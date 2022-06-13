Ünlüler de kendi aralarında bölümlere ayrılmaktadır

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- SÜPER ÜNLÜLER: Yediden yetmişe herkesin tanıdığı ünlüler... Profesör de tanır bakkal da tanır. İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy klasmanı yani.

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- YENİ YETME ÜNLÜLER: Eskiden oyuncuları hepimiz tanırdık. Artık tanımamız asla mümkün değil. Yüzlerce dizi, binlerce oyuncu. Hangisini tanıyalım birader.







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- FENOMEN ÜNLÜLER: Geçen gün birine rastladık kafede. “Bunu tanıyor musun?” dedi arkadaşım. “Tanımıyorum, kim?” dedim. “Fenomen oğlum bu. Kaç takipçisi var biliyor musun?” diye karşılık verdi. Takipçi sayısıyla parelel bir ünlülük bu.

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- SEÇKİN ÜNLÜLER: Sadece entel dantel kesimin tanıdığı ünlüler. Refik Anadol mesela. İhsan Oktay Anar mesela. Bu kesimin zirvesinde Orhan Pamuk var.

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- HOCA ÜNLÜLER: Alanları birbirinden çok farklı hocalar bunlar. İlber Hoca bunların şahıdır. Çaptan düşse de Canan Karatay da bu kategoride. Gitgide daha fazla antipatik olsa da Celal Şengör’ü de sayabiliriz.

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- ESKİ ÜNLÜLER: Sokakta gezerken birine rastlarsınız. “Ya bu şey değil miydi?” diye hafızanızı zorlar da zorlarsınız. Adını hatırladığınızda da rahatlayıverirsiniz. Başrol oynamamış oyuncular, fazla çıkış yapamamış eski televizyoncular falan...



PASOLİNİ / KÜÇÜKÖMER







ŞÖYLE bir şeye rastladım:

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İtalyan komünist film yönetmeni Pasolini, 68 olayları zamanında...

Roma’da sokaklara dökülen gençlerin orta sınıfa mensup olduğunu, bu gençlere müdahale eden polislerin ise aynı yaştaki fukara çocukları olduklarını vurgulayıp...

68’li gençlere azıcık mesafe koymuş.

*

Hemen İdris Küçükömer geldi aklıma.

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O da, “Türkiye’de sol, sağdır. Sağ, soldur” demişti.

ZELENSKİ BIDEN’IN UYARILARINI DİNLEMEMİŞ







BIDEN, gerçekten çok tuhaf bir adam.

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Çıkmış diyor ki:

*

“Ben Zelenski’yi uyardım. Putin saldıracak dedim. Beni dinlemedi.”

*

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Sanki kendisi, dünyanın en gelişmiş ülkesinin başkanı değil de bir istihbarat memuru.

*

Sanki Zelenski, olası saldırıya karşı elindeki silahları hazır etmedi de o yüzden başına bunlar geldi gibi bir hava.

“Zelenski beni dinlese ne yapacaktı” diye bir şey aklına gelmiyor.

*

Alem adam şu Biden.

BU HEYKELE SÖZ YOK



CHP’li belediyeleri heykel konusunda çok uyardım.







Bırakın şu heykel işini falan diye.

*

Fakat Şişli Belediyesi’nin son heykeline sözüm yok.

*

Tommy, bizim Teşvikiye’nin ünlü köpeğiydi.

Sokağımızın doğal bir parçası gibi serilirdi yolun ortasına.

Çevresinde akan hayata zerre aldırış etmeden uyurdu, uyurdu, uyurdu.

Sokak hayvanlarının en karakterlisiydi.

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Kendine özgüydü.

*

Şişli Belediyesi, Tommy’nin heykelini dikti.

Tommy’nin gençlik dönemini sembolize eden heykel, düz anlatımıyla tam da Tommy’yi yansıtıyor.

Çok hoşuma gitti.

ALTILI MASADA ADAY NASIL BELİRLENECEK







- Kemal Kılıçdaroğlu, “Evet arkadaşlar, bu toplantımızda adayımızı belirliyoruz” diye bir açılış cümlesi mi kuracak?

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- Herkes ufak bir kâğıda adayın ismini yazıp bir kutuya mı atacak?

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- Meral Akşener ile Gültekin Uysal’ın oyu bir mi olacak?

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- Gizli oy/açık tasnif kuralı geçerli mi olacak?

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- Ahmet Davutoğlu, “Benim özgül ağırlığım var. Benim oyum iki oy sayılmalı” diyecek mi?

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- Ali Babacan, oylamanın ortasında “Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum” diyecek mi?