MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

11 Ocak 2021

Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam


İLK KİM?

WHATSAPP’tan Telegram’a yönelişi...

İlk kim “Kavimler Göçü” diye niteledi?

*

Ben yıllardır burada...

“Kavimler Göçü” sözünü denk getirip de cümle içinde kurmak için yanıp tutuşurken...


‘AZİZLER’ FİLMİNE DAİR SÖYLEYECEKLERİM VAR

- İlk sözüm Haluk Bilginer’e: Haluk Bey! Haluk Bey! Biraz daha seçici olur musunuz lütfen? Siz bir devsiniz. Size yakışmıyor bu tür filmler.

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

*

- Filmde yapılan tüm espriler için sadece şunu söyleyebilirim: Hepsi zorlama, hepsi yavan, hepsi kasık. Yüzümde tek bir kas bile oynamadı.

*

- “Bu da bir şeyi beğenmiyor” diyeceksiniz şimdi... Yemin ederim beğenmek için elimden geleni fazlasıyla yaptım.

*

- Ertuğrul Özkök’ün coşkuyla selamladığı küçük çocuğun canlandırdığı karakter de olmamış maalesef... “İnandırıcılıktan uzak, banal bir sevimsizlik” deyip bırakıyorum.

*

- Engin Günaydın, Binnur Kaya... Sevdiğim oyuncular listesinin en tepesindeler. Fakat kötü senaryoyu, kötü filmi iyi oyuncular kurtaramıyor. Bknz: 9 Kere Leyla.


DEMOKRAT PARTİ’YLE İLGİLİ BİR ÖZÜR

DEMOKRAT Parti’nin millet ittifakından ayrıldığını yazmıştım dün. Biraz da kesin bir dille...

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ama ayrılmamışlar. Genel başkan Gültekin Uysal’ın açıklamalarını dinledim. “Millet ittifakındayız” diyor.

*

Düzeltir, büyük bir mahcubiyet içinde özür dilerim.

*

- NOT: Tam bunları yazmıştım ki... Telefonum acı acı çaldı. Açtım: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal... Selam kelamdan sonra hemen “Tam ben de şöyle bir şey yazmıştım ki aradınız” dedim. O da sözü hiç uzatmadan “Hah, tamam, ben de onu söyleyecektim” dedi. Bu arada bu spekülasyonun çıkma nedenleri üzerine de konuştuk. Gültekin Uysal, bu konuda şunları söyledi: “Siyasal sınırlar kadastro alanı gibi bölünmüş. Biz PKK’dan evlatlarını isteyen Diyarbakır Anneleri’ne gittik. Orası sadece belli bir siyasi anlayışın tekelinde görüldüğü için bu tür spekülasyonlar çıkıyor. Biz merkez sağız. Milletin en geniş anlamdaki duyarlılığını savunuyoruz.”


ÜMİTCAN DİYE BİR TİPLEME

- Kadın döver. Hem de öldüresiye döver.

*

- Kendisinden daha güçsüz karşısında dayılanır.

*

- Silah gösterme diye bir merakı vardır.

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

*

- Kendisini ifade etmekten acizdir.

*

- Milliyetçi geçinir ama Türkçe bilmez.

*

- Uyuşturucu kullanır.

*

- Kullandığı uyuşturucuyu marifet gibi cümle âleme gösterir.

*

- Arkalanıp kollanacağına dair güçlü bir inancı vardır.

*

- Bir şımartılma ürünüdür, artık kimler şımartıyorsa...

*

- Şımarıklığı toplumsal sorun haline gelir.

*

Var böyle tipler.

Var.

Gerçekten var.

*

Kısacası...

Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir.


AGAMEMNON

İZMİR’de geçici bir iskeleye “Agamemnon” adı verilmiş.

*

İtirazlar var.

*

Bazıları...

“Başka isim mi bulamadınız? Yunan kralının adını nasıl olur da İzmir’de bir iskeleye verirsiniz?” diyor.

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

*

Bazıları da...

İstanbul’u işgal eden İngiliz gemisinin adı Agamemnon olduğunu hatırlatıp “Olmaz böyle şey” diyor.

*

Peki İzmir belediyesi ne diyor?

*

Dedikleri şunlar:

*

- Biz tarihi Pasaport İskelesi’nin adını değiştirmedik, değiştirmeyeceğiz.

- Pasaport İskelesi tadilata alınmıştır.

- Urla’dan geçici yüzer bir iskele getirilmiştir.

- O geçici yüzer iskelenin adı “Agamemnon”dur.

- Bu isimle 2017’de yapılan iskelenin Tunç Soyer’le bir ilgisi yoktur.

- Geçici iskele, birkaç gün sonra Urla’daki yerini alacaktır.

- Yüzer iskele, adını Balçova’daki tarihi Agamemnon Kaplıcaları’ndan alır.

*

Ben en iyisi bu akşam...

“Truva” filmini izleyeyim.

WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

*

Oradaki “Agamemnon”, bizim günlük siyasi tartışmalarımızın içinde debelenen “Agamemnon”dan çok daha ilgi çekici...

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

Maklubeci tosun marulcu olmuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2021
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

Yazının Devamını Oku

Milli Mücadele yedi düvel falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2021
Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”

*

Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.

Akıl ve izan çerçevesinde...



Yazının Devamını Oku

Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



Yazının Devamını Oku

Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

Yazının Devamını Oku

Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

Yazının Devamını Oku

2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

Yazının Devamını Oku

‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Aralık 2020
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.

Bunun iki türlüsü var:

*

BİRİNCİ TÜR

Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...

“Siz” diye hitap ediyorlar.

Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.

Her önüne gelene “sen” dense...

Genel bir kabalık deyip geçeceğim.

Yazının Devamını Oku

Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

Yazının Devamını Oku

Bakan Koca’ya sordum: Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2020
Şöyle bir durum var:

 

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...

*

Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...

Yani artık hangisi denk gelirse.

*

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

Yazının Devamını Oku

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2020
Haftada bir kez muhakkak muhafazakâr bir yazar, şöyle bir iddiada bulunuyor:

Deizm çığ gibi artıyor!

Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...

Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.


Yazının Devamını Oku

Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2020
17 Aralık’ta Şeb-i Arûs nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türkçe Mevlevi ayini”, büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:

*

“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”

*

Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?

*

“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.

Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini

Yazının Devamını Oku

FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2020
Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

 

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

-

Yazının Devamını Oku

Yılbaşı kutlamaları... Evde yasak, otelde serbest

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2020
Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.

*

- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.

- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...

Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...

*

Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...

Yazının Devamını Oku

Densizlik günleri lüzumsuzluk çağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Aralık 2020
Ceset ve cami

Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...




- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?

Yazının Devamını Oku

Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Aralık 2020
Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere hayasızca dil uzattığı konuşmasında bir de “Nişantaşı” bölümü var.

 

Şöyle diyor Sofuoğlu:

*

“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”

*


Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları