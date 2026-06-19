 UNESCO tescilledi: Orası bir edebiyat şehri

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Böylece Kahramanmaraş Dublin gibi, Beyrut gibi edebiyat şehirlerinin arasına girmiş oldu.

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Nasıl girmesin?

O Kahramanmaraş ki...

- Yedi Güzel Adam’ın şehri.

- Aşık Mahzuni ile Abdurrahim Karakoç’u buluşturan memleket.

- Sezai Karakoç’un hürmet ettiği yer.

- İkindi Yazıları’nın çıktığı toprak.

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Dün AKM’de konuyla ilgili bir basın toplantısı vardı.

Cahit Zarifoğlu’nun anısına kalktım gittim toplantıya.

Fırat Görgel

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çok düzgün bir sunum yaptı.

Güler yüzlü bir ciddiyetle. Edebiyata olan ilgisinin yüzeysel olmadığını hissettirecek biçimde.

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Fırat Görgel’deki heyecanı görünce şöyle dedim:

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Kahramanmaraş’ın “Edebiyat Şehri” ilan edilmesi...

Şiirin, öykünün, hatta romanın içine girdiği tükenmişlik sendromuna çok iyi gelecek.





ZURNA PLANI

ÖZGÜR Özel’i dinliyorum.

Şöyle diyor:

*

A planımız var. B planımız var. C planımız var. Zurnanın zırt dediği yer için de Z planımız var”.

*

Özgür Özel’e sadece şunu söylemek isterim:

Zurna çoktan zırt dedi.





CHP’NİN TARTIŞILMA KAPASİTESİ

ÇOK uzun zamandır dilimizde şu sözcükler var:

*

Butlan. / Delege. / Mutlak. / Yargıtay. / İhraç. / Kurultay. / Tedbirli. / Disiplin. / Arınma. / Hain. / Havlu. / Pavyon. / Örgüt. / Özgür. / Kemal. / Koltuk. / Gürsel. / Berhan.

*

Uzun zamandır CHP’yi tartışıyoruz.

*

Bıktık mı? Hayır.

Sıkıldık mı? Hayır.

Yetti gayri dedik mi? Hayır.

Of aman çektik mi? Hayır.

*

Çünkü CHP’yi tartışmak...

- Çok zevkli.

- Çok seksi.

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- Çok eğlenceli.

- Çok heyecanlı.

- Çok katmanlı.

*

Bu tartışmanın içinde yok yok.

Entrika var, macera var, meydan okuma var, romantizm var, duygusallık var, müzik var, sanatçılar var, çekişme var, polemiğin kralı var.

*

Aksiyonu da bol.

O kadar bol ki hiç bitmiyor aksiyon.

*

Normalde her konunun bir tartışılma kapasitesi olur.

Ama CHP’nin tartışılma kapasitesi sonsuz.

*

Ben artık şu noktadayım:

*

CHP konusu ve CHP tartışması...

Hiç tükenmeyecek, hiç bitmeyecek, hiç bıktırmayacak.

Sonsuza kadar CHP’yi tartışacağız.



