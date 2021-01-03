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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

3 Ocak 2021

CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:

Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

*

Fakat gelin görün ki...

Sevgi Kılıç, son günlerde bir tartışmanın tam göbeğinde.

*

Neden tartışmanın göbeğinde Sevgi Kılıç?

Olay, üç aşamada gelişti:

*

- BİRİNCİ AŞAMA: CHP’li Fikri Sağlar, CHP’nin sesi durumundaki bir televizyon kanalında başörtüsü konusunu yeniden kaşıdı. Durup dururken... Başörtülü hâkimlerin adil karar veremeyeceğini söyledi.

Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

*

- İKİNCİ AŞAMA: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenmeyecek bir atak ve hızla Fikri Sağlar’a tepki gösterdi. Böyle bir yaklaşımı kabul etmediklerini, etmeyeceklerini söyledi.

*

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını önemsemeyen Erdoğan, Fikri Sağlar’ın zihniyetinin “CHP zihniyeti” olduğunu söyledi ve “Bay Kemal’in yanına iki başörtülü alması, adeta vitrin mankeni koyması kimseyi aldatmıyor” dedi.

*

Peki bütün bu aşamalar yaşanırken...

Sevgi Kılıç ne yaptı?

*

Şu iki şeyi yaptı:

*

- BİR: “Erdoğan bana vitrin mankeni dedi. Hem bana hem kadınlara hakaret etti” diyerek tepki gösterdi.

*

- İKİ: Herkesin baretle katıldığı bir törende baret takmayarak başörtülü olduğunu cümle âleme göstermeye çalıştı.

*

Oysa Sevgi Kılıç’ın yapması gereken tek bir şey vardı:

Fikri Sağlar’a ağzının payını vermek.

Fikri Sağlar’a tepki gösterme işini Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmamalı, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bile önce en sert tepkiyi göstermeliydi Sevgi Kılıç.

*

Fikri Sağlar’a, “Hop!” demeliydi Sevgi Kılıç...

Sonra da gayet üst perdeden şöyle devam etmeliydi:

*

“Biz seninle aynı partideyiz Fikri Bey. Ben başımda örtüyle bu partinin Parti Meclisi üyesiyken sen nasıl olur da başörtülü hâkimlere laf edersin? Sen beni burada vitrin mankeni mi sandın? Başörtülü hâkimlere söylediğin sözleri, kolaysa gel benim yanımda söyle... Biz CHP olarak bu işleri çoktan aştık. Sen hâlâ eskilerde kalmışsın. Bu kafayı değiştir Fikri Bey...”

*

Sevgi Kılıç...

Hiç sağına soluna bakmadan... Kimsenin iznini beklemeden... “Küt” diye... Hızla... Atak bir şekilde...

Bu cümleleri Fikri Sağlar’ın kafasına kafasına...

İndirseydi... İndirebilseydi... İndirmek aklına gelseydi...

Başta Erdoğan olmak üzere hiç kimse kendisine “Vitrin mankeni” demezdi, diyemezdi.

*

Dese bile...

Sıfır inandırıcı olurdu.


ZİRAAT BANKASI’NIN KEMAL SUNAL REKLAMI

KEMAL Sunal dendiğinde...

Benim aklıma şu gelir:

“Ortak değer”.

*

- Beş vakit namazında niyazında rahmetli babam da gülerdi Kemal Sunal’a, namazda gözü olmadığı için ezanda kulağı olmayan Ekrem Bey Amca da...

Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

*

- CE-HA-PE zihniyetiyle tipik AK Parti zihniyetinin ortak noktasıdır Kemal Sunal.

*

- Milliyetçi ile liberalin, entel ile dantelin, profesör ile bakkalın, Doğulu ile Batılının, İzmirli ile Yozgatlının ortak kesiştiği yerdir Kemal Sunal.

*

“Deepfake” denilen yöntemle Kemal Sunal’ı son reklamında oynatan Ziraat Bankası’nı kutluyorum.

*

İki nedenle kutluyorum:

- Hem harika bir iş çıkardıkları için...

- Hem de ortak değerlerimizin vurgulanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde böyle bir reklamla Kemal Sunal’ı gündemimize getirdikleri için...


BİR KOMEDYEN DOĞDU: HASAN CAN KAYA

YOUTUBE’da “Konuşanlar” adlı programının yakından takipçisiydim ve zekice bir iş çıkardığına inanıyordum.

Fakat Acun Ilıcalı’nın yılbaşı programında izleyince karar verdim:

Bir komedyen doğdu.

Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

*

Kimseyi taklit etmeden... Kimseye öykünmeden... Kendine özgü bir stili ortaya koyarak... Anında espriyi patlatma kabiliyetiyle... Kırmadan dökmeden karşısındakiler üzerine espri yapabilme yetisiyle... Bir anda tüm salonu avucunun içine almayı başarmasıyla...

Müthiş bir komedyenimiz var artık.

*

Herkesten bir ricam var:

Ne olur Hasan Can Kaya’yı...

“Cem Yılmaz’ın tahtını sallayan adam” falan diye nitelemeyin... Cem Yılmaz’ın yeri ayrı, Hasan Can Kaya’nın yeri ayrı...

Mizahta monarşi olmayacağına göre...

Birinin diğerinin tahtını sallamasına gerek yok.


NOT DEFTERİMDEN

- Nedenini, niyesini, niçinini sormayın, söylemem... Ama bana göre CHP’nin en beyefendi ve nazik ismi Levent Gök’tür.

*

- Kömürhan Köprüsü açıldı ya... Dün bütün gün dilime takıldı: “Kömürhan Köprüsü Harput’a bakar / Oy ölem ölem derdo ölem Harput’a bakar / Körolası zalim Fırat ocaklar yakar / Ölem ölem... Oy oy...”

*

- Hakan Bayrakçı’nın yılbaşı gecesi ekranda piyano çalıp büyük sükse yapmasının ardından müzik konusunda sıfır kabiliyet olmama rağmen karar verdim: Piyano kursuna kaydolacağım.

*

- Ocak ayında bir ilkbahar sabahı güneşle uyanmış gibi uyandık. Hey gidi Samime Sanay hey!

*

- Bir Tuğçe Kazaz vardı, ne oldu ona? Meraklısı olduğum için sormuyorum, merak ettiğimden soruyorum.

*

- Metropoll’ün aşı anketini gördüm. Aşı yaptıracağını söyleyenlerin partilere göre dağılımında şöyle bir sonuç çıkıyor. HDP dahil tüm partiler yüzde 55’in üzerinde... Bir tek CHP, yüzde 37.2’de kalmış. Burada bir espri yapmam gerekiyor. Ama espriyi bulamadım.

*

- Bu yılbaşında hepimizde çok aşırı bir yeni yıl hediyesi verme isteği doğdu. Psikiyatristlerimize ve psikologlarımıza soruyorum: Neden acaba?

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2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

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Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

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Bakan Koca’ya sordum: Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2020
Şöyle bir durum var:

 

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...

*

Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...

Yani artık hangisi denk gelirse.

*

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

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Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2020
Haftada bir kez muhakkak muhafazakâr bir yazar, şöyle bir iddiada bulunuyor:

Deizm çığ gibi artıyor!

Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...

Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.


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Türkçe Kuran konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2020
NEDEN ARAPÇA?

Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.

*

TÜRKÇE OLMAZ MI?

Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.

NASIL ANLAYACAĞIZ?

Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.

*

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Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2020
17 Aralık’ta Şeb-i Arûs nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türkçe Mevlevi ayini”, büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:

*

“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”

*

Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?

*

“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.

Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini

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FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2020
Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

 

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

-

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Yılbaşı kutlamaları... Evde yasak, otelde serbest

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2020
Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.

*

- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.

- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...

Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...

*

Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...

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Densizlik günleri lüzumsuzluk çağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Aralık 2020
Ceset ve cami

Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...




- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?

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Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Aralık 2020
Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere hayasızca dil uzattığı konuşmasında bir de “Nişantaşı” bölümü var.

 

Şöyle diyor Sofuoğlu:

*

“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”

*


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Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Aralık 2020
BİR: Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu.

İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.

*

ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?

DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.

*

BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.

*

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Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Aralık 2020
İhsan Şenocak diye bir “hoca” var.

Tanımam, etmem.

*

Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.

Bu konuşmada İhsan Şenocak...

Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.

Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.

Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.

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Süleyman Soylu’nun kürsüde kullandığı güç neden orantısızdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Aralık 2020
Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünden...

Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...

“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...

Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...

*

İşte bu nedenle...


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Halkımızın aşıya karşı hisleri: Karmakarışık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2020
Hilmi Daşdemir, OPTİMAR adına yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi bana.

 

Hemen açtım sonuçları.

Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.

*

OPTİMAR, halkımıza sormuş:


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Bazı AK Partililer ve yakınları torpille Çin aşısı oluyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2020
CHP’li bir milletvekili, birkaç gündür şu iddiayı dile getiriyor:

 

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”

*



İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.

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Erilliğin faili olarak Hasan Ali Toptaş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2020
Hürriyet’ten ayrıntılarıyla izliyorsunuz:

Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.

*

“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.

Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.

Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!

Nasıl şokta olmasın!

“İkinci Orhan Pamuk”

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