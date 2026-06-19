 UNESCO tescilledi: Orası bir edebiyat şehri

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Böylece Kahramanmaraş Dublin gibi, Beyrut gibi edebiyat şehirlerinin arasına girmiş oldu.
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Nasıl girmesin?
O Kahramanmaraş ki...
- Yedi Güzel Adam’ın şehri.
- Aşık Mahzuni ile Abdurrahim Karakoç’u buluşturan memleket.
- Sezai Karakoç’un hürmet ettiği yer.
- İkindi Yazıları’nın çıktığı toprak.
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Dün AKM’de konuyla ilgili bir basın toplantısı vardı.
Cahit Zarifoğlu’nun anısına kalktım gittim toplantıya.
Fırat Görgel
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çok düzgün bir sunum yaptı.
Güler yüzlü bir ciddiyetle. Edebiyata olan ilgisinin yüzeysel olmadığını hissettirecek biçimde.
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Fırat Görgel’deki heyecanı görünce şöyle dedim:
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Kahramanmaraş’ın “Edebiyat Şehri” ilan edilmesi...
Şiirin, öykünün, hatta romanın içine girdiği tükenmişlik sendromuna çok iyi gelecek.
ZURNA PLANI
ÖZGÜR Özel’i dinliyorum.
Şöyle diyor:
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A planımız var. B planımız var. C planımız var. Zurnanın zırt dediği yer için de Z planımız var”.
*
Özgür Özel’e sadece şunu söylemek isterim:
Zurna çoktan zırt dedi.
CHP’NİN TARTIŞILMA KAPASİTESİ
ÇOK uzun zamandır dilimizde şu sözcükler var:
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Butlan. / Delege. / Mutlak. / Yargıtay. / İhraç. / Kurultay. / Tedbirli. / Disiplin. / Arınma. / Hain. / Havlu. / Pavyon. / Örgüt. / Özgür. / Kemal. / Koltuk. / Gürsel. / Berhan.
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Uzun zamandır CHP’yi tartışıyoruz.
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Bıktık mı? Hayır.
Sıkıldık mı? Hayır.
Yetti gayri dedik mi? Hayır.
Of aman çektik mi? Hayır.
*
Çünkü CHP’yi tartışmak...
- Çok zevkli.
- Çok seksi.
- Çok eğlenceli.
- Çok heyecanlı.
- Çok katmanlı.
*
Bu tartışmanın içinde yok yok.
Entrika var, macera var, meydan okuma var, romantizm var, duygusallık var, müzik var, sanatçılar var, çekişme var, polemiğin kralı var.
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Aksiyonu da bol.
O kadar bol ki hiç bitmiyor aksiyon.
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Normalde her konunun bir tartışılma kapasitesi olur.
Ama CHP’nin tartışılma kapasitesi sonsuz.
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Ben artık şu noktadayım:
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CHP konusu ve CHP tartışması...
Hiç tükenmeyecek, hiç bitmeyecek, hiç bıktırmayacak.
Sonsuza kadar CHP’yi tartışacağız.
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