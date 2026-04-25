Vakkas Bey’in CHP’ye verdiği tarihi zarar

Koca partiyi...

- Tarihine düşmanmış gibi.

- Mehtere düşmanmış gibi.

- Osmanlı’ya düşmanmış gibi.

Bir duruma soktu.

*

Neydi olay?

Şuydu:

CHP İl Başkanı Vakkas Acar, 23 Nisan’da çocuklardan oluşan mehteran ekibini sırtını dönerek protesto etti.

“Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz” demeyi ihmal etmeden.

*

CHP Lideri Özgür Özel bile böyle bir saçmalığın olabileceğine inanamadı.

“Yok, yok. Bizim il başkanı bu kadar da saçmalamış olamaz” edası takınarak şöyle dedi:

*

“Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez bizde.”

*

Özgür Özel inanamadı ama olay buz gibi gerçekti.

Bu buz gibi gerçeğin sonucu ise gayet net.

*

CHP’nin Gaziantep İl Başkanı, koskoca CHP’yi...

- Tarihe düşmanmış gibi.

- Mehtere düşmanmış gibi.

- Osmanlı’ya düşmanmış gibi.

Bir duruma soktu resmen.

Bu adamın CHP’ye verdiği zararı, 78 AK Parti İl Başkanı bir araya gelse veremezdi.

*

Böyle il başkanlarıyla Özgür Özel’in de işi zor valla.

BOZBEY AÇIKLASIN

TUTUKLANAN Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şöyle diyormuş:

*

“Bana ille de ‘AK Parti’ye geçeceksin’ dediler. ‘Geçmezsen içeri gireceksin’ dediler.”

*

İyi ama Mustafa Bozbey, neden kendisine gelip de “AK Parti’ye geçeceksin, yoksa içeri girersin” diyenin kim olduğunu açıklamıyor?

Yani kaybedeceği bir şey de yok.

Gerçekten böyle bir şey olduysa... Kendisine bunu söyleyenin kim olduğunu niye açıklamıyor?

AK PARTİLİ BELEDİYELERE DE ŞAFAK OPERASYONU GELİYOR

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde belediyeye bir şafak operasyonu düzenlendi.

Aralarında eski AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

*

Dikkat!

Bu bir işaret fişeğidir.

İster “duyum” deyin... İster “hissiyat” deyin... İster “kulis” deyin... İster “müneccimlik” deyin...

Size haber veriyorum:

*

Halfeti bir başlangıçtır.

Çok yakında AK Partili bazı belediyelere daha şafak operasyonları gelebilir.

MODERN HURAFE

EN son modern hurafe şu:

*

İran, bölgedeki ABD radarlarını vurdu ve sonuç: İklim değişti. Kuraklıktan inleyen İran’da yağışlar olağanüstü arttı.

*

İşin uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Hoca, ısrarla “yahu inanmayın, bu bir saçmalıktır” diyor ama nafile!

Yüksek öğrenim görmüş nice arkadaşımız bu modern hurafeye şeksiz şüphesiz iman etmiş durumda.

HEM HAFIZLIK HEM FORMULA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün iki programa katıldı:

*

- ÖNCE: Hafızlık için yapılan bir merasimde yer aldı. Kuran okudu. Genç hafızlarla bir araya geldi.

*

- SONRA: Formula 1 yarışlarının 2027’de İstanbul’da yeniden başlamasıyla ilgili törene gidip bir konuşma yaptı.

*

Olay şudur kardeşim:

Hafızlığa da açık olacaksın Formula 1’e de açık olacaksın.

Erdoğan, dün işte bunu gösterdi.





AYAŞ KAYMAKAMI’NIN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ

AYAŞ Kaymakamı, “besmele” ile başlayan yazılı bir açıklama yapmış.

Ben “besmele”ye hiç takılmadım.

Benim takıldığım yazılı açıklamanın tarzı, üslubu, hedefi.

*

Muhalefet belediyesiyle alenen polemiğe girmiş Kaymakam Bey.

O kadar ki kullandığı dili ve üslubu AK Parti Ayaş İlçe Başkanı bile kullanmaz.

Ayrıca açıklama ifade bozukluklarıyla, dil bilgisi kural ihlalleriyle dopdolu.

*

Ankara Valiliği, bu konuda bir inceleme başlatmış. Çok da iyi yapmış.

RESEPSİYON İNSANLARI

- KUYTUDAKİLER: Kalabalığa hiç karışmayıp bir köşede olup bitenleri sessizce izleyenler.

*

- ORTADAKİLER: Her masada olanlar, her sohbetin içine girenler, her an her yerde olabilenler.

*

- BELGECİLER: Her görüşmesini, her temasını mutlaka bir fotoğrafla belgelemeye çalışanlar.

*

- KAYTARMACILAR: Şöyle bir görünüp ilk fırsatta resepsiyon salonunu terk etmeye meyilli olanlar.