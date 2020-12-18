MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

18 Aralık 2020

BİR: Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu.

İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.

*

ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.

*

BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.

*

ALTI: “Dine karşı din” diyordu ya Ali Şeriati... Bu adam şu yaptığıyla ayaklı din karşıtı bir propaganda makinesi gibi davranmış oldu.

*

YEDİ: Bu adam, “profesörlük” titrini de sorgulamaya açmış oldu. Hepimiz merak ediyoruz: Profesör olmak bu kadar kolay mı?

*

SEKİZ: Üniversiteleri “fuhuş yuvası” olarak gören bir zihin, üniversitelerdeki öğrencileri nasıl görüyordur acaba?

*

DOKUZ: Üniversiteleri “fuhuş yuvası” olarak gören bir adam, bir üniversite hocası olarak kendini nasıl konumlandırıyordur acaba?

*

ON: En büyük mutluluğum şudur: Adam bir anda marjinalin kralı oldu. Tek bir savunucusu bile yok. Süleyman Soylu gibi “Ohhh! Ohhhhh” diyorum.

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

TOM CRUİSE’UN İÇİNDEN BİR NAMIK ABİ ÇIKMIŞ

FİLM setinde korona önlemlerine uymayan set çalışanlarına esmiş gürlemiş Tom Cruise biraderimiz.

Esmelerinden gürlemelerinden birini Türkçeye tam olarak şöyle çevirmek mümkün:

*

“Bir daha tedbirlere uymadığını görürsem hepiniz s....r olup gidersiniz.”

*

Bizim eski mahallelerimizden birinde racon kesmeye meraklı bir Namık Abi vardı.

Arada kahvenin ortasında dikilir, aynı böyle cümleler kurardı.

Tom Cruise’un içinden bir Namık Abi çıkması bana enteresan geldi.

FİLM DEĞİL FİZİK DERSİ MÜBAREK

GEÇEN akşam nasıl yorgunum.

Christopher Nolan’ın son filmi Tenet’i izleyeyim de biraz rahatlayayım” dedim.

Hay demez olaydım!

*

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Film, bir fizik öğretmeni olarak Muharrem İnce’nin bile altından kalkamayacağı kadar kazık mı kazık bir fizik problemi gibiydi.

Çözmek, anlamak mümkün değil.

“Şu anda ne oluyor acaba” sorusunu sormadığım tek sahne olmadı.

Filmde gördüğüm her karakter için “Bu kimdi?” dedim durdum.

Öldüm öldüm dirildim filmi anlamaya çalışırken.

Film bittiğinde ben de bitmiştim.

*

Önce Ezel Akay... Şimdi de Christopher Nolan...

Korona yüzünden mi oluyor bütün bunlar?

NE DEMEK İSTİYORSUNUZ YAVUZ AĞIRALİOĞLU BEY

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali belirdi ya...

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, AK Partililere dönüp şöyle demiş:

*

“Kemal Kılıçdaroğlu’nu kolay aday olarak düşündüğünüz için Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorsunuz.”

*

İlahi Yavuz Bey!

Bu açıklamanız üzerine Kemal Bey, size dönüp “Sensin kolay aday” derse...

Bunu hak etmiş olmaz mısınız?

GEÇ ARTIK BORON’A GEÇ BİR AN ÖNCE

ÜMİT Besen’in “Nikâh Masası” şarkısından yapılmış deterjan reklamını izlediniz mi?

Ben izledim ve ba-yıl-dım.

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Ümit Besen’i pek severim. Nikâh Masası’nın hastasıyım. Bordan yapılan temizlik ürünlerinin destekçisiyim.

Bu üçünün birleşiminden yola çıkılarak yapılan reklama bayılmam normal.

*

Nikâh Masası şarkısını reklam için şöyle değiştirmiş Ümit Besen:

*

“Tat almak çok zormuş bunu bilince/Geç artık Boron’a, geç bir an önce...”

MUHARREM İNCE NASIL ERDOĞAN YALAKASI OLDU

MUHARREM İnce, sosyal medyada Amerikan yaptırımlarına karşı şöyle yazmış:

Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlet olarak hava savunma sistemi alıp almayacağını, alacaksa nerden alacağını başka devletlere sormaz. ABD’nin müttefiklik hukukuna uymayan yaptırım kararına karşı 83 milyon vatandaşımız birlik içindedir.”

*

Altındaki yorumlara şöyle bir baktım.

“Sen de mi Erdoğan yalakası oldun” falan diye bin türlü tezvirat.

Yahu adam ne yazsın?

“Amerika haklıdır, yaptırımlar yerindedir, yaşasın şanlı Amerika” mı yazsın? Böyle yazarsa “Bravo! İşte böyle Erdoğan karşıtı ol” falan mı denilecek? Ya sabır!

‘ASIL SALAK BENİM’ YAZSIN

ANTALYA’da bir hastane başhekimi, hastanesinde görev yapan iki hemşireye...

Beş yüz kere “Ben salağım” yazma cezası vermiş.

*

Bu başhekim, dün görevden alındı.

*

Yetmez!

Kendisine bin iki yüz elli kere...

“Çok ayıp ettim, asıl salak benim” yazma cezası da verilmeli.

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Aralık 2020
İhsan Şenocak diye bir “hoca” var.

Tanımam, etmem.

*

Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.

Bu konuşmada İhsan Şenocak...

Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.

Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.

Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.

Yazının Devamını Oku

Süleyman Soylu’nun kürsüde kullandığı güç neden orantısızdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Aralık 2020
Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünden...

Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...

“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...

Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...

*

İşte bu nedenle...


Yazının Devamını Oku

Halkımızın aşıya karşı hisleri: Karmakarışık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2020
Hilmi Daşdemir, OPTİMAR adına yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi bana.

 

Hemen açtım sonuçları.

Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.

*

OPTİMAR, halkımıza sormuş:


Yazının Devamını Oku

Bazı AK Partililer ve yakınları torpille Çin aşısı oluyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2020
CHP’li bir milletvekili, birkaç gündür şu iddiayı dile getiriyor:

 

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”

*



İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.

Yazının Devamını Oku

Erilliğin faili olarak Hasan Ali Toptaş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2020
Hürriyet’ten ayrıntılarıyla izliyorsunuz:

Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.

*

“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.

Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.

Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!

Nasıl şokta olmasın!

“İkinci Orhan Pamuk”

Yazının Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı... Böyle bir şey olabilir mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2020
Kemal Kılıçdaroğlu açısından...

Koşullara şöyle bir bakalım:

*

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.

*

İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.

*

Yazının Devamını Oku

Motor, tren ve ince çizgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Aralık 2020
MOTOR: Devrim otomobilleri gibi olacak diye sevindiler

HELİKOPTER motoru yapmışız.

Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...

“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...

Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...



Yazının Devamını Oku

CHP’li Özgür Özel’e içtenlikli bir bravo

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2020
CHP’li Özgür Özel, bir video çekip kamuoyunun dikkatine sunmuş.

 

Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:

*

“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”

*

Bu ne şahane bir yaklaşım.

Bu ne güzel bir açıklama.

Bu ne muhteşem bir tutum.

Yazının Devamını Oku

99 kere olmamış bir film: 9 Kere Leyla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2020
“9 Kere Leyla” filminin künyesine şöyle bir baktım:

 

İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.

Hem de fazlasıyla...



*

Yazının Devamını Oku

Gerici

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Aralık 2020
Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, haberi şöyle vermiş:

 

“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”

*

Niye “gerici” diyorlar?

İşin içinde dine dair bir şey var ya...

Ondan dolayı.

*

Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu

Yazının Devamını Oku

Bakan Koca’ya Çin aşısıyla ilgili her şeyi sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2020
NEDEN ÇİN AŞISI?

ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ

SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?

FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.

*

SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?

FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...

*

Yazının Devamını Oku

CHP’linin tecavüz olayına bakışım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2020
Benim bu konuya ilkesel bakışım.

Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.

Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.

*

Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:

*

Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...

Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...

Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...

Yazının Devamını Oku

Acun dedi ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Aralık 2020
“Masterchef” yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var.

Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.

*



Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.

*

Yazının Devamını Oku

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’a söyleyeceklerim var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Kasım 2020
CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon tartışmasında “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf etmiş.

Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.

*

Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:

*

Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.

*

Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:

*

Yazının Devamını Oku

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Kasım 2020
Korona öyle dehşet bir boyuta ulaştı ki...

Galiba bir kapatma kararı çıkacak.

Madem öyle...

Yetkilileri şimdiden uyaralım:

*

- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.

*

- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.

*

Yazının Devamını Oku

Bu zamana kadar korona olmadıysam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2020
Sevgili dostum Prof. Dr. Melih Us, “Aman maskeyi ihmal etme, aman ha aman” diye uyardı. Ben başladım çift maske takmaya.

Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.



*

Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...

*

Yazının Devamını Oku

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2020
AĞIRLIK MI DEDİNİZ: Bakıyorum hâlâ “Bülent Arınç’ın AK Parti içindeki ağırlığı” falan diyenler var. Bülent Arınç’ın o ağırlığı kaybetmesinin üzerinden neredeyse asır geçti asır! Doğrudur. Bir özgül ağırlığı vardı Arınç’ın. Ama uzun bir süredir, özgül ya da değil, herhangi bir ağırlığı yok.

TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.

TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.

*

AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.

*

İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.

*

Yazının Devamını Oku

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Kasım 2020
Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.

 

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.

*

- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.



Yazının Devamını Oku

Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2020
Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Diyeceksiniz ki:

*

E ama

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları