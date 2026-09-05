 Vay Berhan Şimşek vay

Haberin Devamı

- Davudi ses tonunla okuduğun şiirler çarpsın seni Berhan Şimşek.

*

- Video denilen o güzel icat ortadayken... “Sonuna kadar inkâr” prensibinin işlemeyeceğini insan bir dirhem olsun akıl etmez mi?

*

- Kemal Kılıçdaroğlu biliyordu galiba Berhan’ın bu durumunu. Bu konuda bir bilgiye sahip değilim. Sadece hissiyat.

*

- Ses tonu: Etkileyiciydi. Hitabeti: Gayet iyiydi. Ekran performansı: Hiç fena değildi. Bir videoyla hepsi gitti.

*

- Dedikodular ilk çıktığında telefonda bana “asla şiddet yok” demişti. Kendimi acayip aldatılmış hissediyorum. Vay Berhan vay.

EN HAYIRLI OPERASYON

Avukatlık ofislerinden vatandaşlara telefon açıyorlar.

Haberin Devamı

“Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” diyorlar. “Borcunuz yasal takibe düştü” diyorlar. “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” diyorlar.

Yaptıkları tamamen usulsüz.

*

Bu usulsüz işlemleri yapan avukatlara yönelik dev bir operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 31 avukattan bazılarının iktidara yakın olduğu söyleniyor.

*

Bu operasyonu yapanlara:

Böylesi hayırlı bir operasyonu başlattıkları için ayrı, iktidara yakınlığı zerre kadar dikkate almadıkları için ayrı teşekkürler.

ECE GÜNER’İN NEDAMET ÇIĞLIĞI

Ece Güner’in cezaevinden yaptığı paylaşımlardan anladığım şunlar:

- Haluk Levent olayına bulaştığı için... Bin pişman.

- Siyasete bulaştığı için... Bin pişman.

- Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu için... Bin pişman.

*

Bir nedamet çığlığı yükseliyor Ece Güner’in her açıklamasından.

BAZI ALAMETLER BELİRDİ

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine hiç ihtimal vermiyordum.

*

Ancak son günlerde...

Böyle bir ihtimalin olduğuna dair sayısız dedikodu işitmeye başladım.

*

Bunun üzerine bir de...

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’la verdiği samimi fotoğraf karesi geldi önüme.

*

Haberin Devamı

Artık “hiç ihtimal vermiyorum” demiyorum, diyemiyorum.

Hatta “bazı alametler belirdi” bile diyebiliyorum.

MAZLUM ABDİ İZLENİMLERİ

Türkiye’deki bazı yayın organlarına röportajlar verdi Mazlum Abdi.

İzlediğim kadarıyla...

- Çok olgunlaşmış.

- Ayrılıkçı dili bırakıp birleştirici dile geçmiş.

- Büyük güçlere sırtını dayamaktan vazgeçmiş.

- Geçmiş yerine geleceğe odaklanmış.

- İsrail’i doğru yorumlamaya başlamış.

- Mevcut durumu hazmetmiş.

Bir portre çiziyordu.

*

Hep böyle gider umarım.

ADEM METAN SÖYLEŞİSİ

Adem Metan, dijital için içerik üreten gayretli bir arkadaşımız.

Özelliklerini sayıyorum:

- Ekibiyle muazzam bir uyum içinde.

- Heyecanını gram düşürmüyor.

- Tuttuğunu koparma konusunda azimli.

Haberin Devamı

- İçerik kalitesinden asla ödün vermiyor.

Benimle yaptığı söyleşide Adem Metan ve ekibinin bu özelliklerini yakından gözlemleme fırsatı buldum.

Dijitalde de şahane işler yapılabileceğinin yürüyen kanıtı gibi Adem.





SAKIZ OLAYI

Melih Gökçek, adliyede ifade verecek.

Medya kendisini bekliyor.

Fakat o da ne?

Gökçek, sakız çiğniyor.

*

İfade işlemi sırasında herkes bu sakızlı görüntüyü tartışıyordu.

Ciddiyetsizlik diyen de oldu meydan okuma diyen de.

*

İşte tam bu sırada ve tam zamanında Osman Gökçek devreye girdi.

Ve şu açıklamayı yaptı:

*

“Babam şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur. Sayın savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir.”

*

Haberin Devamı

Doğru, zamanında, yerinde iletişime çok güzel bir örnektir Osman Gökçek’in yaptığı.