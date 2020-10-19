MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Vali Bey’in alması gereken kurslar

19 Ekim 2020

Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

*

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:

Vali Bey’in alması gereken kurslar

*

ÖFKE KONTROLÜ KURSU

“Ben valiyim. Döner ustası beni nasıl tanımaz? Kapısına koskoca vali gelmiş. Nasıl olur da hiç takmaz” diye düşünerek...

Dükkânın kapısına kilit vurdurmamayı öğrenmek için böyle bir kursa gitmesi şart. 

*

TÜRKÇE İMLA KURSU

Ayrı yazılması gereken -de’lerin ayrı yazılmasını öğrenmeli Vali Bey... Ayrıca virgüllerin ve noktaların yerleri meselesini de çözmeli.

“Yazılı açıklamaları ben yapmıyorum, ekibim yapıyor” diyorsa...

O zaman da ekibini bu kursa yollamalı.

*

KOMPOZİSYON KURSU

Öznesi, yüklemi belli cümle kurmayı öğrenmek için... Yazarak kendini iyi ifade edebilme yeteneğini kazanmak için... Cümleleri uzatarak içinden çıkılmaz hale getirmemek için... Böyle bir kursa gitmesi şart.

Bu konuda da sorumluluğu ekibine atıyorsa...

Bu kursa da ekibini yollamalı.

*

DÖNERCİLİK KURSU

Vali Bey, teftiş sırasında tezgâhta çalışan döner ustası arkadaşa, “Senin niye eldivenin yok” diye çıkışıyor. Mevzuat bu konuda ne diyor acaba? Döner ustası, eldiven takmalı mı? Bir de döner ustası, bir an bile olsa döneri çevirmeyi bırakırsa... O döner yanar mı, yanmaz mı?

Kısacası Vali Bey’in bu soruların cevabını öğrenmek için bir döner kursu görmesi de şart gibi.



ABDİ İPEKÇİ’NİN YENİ HALİ

PANDEMİ döneminin sokağa çıkma yasağından yararlanılarak çok daha erken bitirilebilirdi.

Biraz geç bitirildi.

Ama yine de bittiğinde ortaya harika bir sonuç çıktı.

Vali Bey’in alması gereken kurslar

İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi’nden söz ediyorum.

*

Dün Abdi İpekçi’de takıldım biraz.

Sonbaharın ve yağmurun da etkisiyle gözüme öyle güzel göründü ki...

Meydana bakan bir kafede otururken “Adeta Roma azizim” deyiverdim.


BAŞARILI BİR TANITIM: NASIL BAŞLADI/ NASIL BİTTİ

İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başarılı mı, değil mi?

Bu sorunun cevabını vermek için henüz erken.

Vali Bey’in alması gereken kurslar

*

Ama Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada başlattığı “Nasıl başladı/ Nasıl bitti” kampanyası...

Kesinlikle başarılı bir kampanya...

*

O kadar başarılı ki...

Kampanyada kullanılan yöntemi, iktidar mensupları da yoğun biçimde kullandılar, kullanıyorlar.


İKİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM

- BİR: Ülkemizde yaşayan bir vatandaşımız, bir siyasetçimiz, bir aydınımız... Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta tarafsız kalabilir. Hatta ve hatta Ermenistan’ın tezlerini savunabilir. Hiçbir vatandaşımız, hiçbir siyasetçimiz, hiçbir aydınımız, bu konuda farklı düşünüyor diye... Hedef gösterilmemeli, linç edilmemeli, tehdit edilmemeli. Hele hele bu kişilerin ifade özgürlüğünün kısıtlanması, akıllardan bile geçmemeli. Tehdit edilenler, ilgili makamlar tarafından derhal etkili biçimde korunmaya alınmalı.

- İKİ: Azerbaycan-Ermenistan meselesinde farklı fikirler ileri sürenler, bazı tehditlere maruz kalıyorlar diye eleştirilmeyecekler mi? Tabii ki eleştirilecekler. Tabii ki tezlerine itiraz edilecek. Tek şart var: Bunun ölçülü, uygar ve tartışma adabına uygun bir dil ve üslupla yapılması... Ayrıca tehdit diline, linç üslubuna ve hedef gösterme yaklaşımına da asla tolerans gösterilmemeli. Bu ülkede bu tür görüşlerin rahatlıkla dile getiriliyor olması lazım. Bunun ülkemizin gücü ve zenginliği olduğunu hepimizin görmesi lazım.

HRANT DİNK ŞÖYLE DEMİŞTİ

VİDEOSU var.

Hrant Dink, Karabağ konusunda konuşuyor.

Vali Bey’in alması gereken kurslar

Söylediği cümle şu:

*

“Açık ve net söylüyorum: Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi lazım.”

*

Hrant Dink gerçekten başkaydı.

Bambaşka!


YIRTIK ÇORAP

BAYAĞI janjanlı ve pahalı bir marka olan Gucci’nin bin üç yüz liraya sattığı kadın çorabını gördünüz mü?

Adamlar resmen çorabı alıp çeşitli yerlerinden çekiştirip yırtmışlar ve hiç utanmadan bunu vitrine koymuşlar.

Bu durumda soralım:

Vali Bey’in alması gereken kurslar

Bazı hanımlar...

Semt pazarından pek ucuza bir çorap satın alsalar...

Çorabın sağını solunu çekiştirip yırttıktan sonra giyseler...

Ve soran sormayana da “Gucci’den aldım şekerim” diye hava atsalar...

Gucci’ye amma gol olur ha!


SCOOTER VE ‘BİN BİN’

BEN hep tek bir şirket var sanıyordum, meğer scooter olayında “Bin Bin” diye bir alternatif daha varmış.

Şöyle bir inceledim “Bin Bin” olayını...

Bunların scooter’larının...

Motor gücü daha yüksek, yokuşları daha iyi çıkıyor, daha hızlı kaçıyor falan.

Sonuç?

Sonuç şu: Rekabet, kaliteyi arttırıyor.

Vali Bey’in alması gereken kurslar

*

Bu arada “Bin Bin” ile Tuzla Belediyesi ortak bir projeye imza atarak...

Scooter’lı zabıta olayını başlatmışlar.

Harika bir fikir.

Başka belediyeler de bu yöntemi zabıtaları için deneyebilirler.

*

Son olarak scooter’larla ilgili şu üç saptamayı da yapayım:

*

- BİR: Önceleri bir zevk ve eğlence aracı olarak görülen scooter, artık tamamen ulaşım aracına dönmüş durumda.

- İKİ: Galiba bir türlü çözülemeyen İstanbul’un trafik sorununu, kısmen de olsa bu araçlar çözecekler.

- ÜÇ: Şu ana kadar kendilerine yönelik alternatiflerin önünü kesen taksiciler, scooter’lar karşısında pes edecekler.

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2020
“Sustu, sustu, sustu... Işık olayında konuştu” diye bir eleştiri yazdım dün Ahmet Necdet Sezer için.

 

Ağır bir eleştiri değildi ha!

İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.

*

Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.

Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.

*

Öyle bir tepki aldım ki...

Yazının Devamını Oku

Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2020
Eski cumhurbaşkanlarımızdan Ahmet Necdet Sezer...

Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.

Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.

Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.

Afrin’de sustu, Libya’da sustu.

10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.

Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.

Dirayetli bir susuştu onunki.

Yazının Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ekim 2020
Gençler pek bilmez:

 

Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:

*

- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.

*

- İKİ: Genç subaylar rahatsız.

*

Bu

Yazının Devamını Oku

Peki, iyi tamam... Sunmayın halkoyuna

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ekim 2020
İyi niyetli bir yazı yazdım.

Dedim ki:

*

“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”

*



Yazının Devamını Oku

Bozulur bu ateşkes

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2020
Dikkatinizi çekti mi?

Şu ana kadar...

Şu koca yeryüzünde...

Bir tek kişi bile...

“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.

Putin’i, Macron’u, Trump’ı...

Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...

Böyle bir şey demedi, diyemedi.

Yazının Devamını Oku

Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

Yazının Devamını Oku

GATA’nın meczubuna dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2020
Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

Yazının Devamını Oku

Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2020
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.



*

Yazının Devamını Oku

300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



Yazının Devamını Oku

Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

Yazının Devamını Oku

‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

Yazının Devamını Oku

Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


Yazının Devamını Oku

İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları