Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
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“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
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Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
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Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
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- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?
Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Umuttan oluyor olabilir.
*
Çünkü iktidara çok yakınlaştıklarını düşündükleri için dillerini sivriltiyor olabilirler. Dilini en fazla sivriltenin yeni dönemde kendine en iyi pozisyonu bulabileceğini düşünüyor olabilirler.
*
Umutsuzluktan olabilir.
*
Çünkü iktidara yaklaşamadıklarını düşündükleri için hırçınlaşıyor olabilirler. Hedefe ulaşamama duygusuyla dilleri sivriliyor olabilir. Karamsarlığın aşıladığı duyguyla hareket ediyor olabilirler.
*
Peki ama hangisi?
*
Ben bir karara varamadım. İkisi arasında gidip gelmekteyim.
YETMEZ AMA EVETÇİ TEK HALİL ERGÜN KALDI
BİR ara ben de “Yetmez ama evet” eleştirisi yapmayı pek seviyordum.
Ancak son zamanlarda ipin ucu kaçtı.
“Yetmez ama evet” eleştirisi yapmayana kız vermiyorlar gibi bir durum oluştu.
Ben de biraz soğudum.
Bunda “Yetmez ama evet” destekçilerinin çoğunun, yarı mahcup bir şekilde köşelerine çekilmiş olmalarının da etkisi yok değildi hani.
*
İşte tam da böyle bir ortamda...
Yani “Yetmez ama evet”, anadan öksüz, babadan yetim kalmışken...
Sanatçı Halil Ergün, Sabah gazetesine verdiği röportajda şöyle demiş:
*
“Bazıları beni ‘Yetmez ama evetçi’ olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan ‘Evet’ demiş biriyim.”
*
“Yetmez ama evet” konusundaki eleştirilerimi saklı tutmak kaydıyla şunu söyleyebilirim:
*
Kendisine yönelik olası bir linç tipisini göze alması açısından...
Halil Ergün’ün böyle bir açıklama yapması, bana pek delikanlıca geldi.
Fikirlerine katılmıyorum ama bu gözü pekliğini de takdir ediyorum.
*
Ama Voltaire gibi bir eda takınarak...
Halil Ergün’ün bu fikrini söylemesi için canımı feda etmem.
Canımızı da sokakta bulmadık yani.
KAFALARINA SIKACAKLARMIŞ
ADINDA “15 Temmuz” bulunan bir grubun basın açıklamasına rastladım sosyal medyada.
İktidar yanlısı bir grup bu.
*
“Kafalarına sıkacağız” diyorlar yaptıkları basın açıklamasında.
Bu sözü duyar duymaz...
Ben de herkes gibi irkildim.
*
Hangi gerekçeye yaslanırsa yaslansın...
Hangi bağlamda söylenirse söylensin...
Hangi kesime yönelirse yönelsin...
Bir hukuk devletinde yapılan bir basın açıklamasında...
“Kafalarına sıkacağız” diye bir cümlenin yer alması, çok ama çok büyük bir faciadır.
ÇOK COOL HAREKET
SOSYAL medya kanallarında...
Karlı bir fotoğraf paylaşmamayı başarabilmek...
Bana kalırsa...
Son günlerin en cool hareketidir.
BEŞ FATMA GİRİK
- BİR: Siyah beyaz filmlerdeki genç Fatma Girik... Ağzında şeker varmış gibi konuşur, Vahi Öz’le atışır, “Gençlik başımda duman” havalarındadır. En saf hali budur.
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- İKİ: 70’lerdeki bilinçli Fatma Girik... 1 Mayıs gösterilerinde en öndedir. Dayanışma taraftarıdır. En ideolojik hali budur.
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- ÜÇ: Sinemada devleşen Fatma Girik... Çile çeken ana rollerinde oynar... Anadolu kadınını canlandırır... En sanatkâr hali budur.
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- DÖRT: 90’lardaki partili Fatma Girik... SHP’de siyaset yapar, Şişli’ye başkan olur, televizyonda haber programı yapar... En sivri hali budur.
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- BEŞ: Son zamanlardaki Fatma Girik... Hikmetli bir duruş sergiler... Bilgece tavırlar ortaya koyar... En kuşatıcı hali budur.
KİŞİSEL TAZİYE:
Her haline karşı ayrı bir sempati duyduğum Fatma Girik’in bu dünyadan göç ettiğini duyunca... “Bir devir kapandı” dedim. Allah rahmet eylesin Fatma Girik’e... Nurlar içinde yatsın.
KAR YAĞARKEN GÖK GÜRLER Mİ?
İKİ sene önce konuşup aşmıştık bu mevzuyu.
*
İki sene önce...
Kar yağmış, gök yaman bir şekilde gürlemiş, biz soruyu sormuş, uzmanlar da konuyu bir güzel açıklamıştı.
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Yani kar yağarken gök gürlemesiyle ilk kez karşılaşıyormuş gibi yapmayalım.
DOĞU’DA PUSU BATI’DA DÜELLO
DAHA önce de yazmıştım, yine yazıyorum:
*
Çetin Altan, “Batı’da düello geleneği var, bizde ise pusu” diye bir söz söylemiş ya... Üstünde hiç durup düşünmeden “doğru” kabul ediyoruz. Kulağa etkileyici gelen bu tür genellemeler üzerinde azıcık düşünsek durumun hiç de böyle olmadığını anlarız. Doğulu düellocular olduğu gibi Batılı pusucular olduğunu aklımıza getirsek... Tez aniden çöküverir.
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Milliyetçi geçmişten gelen Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın, Çetin Altan’ın pusu / düello sözünü onaylayarak paylaştığını görünce...
Bunları yeniden hatırlatmak istedim.