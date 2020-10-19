Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
*
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.
Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.
*
Ve şunu fark ettim:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
Vali Bey’in alması gereken kurslar
Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
ÖFKE KONTROLÜ KURSU
“Ben valiyim. Döner ustası beni nasıl tanımaz? Kapısına koskoca vali gelmiş. Nasıl olur da hiç takmaz” diye düşünerek...
Dükkânın kapısına kilit vurdurmamayı öğrenmek için böyle bir kursa gitmesi şart.
*
TÜRKÇE İMLA KURSU
Ayrı yazılması gereken -de’lerin ayrı yazılmasını öğrenmeli Vali Bey... Ayrıca virgüllerin ve noktaların yerleri meselesini de çözmeli.
“Yazılı açıklamaları ben yapmıyorum, ekibim yapıyor” diyorsa...
O zaman da ekibini bu kursa yollamalı.
*
KOMPOZİSYON KURSU
Öznesi, yüklemi belli cümle kurmayı öğrenmek için... Yazarak kendini iyi ifade edebilme yeteneğini kazanmak için... Cümleleri uzatarak içinden çıkılmaz hale getirmemek için... Böyle bir kursa gitmesi şart.
Bu konuda da sorumluluğu ekibine atıyorsa...
Bu kursa da ekibini yollamalı.
*
DÖNERCİLİK KURSU
Vali Bey, teftiş sırasında tezgâhta çalışan döner ustası arkadaşa, “Senin niye eldivenin yok” diye çıkışıyor. Mevzuat bu konuda ne diyor acaba? Döner ustası, eldiven takmalı mı? Bir de döner ustası, bir an bile olsa döneri çevirmeyi bırakırsa... O döner yanar mı, yanmaz mı?
Kısacası Vali Bey’in bu soruların cevabını öğrenmek için bir döner kursu görmesi de şart gibi.
ABDİ İPEKÇİ’NİN YENİ HALİ
PANDEMİ döneminin sokağa çıkma yasağından yararlanılarak çok daha erken bitirilebilirdi.
Biraz geç bitirildi.
Ama yine de bittiğinde ortaya harika bir sonuç çıktı.
İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi’nden söz ediyorum.
*
Dün Abdi İpekçi’de takıldım biraz.
Sonbaharın ve yağmurun da etkisiyle gözüme öyle güzel göründü ki...
Meydana bakan bir kafede otururken “Adeta Roma azizim” deyiverdim.
BAŞARILI BİR TANITIM: NASIL BAŞLADI/ NASIL BİTTİ
İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başarılı mı, değil mi?
Bu sorunun cevabını vermek için henüz erken.
*
Ama Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada başlattığı “Nasıl başladı/ Nasıl bitti” kampanyası...
Kesinlikle başarılı bir kampanya...
*
O kadar başarılı ki...
Kampanyada kullanılan yöntemi, iktidar mensupları da yoğun biçimde kullandılar, kullanıyorlar.
İKİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM
- BİR: Ülkemizde yaşayan bir vatandaşımız, bir siyasetçimiz, bir aydınımız... Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta tarafsız kalabilir. Hatta ve hatta Ermenistan’ın tezlerini savunabilir. Hiçbir vatandaşımız, hiçbir siyasetçimiz, hiçbir aydınımız, bu konuda farklı düşünüyor diye... Hedef gösterilmemeli, linç edilmemeli, tehdit edilmemeli. Hele hele bu kişilerin ifade özgürlüğünün kısıtlanması, akıllardan bile geçmemeli. Tehdit edilenler, ilgili makamlar tarafından derhal etkili biçimde korunmaya alınmalı.
- İKİ: Azerbaycan-Ermenistan meselesinde farklı fikirler ileri sürenler, bazı tehditlere maruz kalıyorlar diye eleştirilmeyecekler mi? Tabii ki eleştirilecekler. Tabii ki tezlerine itiraz edilecek. Tek şart var: Bunun ölçülü, uygar ve tartışma adabına uygun bir dil ve üslupla yapılması... Ayrıca tehdit diline, linç üslubuna ve hedef gösterme yaklaşımına da asla tolerans gösterilmemeli. Bu ülkede bu tür görüşlerin rahatlıkla dile getiriliyor olması lazım. Bunun ülkemizin gücü ve zenginliği olduğunu hepimizin görmesi lazım.
HRANT DİNK ŞÖYLE DEMİŞTİ
VİDEOSU var.
Hrant Dink, Karabağ konusunda konuşuyor.
Söylediği cümle şu:
*
“Açık ve net söylüyorum: Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi lazım.”
*
Hrant Dink gerçekten başkaydı.
Bambaşka!
YIRTIK ÇORAP
BAYAĞI janjanlı ve pahalı bir marka olan Gucci’nin bin üç yüz liraya sattığı kadın çorabını gördünüz mü?
Adamlar resmen çorabı alıp çeşitli yerlerinden çekiştirip yırtmışlar ve hiç utanmadan bunu vitrine koymuşlar.
Bu durumda soralım:
Bazı hanımlar...
Semt pazarından pek ucuza bir çorap satın alsalar...
Çorabın sağını solunu çekiştirip yırttıktan sonra giyseler...
Ve soran sormayana da “Gucci’den aldım şekerim” diye hava atsalar...
Gucci’ye amma gol olur ha!
SCOOTER VE ‘BİN BİN’
BEN hep tek bir şirket var sanıyordum, meğer scooter olayında “Bin Bin” diye bir alternatif daha varmış.
Şöyle bir inceledim “Bin Bin” olayını...
Bunların scooter’larının...
Motor gücü daha yüksek, yokuşları daha iyi çıkıyor, daha hızlı kaçıyor falan.
Sonuç?
Sonuç şu: Rekabet, kaliteyi arttırıyor.
*
Bu arada “Bin Bin” ile Tuzla Belediyesi ortak bir projeye imza atarak...
Scooter’lı zabıta olayını başlatmışlar.
Harika bir fikir.
Başka belediyeler de bu yöntemi zabıtaları için deneyebilirler.
*
Son olarak scooter’larla ilgili şu üç saptamayı da yapayım:
*
- BİR: Önceleri bir zevk ve eğlence aracı olarak görülen scooter, artık tamamen ulaşım aracına dönmüş durumda.
- İKİ: Galiba bir türlü çözülemeyen İstanbul’un trafik sorununu, kısmen de olsa bu araçlar çözecekler.
- ÜÇ: Şu ana kadar kendilerine yönelik alternatiflerin önünü kesen taksiciler, scooter’lar karşısında pes edecekler.
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