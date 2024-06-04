Üstünde tepinilen Ruanda palavraları

RUANDA’DAN İSTANBUL’A GÜNLÜK 66 SEFER PALAVRASI

Bir süredir gündemde olan Ruanda palavrası şu:

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Ruanda’dan sürekli uçaklar geliyormuş İstanbul’a. Ruandalı mültecilerle dolduruyorlarmış Türkiye’yi.

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Bunun palavra olduğunu söylemeyen kalmadı.

Hatta İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu palavrayı çürüten uzun, upuzun izahlar yaptı.

Tek tek kanıtları ortaya koyarak.

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Hâlâ bunun üzerine tepinenler var.

İKİNCİ PALAVRA

RUANDA İLE MÜLTECİ ANLAŞMASI YAPILDI PALAVRASI

Bir başka Ruanda palavrası ise şuydu:

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Türkiye, Ruanda ile anlaşma yapmış. İngiltere’nin Ruanda’ya yerleştirdiği mülteciler, Türkiye’ye getirilecekmiş.

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Bunun da palavra olduğunu söylemeyen kalmadı.

Dezenformasyon Merkezi, bunun da doğru olmadığını ortaya koydu.

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Hatta CHP’li Namık Tan bile Ruanda anlaşmasının sıradan bir anlaşma olduğunu, sosyal medyada yaratılan paniğin yersiz olduğunu söyledi.

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Ama bunun da üstünde tepinmeye devam edenler var.

SONUÇ

ÇAĞIMIZIN BÜYÜK SORUNU: PALAVRALARLA MÜCADELE

Ne kadar mücadele edersen et... Ne kadar izan edersen et... Ne kadar açıklama yapansan yap... Ne kadar kanıt koyarsan koy...

Yine de bir şeyler eksik kalıyor.

Palavraya inanmaya hazır bir kitle var. Palavra olduğuna ikna olsa bile inanmaya devam ediyor.

“Çağımızın en büyük 10 sorununu yaz” deseler.

Maddelerden biri kesin bu olur.

İKİ EGO HANGİ DURUMDA NASIL ÇATIŞIR

Ali Koç, malum ego patlaması yaşıyor.

Jose Mourinho’nun Fatih Terim’den bile daha egolu olduğuna dair sayısız alametler belirmiş durumda.

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İki egonun çarpışması ne zaman söz konusu olabilir?

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- Tartışmasız başarı söz konusu olduğunda... Başarının paylaşımında iki ego karşı karşıya gelecektir.

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- Orta halli bir başarı söz konusu olduğunda... İki egonun çatışması, en alt seviyede seyredecektir.

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- Hazin bir başarısızlık söz konusu olduğunda... İki egonun sorumluluğu birbirine atması devreye girecektir.

KAYYUMA BAKIŞ DENEMESİ

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, şöyle biriymiş:

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- PKK / KCK yapılanmasında üst düzey görevler almış.

- Örgüt adına sorgulamalara katılmış.

- Örgüt adına sözde vergi toplamış.

- Eylemlere katılmayan esnafı tehdit etmiş.

- PKK’nın mahalle komisyonlarında görev almış.

- Kırsalla irtibatı sağlayan bir isimmiş.

- Küçük yaştaki çocukların örgüte katılımını sağlamış.

- Eylem için Hakkâri’ye gelen teröristleri evinde barındırmış.

- PKK’nın kırsaldaki kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla görüşmüş.

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Bu suçlamalar nedeniyle Hakkâri Belediye Başkanı Akış hakkında iki dava dosyası varmış.

Yargılaması sürüyormuş.

En son devam eden yargılamalardan biri nedeniyle gözaltına alınmış,

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İçişleri Bakanlığı diyor ki:

“Anayasa ve yasalar gereği geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.”

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İki sorum var.

Biri devlete, diğeri DEM’e.

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- DEVLETE SORU: Bu adama yönelik suçlamalar ve davalar, seçimden önce belli değil miydi? Böyle birinin aday olmasına nasıl izin verildi? “Kayyum” üzerinden mağduriyet propagandası yapılmasına neden zemin hazırladınız?

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- DEM’E SORU: Hakkında bunca suçlama ve dava bulunan birini neden aday gösterdiniz? Neden başka birini aday göstermediniz? “Biz bunu aday yapalım. Devlet de kayyum atamak zorunda kalsın” diye mi düşündünüz?

ELEKTRİK YARATMASI GARANTİLİ KONULAR

- “Arapları sevmek imandandır” türü Cübbeli üfürmesi bir hadis ortaya atıldığı anda yükselecek elektriğin haddi hesabı olmaz.

- “Hesabı erkek öder” türü kadınsal bir çıkış. Altına tonlarca yorum yağar. Deli gibi izlenir. Elektriği garantilidir.

- Voleybol maçında görünen kadın göğsü. Voleybolcuların başarısının önüne geçer. TRT açıklama yapar. Resmen fırtına estirir.

- “Afganlar geliyor. Akın akın geliyor. Durduramıyoruz. Geliyorlar” türü bir palavra. Üstüne atlamayacak kişi yoktur.

- Günde atılacak adım sayısına dair yepyeni iddialar. Her kafadan bir rakam çıkar. Kayıtsız kalınamaz. Elektriklidir.

- “FETÖ elebaşı öldü” iddiası... O kadar çok dile getirildi ki. Gerçekten öldüğünde elektrik yaratamayacak.

- “Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım” türü artist açıklaması. Garantili elektrik. Hiç şaşmaz.

BAŞLADI YİNE O MEŞHUR SÖZLER

- Aç klimayı aç.

- Montları kaldıralım artık.

- Sıcak bir şey değil de şu nem yok mu?

- Esmiyor abi esmiyor.

- Bana haritadan çabuk soğuk bir yer bulun.

- Şort sezonu açılmıştır, hayırlı olsun.