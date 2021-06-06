Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerler midir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
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- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
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- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
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Benim aklıma şunlar gelir:
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- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
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- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
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- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
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Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
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“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
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O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
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- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
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Korkut Eken de cevap vermiş:
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“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
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Korkut Eken, cevap veriyor:
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“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
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- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerler midir?
Sosyal medyada dolaşırken bir habere rastladım.
Haber aynen şöyleydi:
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“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
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Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
Ardından da YÖK Başkanı’na şöyle şeyler söylemeyi aklımdan geçirdim:
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Sayın YÖK Başkanı! Siz üniversiteyi, lise mi zannediyorsunuz? Üniversite, yetişkinler yurdudur. Üniversiteli olmak, yetişkin olmaktır. Üniversitelinin vesayete ihtiyacı yoktur. Üniversite, hayatın ilk sorumluluk alma alanıdır.
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Sonra kendi kendime işkillendim.
“Acaba” dedim, “YÖK Başkanı bu açıklamayı nerede, hangi bağlamda, neden yaptı?”
Minnacık bir araştırmadan sonra soruların cevaplarını buldum.
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Meğer TBMM’de kadına şiddetin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bir araştırma komisyonu varmış ve YÖK Başkanı Yekta Saraç, işte bu komisyonda bir sunum yapmış.
Yaptığı sunumda...
Önce 2014 yılından bugüne kadar 60 öğretim elemanının, kadına tacizden üniversiteden ihraç edildiği bilgisini vermiş. Sonra da taciz konusunda duyarlı olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamlamış:
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“Eğer cinsel taciz söz konusuysa ihraç işlemlerini hemen tamamlarız. Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına ‘annelik, babalık yap, rehberlik yap’ diye emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz”.
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Gördünüz mü bağlamından koparılmış cümlenin nelere yol açabileceğini?
Konu: Taciz. Konu: Öğrencisine yan gözle bakan hocalar.
Bağlam bu ve YÖK Başkanı, işte bu bağlamı esas alarak konuşmuş.
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Sosyal medya var ya sosyal medya...
Bağlamından koparılmış, cımbızlanmış cümleler diyarıdır.
Minnacık da olsa araştırmadan atlamayın gördüğünüz her cümlenin üzerine.
MUHARREM İNCE’NİN HAL GİDİŞ KARNESİ
- İki tarafın da yüzde 50’sine bir türlü yaranamıyor. Çünkü herkes yüzde 50’sini alıp çekilmiş bir kenara.
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- Doğru dürüst bir HDP ve Kürtler stratejisi belirleyemiyor. Çünkü orada her açıdan sıkıntı var.
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- Son zamanlarda izlenme oranlarında bariz bir düşüş gözlemleniyor. Çünkü son zamanlarda pek ilginç olamıyor.
HANGİ ÜNLÜ NEYİYLE MEŞHUR
ALEYNA TİLKİ: Çabuk büyümesiyle...
ŞENER ŞEN: Kendisine layık bir rol bulamamasıyla...
ŞEYMA SUBAŞI: Mısırlı milyarderle, özel jetle, yüzükle falan.
AZİZ YILDIRIM: Hep haklı çıkmasıyla.
NECATİ ŞAŞMAZ: Ulu kişiliği babadan oğula tevarüs ettirmesiyle...
EZGİ MOLA: Yalnız olmayışıyla.
ERKAN PETEKKAYA: Yazıp yazıp silinen mesajlarla.
AYŞE BEGÜM ONBAŞI: Milli birliği sağlamasıyla...
SERDAR ORTAÇ: Kumar tutkusunun zararlarıyla...
OKAN BAYÜLGEN: “Seksi bıraktım” türü açıklamalarıyla...
İREM DERİCİ: Çabuk, hızlı ve kesintisiz sosyalleşebilmesiyle...
HALUK LEVENT: Tek başına Kızılay oluşuyla...
MEHMET ALİ ERBİL: Ağlatan açıklamalarıyla...
MUSTAFA VARANK: Ayar verme merakıyla...
ERSAN ŞEN: Dikkatleri çekmeyi hep başarmasıyla...
AYDA 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ MESELESİ
MECLİS Başkanı Mustafa Şentop’a bravo!
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“Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi” meselesiyle ilgili olarak...
- Hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik sataşmasıyla kıran kırana hesaplaşmasını başardı.
- Hem de iddiayla ilgili olarak Soylu’ya “açıkla” mesajını vererek üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi.
TUTKUNU OLDUĞUM DİZİNİN TÜM SEZONLARINI BİTİRDİĞİMDE
YERİNİ hiçbir şeyin dolduramayacağı kocaman bir boşluk duygusuyla dopdolu oluyorum. Boş gözlerle etrafa bakıyorum. Elimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Dizinin oyuncuları geçiyor gözümün önünden, yüreğimde buruk bir sızı. Hiçbir yeni dizinin, bitirdiğim dizinin yerini tutmayacağına dair kuvvetli bir inançla dopdolu oluyorum. Dalıp gidiyorum uzaklara tuhaf biçimde. Hayattan tat alamıyorum.
*
Duam şudur:
En azılı düşmanımın bile başına gelmesin bu durum.
YERLİ TURİSTLER OLARAK GÜN BİZİM GÜNÜMÜZDÜR
YABANCI turist gelemeyince turizm sektörü bizlere gözünü dikmiş durumda.
*
Artık “Ruslar gelecek dertler bitecek” sloganının yerini “Türkler gelecek dertler bitecek” sloganı aldı.
*
Kendimizi ağırdan satalım. Pazarlık yapalım. Fiyat kırdıralım. Oda fiyatına süit isteyelim. Naz yapalım. Hemen tamam demeyelim. Bize muhtaç olduklarını unutmayalım.