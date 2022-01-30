Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
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Özellikle de isimlerini vererek.
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- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
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Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
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Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
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Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
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İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
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BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
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Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
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Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
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Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
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“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
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Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
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“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
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İKİNCİ AÇIKLAMA:
*
Genel başkanlar alfabetik düzene göre oturabilir.
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Birinci açıklamayla ilgili söyleyeceğim şudur:
*
Öyle anlaşılıyor ki...
Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleninceye kadar... Muhalefet blokuna mensup kişilere saç baş yolduracak. Bir umutla iktidarın değişmesini bekleyenleri depresyondan depresyona sokup perişan edecek.
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İkinci açıklamayla ilgili söyleyeceğim şudur:
*
“Oturma düzeninin ne önemi var kardeşim. Böyle bir tartışma konusu olur mu? İsteyen istediği yere oturur. Ben en sona oturacağım” diyerek bu tatsız konuyu kapatmak yerine... Dallandırıp budaklandırmak da neyin nesidir Allah aşkına?
*
İkisinin bileşkesi olarak söyleyeceğim ise şudur:
*
İşte geldik gidiyoruz.
Vallahi öğrenemeyecek bu işleri, billahi öğrenemeyecek.
ANTİPATİNİN DAĞILIŞI
YENİ Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı hemşerim olmasına rağmen pek sempatik bulmazdım.
*
Neden?
Hatırlamıyorum.
Genel imaj olarak sanırım.
*
Fakat Bekir Bozdağ, 15 Temmuz akşamı TBMM’de öyle babayiğit, öyle ölümüne, öyle delikanlıca bir çıkış yapmıştı ki...
Bendeki antipati algısı darmaduman olmuştu.
*
Başta Bekir Bozdağ olmak üzere...
15 Temmuz akşamı Meclis’te direniş sergileyen her partiden milletvekillerine bin selam!
*
Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konusuna gelince...
*
Gerçekleştirebildi mi gerçekleştiremedi mi ayrı konu ama onun “İsterse kıyamet kopsun, yeter ki adalet yerini bulsun” sözünün altını çizmesi anlamlıydı.
YENİ TÜİK BAŞKANI’NA MİNİK BİR TAVSİYEM VAR
GİDEN TÜİK Başkanı, TÜİK’le ilgili eleştiriler karşısında...
Sanki TÜİK’ten değil de tapu ve kadastrodan sorumluymuş gibi davranıp hiç cevap vermemeyi tercih etti.
*
Gelen TÜİK Başkanı’na tavsiyem şudur:
*
TÜİK’le ilgili tartışmalarda, iddialarda, soru işaretlerinde...
Çok daha aktif bir tutum alın.
*
Açıklama yapın, rakamları ortaya koyun, kurumunuza yönelik denetimleri anlatın, uluslararası mekanizmalar içindeki yerinizi anlatın, kafa karışıklıklarını giderin.
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Bunları yapın ki...
Hiç değilse konu, tek taraflı atış serbest şeklinde ilerlemesin.
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Son olarak şunu söyleyebilirim:
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TÜİK öyle bir kurum haline dönüştü ki...
Sadece iş yapmak yetmez, yapılan işin doğru dürüst anlatılması ve savunulması da şart.
SARIGÜL VİDEOLARINI İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM
- Temiz delirdi.
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- Bu adamla siyaset yapmak, hayatı sitcom tadında yaşamak gibi bir şey.
*
- Komedi filmi çekse kapalı gişe oynar valla.
*
- Samimiyetsizliğinde bir samimiyet var, gerçekten var.
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- Videonun içine girdiğim anda çıkamıyorum.
*
- Figürasyona karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir merhamet içindeyim.
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- Kar topunu kameraya atması... Benim birincim bu video!
ANKARA’NIN PELİT’İ
ESKİDEN “Melihland” dediğim, artık “Mansurland” dediğim Ankara’dayım iki gündür.
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İki randevu arasında bir yarım saatlik boşluk oluşunca...
Pelit’e girdim.
Şu kadarını söyleyeyim:
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Bu denli mesafeli ama içten bir mekân, İstanbul’da bile yok. Mutfağından ne söylersen söyle şahane, boş yok yani. Kahvenin yanında ikram ettikleri çikolatayla bile tüm tatlı talebin karşılanıyor. Çalışanların cana yakın ama kararında ilgisine ise diyecek yok.
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Kısacası Ankara’daki Gizia’m bundan sonra Pelit’tir.