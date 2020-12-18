Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama
BİR: Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu.
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
ALTI: “Dine karşı din” diyordu ya Ali Şeriati... Bu adam şu yaptığıyla ayaklı din karşıtı bir propaganda makinesi gibi davranmış oldu.
*
YEDİ: Bu adam, “profesörlük” titrini de sorgulamaya açmış oldu. Hepimiz merak ediyoruz: Profesör olmak bu kadar kolay mı?
*
SEKİZ: Üniversiteleri “fuhuş yuvası” olarak gören bir zihin, üniversitelerdeki öğrencileri nasıl görüyordur acaba?
*
DOKUZ: Üniversiteleri “fuhuş yuvası” olarak gören bir adam, bir üniversite hocası olarak kendini nasıl konumlandırıyordur acaba?
*
ON: En büyük mutluluğum şudur: Adam bir anda marjinalin kralı oldu. Tek bir savunucusu bile yok. Süleyman Soylu gibi “Ohhh! Ohhhhh” diyorum.
TOM CRUİSE’UN İÇİNDEN BİR NAMIK ABİ ÇIKMIŞ
FİLM setinde korona önlemlerine uymayan set çalışanlarına esmiş gürlemiş Tom Cruise biraderimiz.
Esmelerinden gürlemelerinden birini Türkçeye tam olarak şöyle çevirmek mümkün:
*
“Bir daha tedbirlere uymadığını görürsem hepiniz s....r olup gidersiniz.”
*
Bizim eski mahallelerimizden birinde racon kesmeye meraklı bir Namık Abi vardı.
Arada kahvenin ortasında dikilir, aynı böyle cümleler kurardı.
Tom Cruise’un içinden bir Namık Abi çıkması bana enteresan geldi.
FİLM DEĞİL FİZİK DERSİ MÜBAREK
GEÇEN akşam nasıl yorgunum.
“Christopher Nolan’ın son filmi Tenet’i izleyeyim de biraz rahatlayayım” dedim.
Hay demez olaydım!
*
Film, bir fizik öğretmeni olarak Muharrem İnce’nin bile altından kalkamayacağı kadar kazık mı kazık bir fizik problemi gibiydi.
Çözmek, anlamak mümkün değil.
“Şu anda ne oluyor acaba” sorusunu sormadığım tek sahne olmadı.
Filmde gördüğüm her karakter için “Bu kimdi?” dedim durdum.
Öldüm öldüm dirildim filmi anlamaya çalışırken.
Film bittiğinde ben de bitmiştim.
*
Önce Ezel Akay... Şimdi de Christopher Nolan...
Korona yüzünden mi oluyor bütün bunlar?
NE DEMEK İSTİYORSUNUZ YAVUZ AĞIRALİOĞLU BEY
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali belirdi ya...
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, AK Partililere dönüp şöyle demiş:
*
“Kemal Kılıçdaroğlu’nu kolay aday olarak düşündüğünüz için Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorsunuz.”
*
İlahi Yavuz Bey!
Bu açıklamanız üzerine Kemal Bey, size dönüp “Sensin kolay aday” derse...
Bunu hak etmiş olmaz mısınız?
GEÇ ARTIK BORON’A GEÇ BİR AN ÖNCE
ÜMİT Besen’in “Nikâh Masası” şarkısından yapılmış deterjan reklamını izlediniz mi?
Ben izledim ve ba-yıl-dım.
Ümit Besen’i pek severim. Nikâh Masası’nın hastasıyım. Bordan yapılan temizlik ürünlerinin destekçisiyim.
Bu üçünün birleşiminden yola çıkılarak yapılan reklama bayılmam normal.
*
Nikâh Masası şarkısını reklam için şöyle değiştirmiş Ümit Besen:
*
“Tat almak çok zormuş bunu bilince/Geç artık Boron’a, geç bir an önce...”
MUHARREM İNCE NASIL ERDOĞAN YALAKASI OLDU
MUHARREM İnce, sosyal medyada Amerikan yaptırımlarına karşı şöyle yazmış:
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlet olarak hava savunma sistemi alıp almayacağını, alacaksa nerden alacağını başka devletlere sormaz. ABD’nin müttefiklik hukukuna uymayan yaptırım kararına karşı 83 milyon vatandaşımız birlik içindedir.”
*
Altındaki yorumlara şöyle bir baktım.
“Sen de mi Erdoğan yalakası oldun” falan diye bin türlü tezvirat.
Yahu adam ne yazsın?
“Amerika haklıdır, yaptırımlar yerindedir, yaşasın şanlı Amerika” mı yazsın? Böyle yazarsa “Bravo! İşte böyle Erdoğan karşıtı ol” falan mı denilecek? Ya sabır!
‘ASIL SALAK BENİM’ YAZSIN
ANTALYA’da bir hastane başhekimi, hastanesinde görev yapan iki hemşireye...
Beş yüz kere “Ben salağım” yazma cezası vermiş.
*
Bu başhekim, dün görevden alındı.
*
Yetmez!
Kendisine bin iki yüz elli kere...
“Çok ayıp ettim, asıl salak benim” yazma cezası da verilmeli.
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