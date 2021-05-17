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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ümmet yerine insanlık
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Ümmet yerine insanlık

17 Mayıs 2021

- Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi.

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.

- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...

- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.

- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.

Ümmet yerine insanlık

- ABD’li ünlü siyasetçi Bernie Sanders ülkesinin İsrail yanlısı tutumuna veryansın etti.

- Hollywood starlarından Mark Ruffalo, “İsrail’e yaptırım” istedi...

- İsveçli popçu Zara Larsson, “İsrail suç işliyor” dedi.

*

Listeyi uzatabilirim.

*

Kısacası...

Demem o ki...

Yeryüzünde bir vicdan ayaklanması var.

*

Gelin, bu vicdan ayaklanmasından yola çıkarak...

İsrail’in karşısına ümmeti çıkarmaya çabalamayalım, İsrail’in karşısına insanlığı çıkarmaya çabalayalım.

*

Unutmayalım:

İnsanlık onuru, İsrail’i yenecek!

BİR BELLA HADİD 24 ÜLKEYE BEDELDİR

İsrail’e destek veren 25 ülkeye teşekkür etmiş Netanyahu.

İsrail’in yanında durduğunuz için teşekkürler” demiş.

*

Hangi ülkelermiş bu 25 ülke?

Ümmet yerine insanlık

Netanyahu, tek tek saymış:

*

ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.

*

Listenin başını tabii ki ABD çekiyor. Arkasından Almanya, Kanada, Avusturya, İtalya, Hollanda falan geliyor.

*

Fakat o da ne?

Listede Bosna Hersek de var.

*

Kalbime bir bıçak gibi saplandı listedeki Bosna Hersek.

Fakat çok şükür ki...

Bosna Hersek’ten Netanyahu’ya yalanlama geldi.

*

“Bosna sizin saldırılarınızı desteklemiyor, desteklemeyecek” deniyordu yalanlamada.

İçime su serpildi. Ferahladım.

*

Sonra dünyaca ünlü model Bella Hadid’in bir İsrail protestosundaki fotoğrafı çıktı karşıma.

Bu fotoğraf da ferahlamamı arttırdı.

*

Daha ilk günden İsrail’in restini görüp postasını koyan Bella Hadid’e bin selam gönderdim içimden.

*

Şimdi zalimin yanında yer alan o 24 ülkeye rahatlıkla şunu söyleyebilirim:

*

Topunuzun insanlık namına yaydığı karamsarlığı ve utancı, “bir Bella Hadid rüzgârı” darmadağın eder.

Yani bir Bella Hadid hepinize bedeldir.

SERGEN DESTANI

BİR büyük destan yazdı Sergen Yalçın.

Öyle böyle değil.

Gerçekten büyük bir destan.

*

Bu destanda...

- Yıllarca anlatılacak inanılmaz bir hikâye var.


Ümmet yerine insanlık

- Yıllarca konuşulacak ölümüne bir rekabet var.

- Yıllarca söz edilecek son ana kadar süren büyük bir yarış var.

*

Fakat korkuyorum Sergen Yalçın için.

Çünkü bizim ülkemizde başarılı insanların nasıl gaza getirildiğini biliyorum.

Bu öyle bir gazdır ki...

Başarılı insanın, bu başarıyı hazmetmesi bayağı bir zorlaşır.

Sergen’in de başına bu gelecek diye korkuyorum.

*

Ama neyse ki...

Sergen, böylesi başarıları yaşamış biri.

Bu deneyimden geçti.

Alkışı da gördü, ihaneti de...

*

İşte bu nedenle...

Bozulmayacaktır.

Gelen bu başarıyı iyi hazmedecektir.

Ve bu zaferin kendisini bozmasına izin vermeyecektir.

*

Ve belki de kendisi açısından kişisel destanını da böyle yazacaktır.

ZORLAMAMAK LAZIM

YİYECEK içecekleri fazla zorlamamak lazım.

*

Bizim Emre Oral hatırlattı, bir zamanlar çikolatalı baklava icat etmeye çalışmışlardı. Ne oldu? Tabii ki tutmadı.

*

Bu işin şahikası ananaslı pizza zorlamasıdır. Hâlâ “uzak durulması gereken yiyecekler” listesinin en tepesinde yer alır.

*

Bu tür zorlamalara o kadar karşıyım ki... Mesela nispeten masum sayılabilecek çilekli sütlaç olayına bile tahammül edemem.

*

Vişneli kebap, biberli çikolata falan...

Ve kusura bakmayın Ertuğrul Bey ama fındıklı kahve de en azından benim açımdan bu kapsama girmiş bulunmakta.

NE ZAMAN GENELGE YAYINLANSA

BEN hemen bakıyorum:

Lokantalar ve kafeler açılmış mı?

*

Eğer açılmışsa...

Ümmet yerine insanlık

“Tamam! Tam açıldık” diyorum.

*

Eğer açılmamışsa...

“Tam kapanma devam ediyor” diyorum.

*

Son genelgeye de böyle baktım.

Ve benim için tam kapanmanın devam ettiğine karar verdim.

X

Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mayıs 2021
Dünkü yazımda...

“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.

*

Neye dayanarak söylemiştim bunu?

*

Şu iki şeye:

*

- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...

*

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Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mayıs 2021
Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.

*

Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.



Haberin özeti bu.

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Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mayıs 2021
Ali Babacan şöyle demiş:

 

2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”

*

Hahahaha!

*

Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.

*

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İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Mayıs 2021
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.

Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:

*

- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.

*

- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.

*

- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.

*

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Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mayıs 2021
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

Sürekli güncelleyerek...

Baktı, olmuyor.

Vazgeçti tarih vermekten.

*

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.


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Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Mayıs 2021
Niye tutuklansınmış?

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.

*

Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.

*

Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.

*

- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...

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Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’de yaptığı uzun açıklamaların içinde şöyle bir cümle yer aldı:

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”

*

Bu cümle, çok tepki aldı.

Benim de kulağımı tırmaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.

Berlin’deymiş.

Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.

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O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mayıs 2021
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.

Şöyle bir macera:

Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.

Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.

Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.

Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.

Falan...

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İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mayıs 2021
Dünkü Hürriyet’in manşeti şuydu:

“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”

*

Nereden çıktı bu manşet?

*

Anlatayım:

*

Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.

Emre

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İşte Ayasofya’ya imam olacak imam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Mayıs 2021
Bugün size bir imamımızın öyküsünü anlatacağım.

Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...

*

Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.

Yıl: 2006.



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E hani öldürmeye gelen dirilecekti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Mayıs 2021
Sezai Karakoç’un ünlü sözü aynen şöyledir:

“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.

*

Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...

Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...

Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.

*

“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?

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Bu nasıl kapanma ki...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Mayıs 2021
Büyük kapanmanın ilk gününde İstanbul’un dört bir yanından gelen fotoğraflara bakıyorum:

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.

Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.

Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:

*

Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.

Kim bu muaf tutulanlar?

Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...

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Bir göç karşıtı ile bir göç yanlısının ateşli münakaşası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Nisan 2021
Göç karşıtı şöyle dedi:

“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”

*

Göç yanlısı cevap verdi:

*

“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”

*

Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:

*

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Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Nisan 2021
Alkol ve korona ilişkisi açısından şu üç doğruyu söylemem gerekir:

BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.

*

İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.

*

ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.

*

Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.

*

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Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Nisan 2021
Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.

Açtım, baktım.

*

Açıklamanın sonuna gelince...

Birden irkildim.

Şöyle diyordu Biden:

*

“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”

*

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Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Nisan 2021
Dün itibarıyla...

Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

*

Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...



Aynı duyguda birleşmiş durumda.

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Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Nisan 2021
HDP’ye yıllardır söylenen bir söz var:

“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.

*

- Hık derler.

- Mık derler.

- Öyle derler.

- Böyle derler.

Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.

*

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90’ların fırtınası: Selahattin Duman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Nisan 2021
Selahattin Duman 90’ların köşe yazarıydı.

Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...

Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.

*

- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...

- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...


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