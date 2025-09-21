Haberin Devamı

“AKP GİTTİKTEN SONRA YAPILACAKLAR

- Tüm imam hatip okulları kapatılıp spor, sanat ve meslek okullarına dönüştürülecek.

- Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak, bütçesi sağlık, eğitim ve bilime aktarılacak.

- Camiler, camiye gidenlerin bağışları ile ayakta duracak. Bütçeden ekstra bir pay ayrılmayacak.

- Tüm kamu kurumlarında türban yasaklanacak.

- Dini hiçbir simge sokakta takılmayacak.”

*

Bu paylaşımın aslında pek bir önemi yok.

Hiçbir temsil gücü olmayan bazı tiplerin rüyası bu.

*

Ama bu paylaşımın altına yazılan...

“Ütopya... Gerçekleşmesini dilerim tüm kalbimle” paylaşımının önemi büyük.

*

Çünkü bu paylaşımı yapan bu kişi, eski Danıştay Başsavcısı.

Olaya bakın:

Kısa bir süre önce Danıştay Başsavcılığı yapan birisi, sokaklarda başörtülü avına çıkılmasının hayalini kuruyor.

*

CHP, ne kadar gayret ederse etsin.

Ütopyası sokaklarda başörtülü avına çıkmak olan bu tiplerden arınamıyor maalesef.

*

CHP ile bu tipler arasında öyle bir iç içe geçmişlik var ki...

Bu tipler, olası bir CHP iktidarı için işte bu tür ütopyalar geliştirebiliyorlar, hayaller kurabiliyorlar.

*

CHP, bu tiplere...

“Ütopyanız batsın. Bizim iktidarımız adına böyle hayaller kuramazsınız. Ütopyanızı da alıp defolun gidin kıyımızdan köşemizden” demiyor, diyemiyor.

*

Demediği, diyemediği için de...

Her seçim gecesi kendilerine düşen “Eyvah, yine AKP kazandı” falan diye ağlaşmak oluyor.

EMRAH SERBES DEĞİL DE EMRAH KINIK OLSAYDI

İLETİŞİM Yayınları, Emrah Serbes için düzenlenen imza gününün tanıtımını yapmış.

Büyük bir onurla.

*

Emrah Serbes kim?

Alkol ve uyuşturucu etkisiyle araba kullanırken üç kişilik bir aileyi yok etmiş bir katil.

*

Kızılay eski başkanı Kerem Kınık’ın kızının karıştığı ölümlü bir trafik kazasının üzerinden yeri göğü inletenler, bu olay karşısında pek ses etmiyorlar.

*

İddiam şudur:

*

Eğer Emrah Serbes, Kerem Kınık’ın uzaktan ya da yakından akrabası olsaydı...

İletişim Yayınları...

İmza gününe desteğini anında çeker, bir milyon tane özür diler ama yine de perişan olmaktan kurtulamazdı.

GÖZALTI OLMAYINCA ÖYLE GÖZALTI OLUNCA BÖYLE

AK Partili herhangi bir belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alınmayınca...

Şöyle deniliyor:

*

- Neden hep CHP’li başkanlar gözaltına alınıyor?

- Ne yani? Yolsuzluğu sadece CHP’li başkanlar mı yapıyor?

- AKP’li belediyeler sütten çıkmış ak kaşık mı?

*

Tam bu sırada “küt” diye AK Partili bir belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alınınca...

Şöyle deniliyor:

*

- Göstermelik bu.

- Önemsiz bir belediye orası.

- “Bak, AKP’li başkan da gözaltına alınıyor” demek için yapıyorlar.

*

Gözaltı olsa... Olmuyor.

Gözaltı olmasa... Olmuyor.

İyi de nasıl olacak abi?