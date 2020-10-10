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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe!

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe!

10 Ekim 2020

Rauf Denktaş, bizim açımızdan şu iki şeyi temsil ediyordu:

- BİR: Statükoculuğu...

- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...

Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe

*

Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda Mustafa Akıncı diye biri oturuyor.

*

İki özelliği var Akıncı’nın:

- BİR: Statükoyu yıkma adına süper tavizci bir tutum içinde.

- İKİ: Çözüm adına neredeyse anahtarları teslim edecek.

*

Hakkaniyetli bir barışı, adil bir çözümü savunmak yerine...

Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe

- Verelim kurtulalım.

- Verelim barış gelsin.

- Verelim güneş açsın.

Görüşünü savunuyor.

*

- Milim taviz vermeyerek.

- Zerre esnemeyerek.

- Çözüme santim yaklaşmayarak.

Canımızı sıkardı Rauf Denktaş.

*

Ama şu Mustafa Akıncı’nın...

Haysiyetten ve şahsiyetten uzak süper vericiliğini görünce...

Denktaş’ın canımızı sıkan o ödünsüz tutumunu büyük bir hasretle arar olduk.

*

Ve biz artık şuna benzer şeyler mırıldanıyoruz:

*

“Lefkoşe’nin taşına bak/Gözlerimin yaşına bak/Uyan uyan ey Rauf Denktaş/Şu feleğin işine bak.”


EVET, YİNE KILIÇDAROĞLU İLE UĞRAŞTIM AMA SOR NEDEN?

İÇERİDE, dışarıda bin türlü sorun var. Konuşulacak onca konu var. Ele alınacak bir sürü mesele var. Yapılacak bir dolu çıkış var. Dile dolanacak tonla mevzu var.

*

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğraştığı şey ise şu:

Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’daki karşılama sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesinden hareket ederek... “Erdoğan eğildi” diye ortalığı birbirine katmaya çalışıyor.

*

Üstelik görüntünün tamamını izlememiş... Üstelik yaptığı saptama fevkalade tartışmalı... Üstelik bir anlık kareden yola çıkarak yapıyor bunu... Üstelik istenildiğinde kendisinin fotoğraf kareleri üzerinden de benzer çıkarımlar yapılabilir...

Bütün bunları bildiği halde yapıyor bunu.

*

Tekrar başa dönüyorum:

İçeride dışarıda bin türlü sorun varken... Konuşulacak onca konu varken... Ele alınacak bir sürü mesele varken... Yapılacak bir dolu çıkış varken... Dile dolanacak tonla mevzu varken...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Eğildi/Eğilmedi” muhabbeti yapması...

Türkiye’deki koskocaman muhalefet boşluğunun tipik bir göstergesi.

*

“Yine Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşmışsın” diyecek olanlara peşin cevap:

Yok yahu! Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşmıyorum ben... Benim derdim Kemal Kılıçdaroğlu ile değil.

*

Ben istiyorum ki...

Güçlü bir muhalefet olsun... İktidar dengelensin... Muhalefetin gücü artsın... İktidar kendisini denetim altında hissetsin.... Muhalefet silkinip kendine gelsin... İktidar, iktidarını kaybetme endişesi yaşasın...

Falan...

*

Uğraştığım şey işte tam da budur ve bundan ibarettir.


ÖYLE SÖYLEMEYECEĞİM

- Abuk sabukluklar karşısında “Ruh hastası yaaa” dediğim olur.

- Tutarsızlıklar karşısında “Şizofren midir nedir?” dediğim olur.

- “Dengesize bak! Tam bipolar” dediğim de olur.

- “Otistik misin kardeşim” dediğimde olur ara sıra bazı bazı.

Şu andan itibaren hepsinden vazgeçiyorum.

*

Beni buna iten bir kampanya oldu:

*

Abdi İbrahim Otsuka ile Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun 5 yıldır sürdürdüğü ‘Öyle Söyleme’ kampanyası...

Bipolar Yaşam Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin de destek verdiği bir kampanya bu.

*

Ben dilimi düzeltiyorum, lütfen siz de düzeltin.


HALKIMIZ TARİKATLAR DENETLENSİN DİYOR

OPTİMAR’ın araştırmasında yer alan soru ve cevap aynen şöyle:

Cemaat ve tarikatları denetleyen bir üst kurum olmalı mıdır?

Evet: Yüzde 65.9

Cevap yok/Fikri yok: Yüzde 17.4

Hayır: 16.7


MİLLİ ÖZELLİKLERİMİZ

- Milletçe arabalarımızı çok ama çok seviyoruz. O kadar ki... Arabamıza verdiğimiz dikkati koronaya verseydik şimdiye olay bitmişti.

*

Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe

- Bir dizi-filmde deli rolü yapan oyuncunun acayip sıkı bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. “Deliyi oynamak kolay, önemli olan akıllıyı oynamak” sözünü hiç aklımıza getirmiyoruz.

*

- Bütün bir millet olarak unutmuşuz “Fikrimin İnce Gülü” adlı muazzam şarkıyı... Ancak bir dizide işittiğimizde aklımıza geliyor.

*

- Gülmeyi, şakayı, espriyi falan... Gayriciddilik sanıyoruz. Asık suratlılığı ise vakar olarak yorumluyoruz. Gülerek çalışmak, espri yaparak üretmek, şakalaşarak ilerlemek gibi bir anlayışımız yok.

-

- Apartman dikmek, bizim milli sporumuz. Her yere apartman dikiyoruz. Karadeniz’in güzelim tepelerine bile “köy evi” niyetine apartmanlar konduruyoruz.


ESKİMİŞ, YORGUN ŞEYLER

Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe


- NOBEL mesela... Her şeyiyle nasıl da tükenmiş bir kurumsallık!

- CHE üzerine tartışma yürütmek mesela... Ne bayat bir mevzu!

Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe

- İNGİLİZCE üzerinden hava atmak. Ne yorgun bir kompleks!

- BARIŞ mesela... Saldırgan koruyuculuğuna dönüştürerek nasıl da bitirdiler!

- ALİ EDİZER mesela... Üç günde nasıl da bayatladı, eskidi, köhnedi!

 

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Azerbaycan’dan üç kadın portresi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2020
Tarafsız Bölge’de üç Azerbaycan kadınını tanıdım.

Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...

Üçüne de hayran kaldım.

*

Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...

*

Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:

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Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

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GATA’nın meczubuna dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2020
Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

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Ayıptır ayıp

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2020
Bir sosyal medya hesabı var.

Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.

*

Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.



“Ali Erbaş şöyle dedi”

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Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2020
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.



*

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2020
Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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