Ümmet yerine insanlık

“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
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Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
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- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
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Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
Ümmet yerine insanlık
- Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi.
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
- ABD’li ünlü siyasetçi Bernie Sanders ülkesinin İsrail yanlısı tutumuna veryansın etti.
- Hollywood starlarından Mark Ruffalo, “İsrail’e yaptırım” istedi...
- İsveçli popçu Zara Larsson, “İsrail suç işliyor” dedi.
*
Listeyi uzatabilirim.
*
Kısacası...
Demem o ki...
Yeryüzünde bir vicdan ayaklanması var.
*
Gelin, bu vicdan ayaklanmasından yola çıkarak...
İsrail’in karşısına ümmeti çıkarmaya çabalamayalım, İsrail’in karşısına insanlığı çıkarmaya çabalayalım.
*
Unutmayalım:
İnsanlık onuru, İsrail’i yenecek!
BİR BELLA HADİD 24 ÜLKEYE BEDELDİR
İsrail’e destek veren 25 ülkeye teşekkür etmiş Netanyahu.
“İsrail’in yanında durduğunuz için teşekkürler” demiş.
*
Hangi ülkelermiş bu 25 ülke?
Netanyahu, tek tek saymış:
*
ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.
*
Listenin başını tabii ki ABD çekiyor. Arkasından Almanya, Kanada, Avusturya, İtalya, Hollanda falan geliyor.
*
Fakat o da ne?
Listede Bosna Hersek de var.
*
Kalbime bir bıçak gibi saplandı listedeki Bosna Hersek.
Fakat çok şükür ki...
Bosna Hersek’ten Netanyahu’ya yalanlama geldi.
*
“Bosna sizin saldırılarınızı desteklemiyor, desteklemeyecek” deniyordu yalanlamada.
İçime su serpildi. Ferahladım.
*
Sonra dünyaca ünlü model Bella Hadid’in bir İsrail protestosundaki fotoğrafı çıktı karşıma.
Bu fotoğraf da ferahlamamı arttırdı.
*
Daha ilk günden İsrail’in restini görüp postasını koyan Bella Hadid’e bin selam gönderdim içimden.
*
Şimdi zalimin yanında yer alan o 24 ülkeye rahatlıkla şunu söyleyebilirim:
*
Topunuzun insanlık namına yaydığı karamsarlığı ve utancı, “bir Bella Hadid rüzgârı” darmadağın eder.
Yani bir Bella Hadid hepinize bedeldir.
SERGEN DESTANI
BİR büyük destan yazdı Sergen Yalçın.
Öyle böyle değil.
Gerçekten büyük bir destan.
*
Bu destanda...
- Yıllarca anlatılacak inanılmaz bir hikâye var.
- Yıllarca konuşulacak ölümüne bir rekabet var.
- Yıllarca söz edilecek son ana kadar süren büyük bir yarış var.
*
Fakat korkuyorum Sergen Yalçın için.
Çünkü bizim ülkemizde başarılı insanların nasıl gaza getirildiğini biliyorum.
Bu öyle bir gazdır ki...
Başarılı insanın, bu başarıyı hazmetmesi bayağı bir zorlaşır.
Sergen’in de başına bu gelecek diye korkuyorum.
*
Ama neyse ki...
Sergen, böylesi başarıları yaşamış biri.
Bu deneyimden geçti.
Alkışı da gördü, ihaneti de...
*
İşte bu nedenle...
Bozulmayacaktır.
Gelen bu başarıyı iyi hazmedecektir.
Ve bu zaferin kendisini bozmasına izin vermeyecektir.
*
Ve belki de kendisi açısından kişisel destanını da böyle yazacaktır.
ZORLAMAMAK LAZIM
YİYECEK içecekleri fazla zorlamamak lazım.
*
Bizim Emre Oral hatırlattı, bir zamanlar çikolatalı baklava icat etmeye çalışmışlardı. Ne oldu? Tabii ki tutmadı.
*
Bu işin şahikası ananaslı pizza zorlamasıdır. Hâlâ “uzak durulması gereken yiyecekler” listesinin en tepesinde yer alır.
*
Bu tür zorlamalara o kadar karşıyım ki... Mesela nispeten masum sayılabilecek çilekli sütlaç olayına bile tahammül edemem.
*
Vişneli kebap, biberli çikolata falan...
Ve kusura bakmayın Ertuğrul Bey ama fındıklı kahve de en azından benim açımdan bu kapsama girmiş bulunmakta.
NE ZAMAN GENELGE YAYINLANSA
BEN hemen bakıyorum:
Lokantalar ve kafeler açılmış mı?
*
Eğer açılmışsa...
“Tamam! Tam açıldık” diyorum.
*
Eğer açılmamışsa...
“Tam kapanma devam ediyor” diyorum.
*
Son genelgeye de böyle baktım.
Ve benim için tam kapanmanın devam ettiğine karar verdim.