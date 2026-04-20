Veli / öğretmen ilişkisi üzerine yedi racon

- RACON İKİ: Veli / öğretmen arasında yapıcı işbirliği olmalı.
- RACON ÜÇ: Veli, öğretmenin patronu gibi davranmamalı.
- RACON DÖRT: Öğretmenlerle veliler arasındaki WhatsApp grupları yasaklanmalı.
- RACON BEŞ: Öğretmen / veli iletişimi, veli toplantıları üzerinden sürdürülmeli.
- RACON ALTI: Okul yönetimleri, öğretmen / veli ilişkisinde sınırları en baştan çizmeli.
- RACON YEDİ: Veliler, öğretmenin otoritesini sarsacak tutumlardan kaçınmalı.
TRUMP’IN ‘MY WAY’İ PAYLAŞMASI
Trump, ‘My Way’i paylaşmış sosyal medya hesabından.
Benim şarkım değildir “My Way”.
*
- Şarkıdaki “Pişmanlıklarım oldu ama sözünü etmeye değmez” türü kibirli özeleştiriden hiç hoşlanmam.
- Şarkının sözlerinin her satırına sinmiş olan “kendinden aşırı memnun” havasını hiç sevmem.
- Dolu dolu bir hayat yaşadıklarından minicik de olsa kuşku duymayanların, bu şarkıyı kişisel milli marşları haline getirmelerinden tiksinirim.
Trump’ın “My Way”i paylaşması, bu şarkıyla ilgili kanaatlerimin ne kadar doğru olduğunun muazzam bir kanıtı sanırım.
BU FOTOĞRAFIN MESAJI
Eski Tunceli Valisi’nin oğlunun tutuklanma fotoğrafının verdiği net mesaj şudur:
Vali oğlu olsan da...
Hiç kaçamazsın.
Bir cesur savcı çıkar, senden yaptıklarının hesabını sorar.
TOM BARRACK SORUNUNU TOM BARRACK ÇIKARIYOR
Şöyle ki:
- Konuşurken lafının nereye gittiğinin asla farkına varamıyor, dan dun konuşuyor.
- Çarpıtılmaya, yanlış anlaşılmaya süper elverişli cümleler kuruyor.
- ABD’nin bölgeye demokrasi getirmekten vazgeçtiğini anlatırken bile yanlışlar yapıyor.
Tam bir yürüyen iletişim faciası Tom Barrack.
İşin kötüsü şu: Bunu hiç dert etmiyor.
REJİM VE DEĞİŞİKLİK
DİKKAT ettiniz mi?
Son 20 gündür Trump ve Netanyahu dahil hiç kimse...
“İran’da rejim değişikliği” diye bir şeyden söz etmiyor.
İran’ın sadece bunu başarması bile müthiş bir zaferdir.
HAKAN FİDAN’IN EN BÜYÜK PROJESİ
Bölgemizdeki ülkeler, bu zamana kadar...
Birbirlerine güvenmezler, bir araya gelmezler, ortak tavır almazlar, dışarıdan yardım beklerlerdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işte bu makus talihi kırmak için çok önemli bir projeye imza attı.
Sessizce ve sakince.
Türkiye / Suudi Arabistan / Mısır / Pakistan...
Fidan, işte bu dört ülkeyi bir araya getirdi.
Amaç: Bölge ülkelerinin kendi sorunlarına sahip çıkması.
Hakan Fidan’ın Türk dış politikası için geliştirdiği en önemli, en faydalı, en anlamlı, en stratejik, en büyük projesidir bu.
AKIN GÜRLEK’İN ÜÇ DOĞRUSU
Üç önemli doğrusu var Adalet Bakanı Gürlek’in:
- BİR: Siyasi polemiklerden kaçınıyor, en sert eleştirilere bile karşılık vermiyor.
- İKİ: Faili meçhul kalmış meşhur davalarla ilgili savcıları cesaretlendirici bir tutum alıyor.
- ÜÇ: Mahkemelerde karara bağlanan dosya sayısını arttırmak için çabalıyor.
Tartışmalı bir davayla adını duyurduktan, ana muhalefetin en sert eleştirilerine muhatap olduktan sonra Adalet Bakanı oldu Akın Gürlek.
Bu koşullarda işi çok zor olacaktı.
Ancak Akın Gürlek, üç doğru tutum, yaklaşım ve icraatla bu zorluğun üstesinden gelmiş görünüyor.
