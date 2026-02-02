Ünlülere uyuşturucu operasyonlarının beş mesajı

Haberin Devamı

Bunun anlamı şudur:

Uyuşturucu, şu anda Türkiye’nin en büyük sorunu.

*

Öyle yaygınlaşmış durumda ki...









Klişe tabirle “beka sorunu” haline gelmiş.

*

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının mantığını anlayamayanlar için yazıyorum.

Bu operasyonlarla toplumun her kesimine şu BEŞ MESAJ veriliyor:

*

BİR: Uyuşturucu konusunda ödün yok. İKİ: Kimsenin gözünün yaşına, konumuna, popülaritesine bakılmıyor. ÜÇ: En popülerleriniz bile yırtamıyor. DÖRT: İster zengin ol ister ünlü, gereği yapılır. BEŞ: Sakın bulaşmayın bu merete.

EPSTEIN BELGELERİNİ OKUMAK İÇİN



- Sağlam bir mide gerekiyor.

- Aşırı boş vaktin olması gerekiyor.

- Öfke kursundan geçmek gerekiyor.









- İki Bill’den nefret etmek gerekiyor.

- İsrail’i akıldan çıkarmamak gerekiyor.

- “Sapık bunlar sapık” tepkisini hazır tutmak gerekiyor.



TRUMP İLE HAMANEY ARASINDAKİ FARKLAR



- TRUMP: Dünyevi, yaramaz ve sonsuz matrak.

- HAMANEY: Uhrevi, çatık kaşlı ve sonsuz sıkıcı.

*

- TRUMP: 79 yaşında, 1.90 boyunda, yüz kilo ağırlığında ve İkizler burcu.

- HAMANEY: 86 yaşında, 1.75 boyunda, 70 kilo ağırlığında ve Yengeç burcu.

*

- TRUMP: En büyük hobisi: Golf oynamak.

- HAMANEY: En büyük hobisi: Hafız-ı Şirazi’ye özenip şiir yazmak.

*

- TRUMP: Hitabet açısından: Dilinin kemiği yoktur, paldır küldür konuşur, çok konuşur.

- HAMANEY: Hitabet açısından: Hutbe verir gibi konuşur, vaaz eder gibi konuşur.

*

- TRUMP: Dans ederek meydan okur.

- HAMANEY: Slogan attırarak meydan okur.

*

- TRUMP: Kriz çıktığında: Tehdit eder, sürekli aynı şeyleri söyler.

- HAMANEY: Kriz çıktığında: Sığınağa iner, yüzünü pek göstermez.

*

- TRUMP: Mizah duygusu: Çok yüksek, Cem Yılmaz gibi şov yapıyor.

- HAMANEY: Mizah duygusu: Çok düşük, bir tanecik Temel fıkrası bile anlatamaz.



YUSUF ALEYHİSSELAM’I BİR RAHAT BIRAKIN



Uyuşturucudan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy şöyle demişti:

*

“Benim oğlum girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah’ın izniyle.”









*

CHP’li Seyit Torun, İmamoğlu’nu kastederek şu paylaşımı yaptı:

*

“Bir bakmışsın Yusuf kuyudadır, zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır’a sultandır.”

*

Nedir Yusuf Aleyhisselam’ın bunların elinden çektiği.

Bir rahat bırakın Yusuf Peygamber’i.

CHP-DEM YAKINLAŞMASI SAYGISIZCA BİTEBİLİR



Malum, SDG meselesi nedeniyle iktidar ile DEM gerilince...

Gündelik politik taktiklere pek meraklı CHP de fırsat bu fırsat diyerek DEM’le yakınlaşma çabası içine girdi.

*

Tatsız bir haberim var CHP’ye.

*

Çok yakında...

- Terörsüz Türkiye süreci yeniden hararetlenebilir.

- DEM yeniden Cumhur İttifakı’yla ilişkilerini geliştirebilir.

- CHP yeniden ikincil plana düşebilir.



BİRİ İMAMOĞLU’NA SÖYLESİN



İmamoğlu şöyle demiş:

*

“Resmi ve eğitim dilimiz Türkçe kalmak şartıyla okullarımızda Kürtçe’nin öğretilmesinin önünü açalım.”

*

Biri İmamoğlu’na şunları söylesin:

*

- Okullarımızda Kürtçe’nin öğretilmesinin önü açık.

- 2012 yılında yapılan yenilikle Kürtçe seçmeli ders olarak okutuluyor.

- Beş farklı üniversitede de Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri var.

*

Ne yani? Vaat etmeden önce vaat edilenle ilgili en küçük bir araştırma bile yapılmıyor mu?

BU ADAM ROBERT KOLEJ’DE NASIL GÖREV YAPMIŞ



EpsteIn belgelerinde adı çok geçen isimlerden biri de Landon Thomas Jr.

Bu adam 2019 yılına kadar Robert Kolej’in mütevelli heyetindeymiş.

*

Robert Kolej’in mütevellisindeyken sapıklar şahı Epstein’e bir e-posta göndermiş:

*

Aşağı yukarı şu tarzda bir e-posta: Türkiye acayip muhafazakârlaşıyor azizim. Aman bize yardım. Bu İslami muhafazakârlığa karşı bizim koleji güçlendirmemiz lazım. Parayı nereden buluruz acaba.









*

Korkunç bir olay bu. Adam resmen küresel sapıklar şahından, “Türkiye muhafazakârlaşıyor” diye yardım istiyor. Bu adamın bir zamanlar Robert Kolej’in göbeğinde yer alması... Korkunç ötesi.