini okumak için magazin sayfalarına göz gezdirmek.
*
“Putin şu anda ne düşünüyordur acaba? Pişman mıdır? İyi ki yaptım mı diyordur?” falan diye düşünmek.
KADIN EYLEMİNİN EN ŞAHANE PANKARTI
“BALKONDAN düştü ve öldü” haberleri veriyoruz son aylarda.
Sonuçta ne oluyor?
Şu oluyor:
Her balkondan düşme haberi, bir biçimde balkondan itilme haberine dönüşüyor.
*
İşte buna tepki gösteren bir pankarta rastladım Kadınlar Günü eylemleri sırasında.
Ve bu pankarta...
Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım.
MASKEDE ISRAR EDENLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Aykırı bir duruşları vardır hayata karşı.
Aşırı pimpirikli bir yaklaşıma sahiptirler.
Kuraldışı ve çizgidışı kalmayı pek severler.
Sempatik bir marjinallikleri vardır.
Aslan, başak ve yengeç burcundandırlar.
Evlerinde düzen ve intizam eksik olmaz.
Stokçudurlar, ellerinde bayağı bir maske stoku bulunmaktadır.
Bir kedileri, bir köpekleri vardır.
Fahrettin Koca’ya karşı aşırı mesafelidirler.
Yağ örnek olayından çıkarılacak tek ders
Hikâye aşağı yukarı şöyle gelişti:
Önce bir marketteki indirimli ayçiçeğiyağı satışına karşı sergilenen olağanüstü ilginin görüntüleri yayıldı. Ardından “Stoklarda ayçiçeğiyağı kalmadı” dedikodusu üfürüldü. En sonunda ise bu spekülasyondan yararlanılarak durup dururken ayçiçeğiyağının fiyatı iki katına, üç katına çıkarıldı.
Bu hikâyeyi tersine çeviren olay ise şu oldu:
*
Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, “Ayçiçeğiyağı sıkıntısı yok. Dedikodular yalan” açıklaması yaparak olayı bitirdi.
*
Bakan Kirişçi’nin açıklaması...
Anında gelseydi, hemen gelseydi, en başta gelseydi, dedikoduların kıpırdamaya başlamasıyla birlikte gelseydi...
Belki de yağ baronlarının hevesi, daha en başta kursaklarında kalacaktı.
*
Bu olaydan çıkarılacak tek ders şudur:
*
Yetkililer, bu tür spekülasyonlara karşı... Hiç sağa sola bakmadan... Anında, hemen, en başta... Net bir açıklama yapmayı başarabilmelidir.
KORKMA! TAYYİP ERDOĞANCI OLMAZSIN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın Ukrayna bölümünü...
Harika buldum.
Her kelimesine katıldım.
Her cümlesine hak verdim.
“En doğru yerde duruyor” diye destekledim.
Bunu söylemek, bunu ifade etmek, bunu vurgulamak...
Kimseyi Erdoğancı yapmaz.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok politikasına itiraz edenlere, Erdoğan’la kafaları örtüşmeyenlere, hatta kendilerini Erdoğan karşıtı olarak konumlandıranlara sesleniyorum:
Erdoğan’ın konuşmasındaki Ukrayna meselesine yönelik sözlerini bir dinleyin. Kendinizi her söylediğine sonsuz iştirak ederken bulacaksınız.
Korkmayın. Kendinizi böyle bulmanız, sizi Erdoğancı yapmaz. Ancak ve ancak hakkaniyetli yapar.
*
Hatta şöyle bir faydası bile olur: Erdoğan’a yönelik başka konulardaki eleştirilerinizi, daha da dikkat çekici ve etkili kılar. Bir deneyin derim.
GİDERLERSE GİTSİNLER DEMEDEN ÖNCE
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yurtdışına giden doktorlarla ilgili olarak “Giderlerse gitsinler” dedi.
Bu cümlenin hemen öncesinde...
“Biz onların gitmemeleri için elimizden geleni yaparız. Dertlerini dinleriz. Sorunlarını çözmeye çalışırız. Ama buna rağmen gidiyorlarsa keyifleri bilir. Giderlerse giderler” deseydi...
Hatta sonuna da “Buluruz kendimizi emanet edecek Türk hekimleri” cümlesini ekleseydi...
Bu konuda kendisini eleştirenlerin oranı yüzde 88 oranında azalma gösterirdi.
BERBATSA BERBAT DEYİN
VAKİT ayırıp izlediğiniz dizi, para verip izlediğiniz film, kulak verip dinlediğiniz şarkı...
Berbatsa, rezilse, bayağıysa...
Hiç çekinmeyin, ağzınızı doldura doldura “berbat, rezil, bayağı, leş” deyin.
*
“Emek verilmiş” demeyin, “Heves kırıcı olmayayım” demeyin, “Hoşgörü göstereyim” demeyin, “Sonuçta sanattır, saygılı olayım” demeyin.
Fırlatın domatesleri ekranlara, sallayın terlikleri perdelere...
*
Unutmayın, siz ancak böyle yaparsanız:
Türk sinemasının, oyunculuğunun, dizi sektörünün, müziğinin kalite çıtası yükselir.
Aksi takdirde...
Birbirlerini yağlayıp ballayan sanat simsarlarının elinde heder olup gidersiniz.
BENZİN FİYATLARINDAKİ OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR
MUHALEFET ya da muhalifler...
Yanı başımızdaki savaşın petrol fiyatlarını uçurduğuna milim değinmeden...
Benzin fiyatlarının artmasını eleştiriyorlar.
Sanki yanı başımızda savaş yokmuş gibi... Sanki petrol fırtınası tüm dünyayı kasıp kavurmuyormuş gibi... Sanki dünya piyasalarında son 15 günde petrol fiyatlarında olağanüstü bir fırlama olmamış gibi...
Yapıyorlar eleştirilerini.
*
Eleştirilerini dünya konjonktürünü de araya sıkıştırarak yapmaya tenezzül buyurmuyorlar.
Etkilerinin sınırlı kalmaya mahkûm olmasının en büyük nedeni bu galiba.
FAYDASIZ MEŞGULİYETLERİM
Stoktaki dolmakalemleri çıkarıp tek tek sevmek.
*
Sırf ibret almak amacıyla TikTok’ta dolaşmak.
*
TikTok’ta her şeyi tokatlayan Mustafa Sarıgül’ün, bir gün kendisini tokatlamasını beklemek.
*
Adını ilk kez duyduğumuz “ünlü” oyuncunun, yine adını ilk kez duyduğumuz bir başka “ünlü” oyuncudan ayrıldığı haberini okumak için magazin sayfalarına göz gezdirmek.
*
“Putin şu anda ne düşünüyordur acaba? Pişman mıdır? İyi ki yaptım mı diyordur?” falan diye düşünmek.
KADIN EYLEMİNİN EN ŞAHANE PANKARTI
“BALKONDAN düştü ve öldü” haberleri veriyoruz son aylarda.
Sonuçta ne oluyor?
Şu oluyor:
Her balkondan düşme haberi, bir biçimde balkondan itilme haberine dönüşüyor.
*
İşte buna tepki gösteren bir pankarta rastladım Kadınlar Günü eylemleri sırasında.
Ve bu pankarta...
Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım.
MASKEDE ISRAR EDENLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Aykırı bir duruşları vardır hayata karşı.
Aşırı pimpirikli bir yaklaşıma sahiptirler.
Kuraldışı ve çizgidışı kalmayı pek severler.
Sempatik bir marjinallikleri vardır.
Aslan, başak ve yengeç burcundandırlar.
Evlerinde düzen ve intizam eksik olmaz.
Stokçudurlar, ellerinde bayağı bir maske stoku bulunmaktadır.
Bir kedileri, bir köpekleri vardır.
Fahrettin Koca’ya karşı aşırı mesafelidirler.