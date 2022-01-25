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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

25 Ocak 2022

Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.

Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.

*

İyi ama neden böyle oluyor?

*

Cevap:

Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.

*

Umuttan oluyor olabilir.

*

Çünkü iktidara çok yakınlaştıklarını düşündükleri için dillerini sivriltiyor olabilirler. Dilini en fazla sivriltenin yeni dönemde kendine en iyi pozisyonu bulabileceğini düşünüyor olabilirler.

*

Umutsuzluktan olabilir.

*

Çünkü iktidara yaklaşamadıklarını düşündükleri için hırçınlaşıyor olabilirler. Hedefe ulaşamama duygusuyla dilleri sivriliyor olabilir. Karamsarlığın aşıladığı duyguyla hareket ediyor olabilirler.

*

Peki ama hangisi?

*

Ben bir karara varamadım. İkisi arasında gidip gelmekteyim.

YETMEZ AMA EVETÇİ TEK HALİL ERGÜN KALDI

BİR ara ben de “Yetmez ama evet” eleştirisi yapmayı pek seviyordum.

Ancak son zamanlarda ipin ucu kaçtı.

Umuttan mı Umutsuzluktan mı

Yetmez ama evet” eleştirisi yapmayana kız vermiyorlar gibi bir durum oluştu.

Ben de biraz soğudum.

Bunda “Yetmez ama evet” destekçilerinin çoğunun, yarı mahcup bir şekilde köşelerine çekilmiş olmalarının da etkisi yok değildi hani.

*

İşte tam da böyle bir ortamda...

Yani “Yetmez ama evet”, anadan öksüz, babadan yetim kalmışken...

Sanatçı Halil Ergün, Sabah gazetesine verdiği röportajda şöyle demiş:

*

“Bazıları beni ‘Yetmez ama evetçi’ olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan ‘Evet’ demiş biriyim.”

*

“Yetmez ama evet” konusundaki eleştirilerimi saklı tutmak kaydıyla şunu söyleyebilirim:

*

Kendisine yönelik olası bir linç tipisini göze alması açısından...

Halil Ergün’ün böyle bir açıklama yapması, bana pek delikanlıca geldi.

Fikirlerine katılmıyorum ama bu gözü pekliğini de takdir ediyorum.

*

Ama Voltaire gibi bir eda takınarak...

Halil Ergün’ün bu fikrini söylemesi için canımı feda etmem.

Canımızı da sokakta bulmadık yani.

KAFALARINA SIKACAKLARMIŞ

ADINDA “15 Temmuz” bulunan bir grubun basın açıklamasına rastladım sosyal medyada.

İktidar yanlısı bir grup bu.

*

“Kafalarına sıkacağız” diyorlar yaptıkları basın açıklamasında.

Umuttan mı Umutsuzluktan mı

Bu sözü duyar duymaz...

Ben de herkes gibi irkildim.

*

Hangi gerekçeye yaslanırsa yaslansın...

Hangi bağlamda söylenirse söylensin...

Hangi kesime yönelirse yönelsin...

Bir hukuk devletinde yapılan bir basın açıklamasında...

Kafalarına sıkacağız” diye bir cümlenin yer alması, çok ama çok büyük bir faciadır.

ÇOK COOL HAREKET

SOSYAL medya kanallarında...

Karlı bir fotoğraf paylaşmamayı başarabilmek...

Umuttan mı Umutsuzluktan mı

Bana kalırsa...

Son günlerin en cool hareketidir.

BEŞ FATMA GİRİK

- BİR: Siyah beyaz filmlerdeki genç Fatma Girik... Ağzında şeker varmış gibi konuşur, Vahi Öz’le atışır, “Gençlik başımda duman” havalarındadır. En saf hali budur.

*

- İKİ: 70’lerdeki bilinçli Fatma Girik... 1 Mayıs gösterilerinde en öndedir. Dayanışma taraftarıdır. En ideolojik hali budur.

Umuttan mı Umutsuzluktan mı

*

- ÜÇ: Sinemada devleşen Fatma Girik... Çile çeken ana rollerinde oynar... Anadolu kadınını canlandırır... En sanatkâr hali budur.

*

- DÖRT: 90’lardaki partili Fatma Girik... SHP’de siyaset yapar, Şişli’ye başkan olur, televizyonda haber programı yapar... En sivri hali budur.

*

- BEŞ: Son zamanlardaki Fatma Girik... Hikmetli bir duruş sergiler... Bilgece tavırlar ortaya koyar... En kuşatıcı hali budur.

KİŞİSEL TAZİYE:

Her haline karşı ayrı bir sempati duyduğum Fatma Girik’in bu dünyadan göç ettiğini duyunca... “Bir devir kapandı” dedim. Allah rahmet eylesin Fatma Girik’e... Nurlar içinde yatsın.

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRLER Mİ?

İKİ sene önce konuşup aşmıştık bu mevzuyu.

*

İki sene önce...

Kar yağmış, gök yaman bir şekilde gürlemiş, biz soruyu sormuş, uzmanlar da konuyu bir güzel açıklamıştı.

*

Yani kar yağarken gök gürlemesiyle ilk kez karşılaşıyormuş gibi yapmayalım.

DOĞU’DA PUSU BATI’DA DÜELLO

DAHA önce de yazmıştım, yine yazıyorum:

Umuttan mı Umutsuzluktan mı

*

Çetin Altan, “Batı’da düello geleneği var, bizde ise pusu” diye bir söz söylemiş ya... Üstünde hiç durup düşünmeden “doğru” kabul ediyoruz. Kulağa etkileyici gelen bu tür genellemeler üzerinde azıcık düşünsek durumun hiç de böyle olmadığını anlarız. Doğulu düellocular olduğu gibi Batılı pusucular olduğunu aklımıza getirsek... Tez aniden çöküverir.

*

Milliyetçi geçmişten gelen Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın, Çetin Altan’ın pusu / düello sözünü onaylayarak paylaştığını görünce...

Bunları yeniden hatırlatmak istedim.

X

Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2022
Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

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Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

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Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

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Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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