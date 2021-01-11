WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İLK KİM?
WHATSAPP’tan Telegram’a yönelişi...
İlk kim “Kavimler Göçü” diye niteledi?
*
Ben yıllardır burada...
“Kavimler Göçü” sözünü denk getirip de cümle içinde kurmak için yanıp tutuşurken...
‘AZİZLER’ FİLMİNE DAİR SÖYLEYECEKLERİM VAR
- İlk sözüm Haluk Bilginer’e: Haluk Bey! Haluk Bey! Biraz daha seçici olur musunuz lütfen? Siz bir devsiniz. Size yakışmıyor bu tür filmler.
*
- Filmde yapılan tüm espriler için sadece şunu söyleyebilirim: Hepsi zorlama, hepsi yavan, hepsi kasık. Yüzümde tek bir kas bile oynamadı.
*
- “Bu da bir şeyi beğenmiyor” diyeceksiniz şimdi... Yemin ederim beğenmek için elimden geleni fazlasıyla yaptım.
*
- Ertuğrul Özkök’ün coşkuyla selamladığı küçük çocuğun canlandırdığı karakter de olmamış maalesef... “İnandırıcılıktan uzak, banal bir sevimsizlik” deyip bırakıyorum.
*
- Engin Günaydın, Binnur Kaya... Sevdiğim oyuncular listesinin en tepesindeler. Fakat kötü senaryoyu, kötü filmi iyi oyuncular kurtaramıyor. Bknz: 9 Kere Leyla.
DEMOKRAT PARTİ’YLE İLGİLİ BİR ÖZÜR
DEMOKRAT Parti’nin millet ittifakından ayrıldığını yazmıştım dün. Biraz da kesin bir dille...
Ama ayrılmamışlar. Genel başkan Gültekin Uysal’ın açıklamalarını dinledim. “Millet ittifakındayız” diyor.
*
Düzeltir, büyük bir mahcubiyet içinde özür dilerim.
*
- NOT: Tam bunları yazmıştım ki... Telefonum acı acı çaldı. Açtım: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal... Selam kelamdan sonra hemen “Tam ben de şöyle bir şey yazmıştım ki aradınız” dedim. O da sözü hiç uzatmadan “Hah, tamam, ben de onu söyleyecektim” dedi. Bu arada bu spekülasyonun çıkma nedenleri üzerine de konuştuk. Gültekin Uysal, bu konuda şunları söyledi: “Siyasal sınırlar kadastro alanı gibi bölünmüş. Biz PKK’dan evlatlarını isteyen Diyarbakır Anneleri’ne gittik. Orası sadece belli bir siyasi anlayışın tekelinde görüldüğü için bu tür spekülasyonlar çıkıyor. Biz merkez sağız. Milletin en geniş anlamdaki duyarlılığını savunuyoruz.”
ÜMİTCAN DİYE BİR TİPLEME
- Kadın döver. Hem de öldüresiye döver.
*
- Kendisinden daha güçsüz karşısında dayılanır.
*
- Silah gösterme diye bir merakı vardır.
*
- Kendisini ifade etmekten acizdir.
*
- Milliyetçi geçinir ama Türkçe bilmez.
*
- Uyuşturucu kullanır.
*
- Kullandığı uyuşturucuyu marifet gibi cümle âleme gösterir.
*
- Arkalanıp kollanacağına dair güçlü bir inancı vardır.
*
- Bir şımartılma ürünüdür, artık kimler şımartıyorsa...
*
- Şımarıklığı toplumsal sorun haline gelir.
*
Var böyle tipler.
Var.
Gerçekten var.
*
Kısacası...
Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir.
AGAMEMNON
İZMİR’de geçici bir iskeleye “Agamemnon” adı verilmiş.
*
İtirazlar var.
*
Bazıları...
“Başka isim mi bulamadınız? Yunan kralının adını nasıl olur da İzmir’de bir iskeleye verirsiniz?” diyor.
*
Bazıları da...
İstanbul’u işgal eden İngiliz gemisinin adı Agamemnon olduğunu hatırlatıp “Olmaz böyle şey” diyor.
*
Peki İzmir belediyesi ne diyor?
*
Dedikleri şunlar:
*
- Biz tarihi Pasaport İskelesi’nin adını değiştirmedik, değiştirmeyeceğiz.
- Pasaport İskelesi tadilata alınmıştır.
- Urla’dan geçici yüzer bir iskele getirilmiştir.
- O geçici yüzer iskelenin adı “Agamemnon”dur.
- Bu isimle 2017’de yapılan iskelenin Tunç Soyer’le bir ilgisi yoktur.
- Geçici iskele, birkaç gün sonra Urla’daki yerini alacaktır.
- Yüzer iskele, adını Balçova’daki tarihi Agamemnon Kaplıcaları’ndan alır.
*
Ben en iyisi bu akşam...
“Truva” filmini izleyeyim.
*
Oradaki “Agamemnon”, bizim günlük siyasi tartışmalarımızın içinde debelenen “Agamemnon”dan çok daha ilgi çekici...
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