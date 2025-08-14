Vay vay vay! Topuklu Efe AK Parti’ye geçiyor

Haberin Devamı

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den AK Parti’ye geçiyor. Özgür Özel, yaptığı açıklamayla iddianın gerçek olduğunu ifşa etmiş oldu. Erdoğan da dünkü parti toplantısında “Aydın” vurgusu yaparak biraz ima etmiş oldu.

- ŞOK ETKİSİ: Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçecek olması, herkeste şok etkisi yaptı. Buna AK Partililer de dahil. Siyaset dünyası son dönemde hiç bu kadar sarsılmamıştı.

- CHP’DE TRAVMA: CHP yönetimi, tam anlamıyla travma yaşıyor. Anlaşılan böyle bir gelişmenin olacağını sezememişler, anlayamamışlar. Bu travma, kolay atlatılabilecek bir travma değil.

- ÖZEL ÖFKELİ: Özgür Özel çok öfkeli, çok kızgın, çok asabi. Yaptığı ilk açıklamada bu duygularını hiç gizleyemedi.

- O SIRADA AK PARTİ: Temkinliler. Susuyorlar. Soruları cevaplamıyorlar. “Her şey törende belli olacak” diyerek bugün yapılacak olan AK Parti kuruluş yıldönümü törenine topu atıyorlar.

- VURUN ÇERÇİOĞLU’NA: CHP’liler toplu linçe girişmiş durumda. Çerçioğlu’na vuran vurana. Ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar. Hakaretler havalarda uçuşuyor.

- MEĞER AYDIN: CHP çevrelerine azıcık kulak verdiğinizde şunları düşünürsünüz: Meğer Aydın ne kadar da kötü bir başkana sahipmiş. Meğer Aydın ne kadar da kötü yönetiliyormuş. Meğer Aydın nasıl da geri kalmış bir yermiş.

- AKILLARINA İLK GELEN: Olayın gerçek olma ihtimali belirir belirmez şöyle dediler: “Kesin tutuklanma korkusuyla AK Parti’ye geçiyordur”. Sonra bu yaklaşım CHP’liler arasında yürüdü gitti. Son durum şu: Partinin trolü de böyle diyor genel başkanı da.

- ÇERÇİOĞLU: Telefonlarını kapatmış. CHP yönetimiyle teması geçmiş. Hiçbir gazeteciyle görüşmüyor. Tam anlamıyla kayıp yani. AK Parti’nin bugünkü törenine katılacak mı? Törende konuşacak mı? Herkes bu sorulara yanıt arıyor.

- BENİMSEME: Daha resmen duyurulmadan bu transferi sevinçle karşılayan AK Partililer oldu. “Özlem Abla” diyenler bile var. Bazıları ise olup biteni anlamaya çalışıyorlar.

- MORAL ÜSTÜNLÜK: Moral üstünlük diye bir şey var ya... Özlem Çerçioğlu transferi, AK Parti’ye büyük moral olur. Düşünsenize: Yıllardır “Topuklu Efe” diye el üstünde tutulan CHP’li kadın belediye başkanı, partinize geliyor. Keyifler yerine gelmez mi?

EUROVİSİON MU KALDI

ESKİSİ gibi tek kanallı değiliz. Bülend Özveren’i kaybedeli epey oluyor. Sakallı kadınlar birinci oluyor. İsrail “normal ülke” gibi yarışmada. Artık Avrupa’da bile ironik iniltilerle karşılanıyor yarışma. Ve artık hiçbirimiz “Komşu komşuya oy veriyor” geyiğini kaldıramayız.

Kısacası yeniden Eurovision’a girmek büyük hata olur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN KIZINA TORPİL Mİ YAPILDI

BİRKAÇ yıl önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir kızıyla ilgili çok ağır bir eleştiri yazısı yazmıştım.

Erbaş’ın kızı Feyza Hanım, lüks arabasının anahtarı üzerine saçma bir şiir yazmış, bunu sosyal medyada paylaşmıştı.

Ben de bunu eleştirmiştim.

Ancak bu kez Erbaş’ın bir başka kızıyla ilgili yapılan apaçık haksızlığa dikkat çekeceğim.

Erbaş’ın kızı Şeyda Nur Küçük, Düzce İlahiyat’a araştırma görevlisi olmuş.

Haber yapıyorlar, “Küsurat farkıyla araştırma görevlisi oldu” falan diye.

“Babadan torpilli” yorumunu yaptırmak amacıyla.

Şeyda Nur Küçük’ün durumuna bakalım:

- ALES ve yabancı dil puanlarında birinci olmuş.

- Yazılı bilim sınavında birinci olmuş.

- Her şey şeffaf. Diğer adaylar “hakkındı” demişler.

Ne yani?

“Başarılı oldun ama senin baban Diyanet İşleri Başkanı. O nedenle seni atamıyoruz” mu denseydi?

AVUKATLARA ÜÇ TAVSİYE

- TAVSİYE BİR: “Popüler bir dava alayım, gerekirse aldığım bu davadan hiç para kazanmayayım, nasıl olsa ben buradan yürür giderim, beni kimse tutamaz” demeyin. Gün gelir bu plan ayağınıza dolanıverir.

- TAVSİYE İKİ: “Hâkimlerle, savcılarla arayı iyi tutayım, onların arkamda olduğu izlenimini vereyim, adliyelere hâkim olduğum havasını atayım, yükselir de yükselirim” demeyin. Gün gelir sizi hiçbir hâkim ya da savcı kurtaramaz.

- TAVSİYE ÜÇ: “Teatral savunmalar yapayım, adliye önlerinde artistlik açıklamalar yapayım, davanın da müvekkilin de önüne geçeyim, acayip popüler olayım” demeyin. Gün gelir çok düşmanınız olur, baş edemezsiniz.

HAKAN FİDAN ÇOK AÇIK KONUŞTU

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan’ın SGD ile ilgili net ve sert açıklamasından benim anladıklarım şunlar:

- Sabırlar taşma noktasında.

- Son uyarılar yapılıyor.

- “Ne yaptığınızı biliyoruz” mesajı veriliyor.

- “Oyalamadan vazgeçin” deniliyor.

- “Barış yoluyla bu iş olsun” iradesi hatırlatılıyor.

- “Bu tarihi iradenin kıymetini bilin” deniliyor.

İMAMOĞLU’NUN ‘BAŞKA BİR ADAY MÜMKÜN’ DEMESİ

ÖZETLE şöyle demiş İmamoğlu, Bloomberg’e verdiği röportajda:

“Eğer adaylığım engellenirse... Başka bir isim öne çıkar, o kişi bizim vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür.”

*

Senin partin, her şeyi senin adaylığın üzerine kurgulamış.

Haftanın iki günü senin için mitingler yapılıyor, haftanın bir günü seninle olağan görüşmeler yapılıyor, taban senin dışında bir isme sımsıkı kapalı tutuluyor, senin için ofisler açılıyor, kitlenin psikolojisi tamamen sana yönlendiriliyor.

Böyle bir ortamda sen “başka bir aday mümkün” diyerek...

Bütün bu kurguyu darmadağın etmiş oluyorsun.

Eğer başka bir aday mümkünse...

O zaman CHP’nin başka bir kurguya geçmesi de şart oğlu şart.

ÖZCAN DENİZ’İN 40 PAYLAŞIMINI OKUYUNCA

- Özcancı oldum.

- Açık sözlülüğüne hayran kaldım.

- “Ya herro ya merro” noktasına geldiğini anladım.

- “Annenle ve abinle barış” demekten vazgeçtim.

- Yüreğinde kopan fırtınaları fark ettim.

- Bir büyük kopuş içinde olduğunu gördüm.

- Empatiyi Özcan’la kurdum.

DÜĞÜNDE ROL ÇALMAK

HER düğünün sadece iki kahramanı vardır: BİR: Gelin. İKİ: Damat.

*

Herhangi bir düğünde...

- Kim gelin ve damadı ikinci plana düşürüyorsa...

- Kim gelin ve damattan rol çalıyorsa.

- Kim düğüne gelin ve damattan çok damga vuruyorsa.

- Kim kendini gelin ve damattan daha çok konuşturmaya kalkıyorsa.

Bilin ki adap ve erkan dışına çıkıyordur.

*

ÖRNEK OLAY: Başkasının düğününde İrem Derici’ye evlilik teklifi yapan şahsın yaptığı şey.