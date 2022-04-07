Ümit Özdağ’ın bir taşla vurduğu yedi kuş

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sırtında yumurta kefesi olmamasından da yararlanarak dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır.” Siyasette tek bir demeçle yedi tane kuş vurulduğuna pek rastlanmaz. Ümit Özdağ bunu başardı. İşte Özdağ’ın vurduğu 7 kuş:
BİRİNCİ KUŞ: İlk kez Suriyeliler dışında bir konuyla gündem oldu.
*
İKİNCİ KUŞ: Millet İttifakı adı verilen çarşıyı hafiften karıştırdı.
*
ÜÇÜNCÜ KUŞ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemeyenleri galeyana getirdi.
DÖRDÜNCÜ KUŞ: Ekrem İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’ın gerisine attı.
*
BEŞİNCİ KUŞ: Hesaba katılmayan bir partinin gündemi sallayabileceğini kanıtladı.
*
ALTINCI KUŞ: Bilhassa Akşener’i ne yapacağını bilemez hale getirdi.
*
YEDİNCİ KUŞ: Altılı masanın aday belirlemesini daha da zorlaştırdı.
İMAMOĞLU NİHAYET ZAM YAPABİLDİ
EKREM İmamoğlu, ulaşım zammı yapacaktı.
UKOME’deki hükümet temsilcileri, bu zamma engel olmuştu.
İmamoğlu da “Bana zam yaptırmıyorlar” diye şikâyet üstüne şikâyet ediyordu.
Nihayet zam konusunda İmamoğlu’na icazet çıkmış. Ama bu kez de tenzilatlı olarak. İmamoğlu yüzde 50 zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40’a izin verilmiş.
*
Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil.
*
Sen hükümet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Ama sıra İmamoğlu’na gelince... Zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu, “zam yapmayan başkan” durumuna geliyor.
*
Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün.
SİYASİ FIKRA
GELECEK Partisi’nden bir parti daha çıkmış. Partiden istifa edenler, “Politik Merkez Partisi” adıyla yeni bir parti kurmuşlar.
*
Fıkra bu kadar. Davutoğlu dahil herkes gülebilir.
CİVCİVLER BUNU NASIL YİYECEK EY CÜBBELİ
CÜBBELİ Ahmet, şöyle demiş:
*
“4 bin 500 kişi cinsiyet değiştirmek için başvuru yapmış, çoğu imam hatipli.”
Cübbeli’ye kaynağını sorsak neyi gösterir acaba?
Neyse... Neyse...
Biz en iyisi
“Biraz ufala da zavallı civcivler de yiyebilsin Cübbeli” deyip geçelim.
‘BEREN SAAT’Lİ ETKİNLİĞİN ŞİFRELERİ
ETKİNLİĞİN adı: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi. Etkinliğin öncüsü: Ankara Ticaret Odası. Etkinliğin sponsorları: Kamu kurumları. Etkinliğin katılımcıları: Genelde AK Partili isimler. Etkinliğin gözbebeği: TOGG. Etkinliğin gözdeleri: Hükümetin çevreci projeleri. Etkinliğin öne çıkarılan tek ismi: Mansur Yavaş. Etkinliğin öne çıkarılan tek mesajı: Beren Saat’in hükümete çakması.
ŞİFRELERDEN ÇIKAN SONUÇ: Emek hükümetin, reklam Mansur Yavaş ve Beren Saat’in. Zafer Şahin haklı. Bu muhalefet, pi-ar işini gerçekten de iyi kıvırıyor.
PUTİN, KADİR İNANIRLAŞIR MI
ABD, Putin’in kızlarına da yaptırım uygulamış.
*
Çok merak ediyorum.
Putin, bir Kadir İnanır edasıyla Biden’a doğru yumruklarını sallayarak...
Şöyle der mi acaba:
*
“Kızlarımı bu savaşa karıştırmayacaktın. Kızlarımın saçlarının tek teli için dünyayı yakarım.”
ARSIZ SÖZCÜĞÜNÜN SÖZLÜK KARŞILIĞI GİBİ
BERGEN’in katili Halis Serbest, Bergen filminin yapım şirketine “kişilik haklarına saldırı yapıldığı” gerekçesiyle dava açmış.
*
Sözlüklerde “arsız” kelimesini uzun uzadıya tarif etmeye hiç gerek yok.
“Arsız” kelimesinin karşısına koy bir Halis Serbest fotoğrafı... Herkes kelimenin anlamını şak diye anlayıverir.
BECEREMEDİĞİM İKİ ŞEY
BİR: Ne zaman şapkaya el atsam boş... Yani ben şapkadan tavşan çıkarmayı asla beceremiyorum.
*
İKİ: Kafamda dolaşan tilkilerin kuyruklarının birbirine değmesini asla sağlayamıyorum. Tilkilerin kuyrukları hep birbirine dolanıyor.
ERDOĞAN KARŞITLARININ ORANI YÜZDE 36.9
ÖZER Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre...
Vatandaşa soruluyor:
Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz?
“Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3...
*
Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.
*
İşte o hikmetlerden birkaçı:
*
Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil.
Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9.
Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın.
“Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran.
Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.
Ümit Özdağ’ın bir taşla vurduğu yedi kuş
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sırtında yumurta kefesi olmamasından da yararlanarak dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır.” Siyasette tek bir demeçle yedi tane kuş vurulduğuna pek rastlanmaz. Ümit Özdağ bunu başardı. İşte Özdağ’ın vurduğu 7 kuş:
BİRİNCİ KUŞ: İlk kez Suriyeliler dışında bir konuyla gündem oldu.
*
İKİNCİ KUŞ: Millet İttifakı adı verilen çarşıyı hafiften karıştırdı.
*
ÜÇÜNCÜ KUŞ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemeyenleri galeyana getirdi.
DÖRDÜNCÜ KUŞ: Ekrem İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’ın gerisine attı.
*
BEŞİNCİ KUŞ: Hesaba katılmayan bir partinin gündemi sallayabileceğini kanıtladı.
*
ALTINCI KUŞ: Bilhassa Akşener’i ne yapacağını bilemez hale getirdi.
*
YEDİNCİ KUŞ: Altılı masanın aday belirlemesini daha da zorlaştırdı.
İMAMOĞLU NİHAYET ZAM YAPABİLDİ
EKREM İmamoğlu, ulaşım zammı yapacaktı.
UKOME’deki hükümet temsilcileri, bu zamma engel olmuştu.
İmamoğlu da “Bana zam yaptırmıyorlar” diye şikâyet üstüne şikâyet ediyordu.
Nihayet zam konusunda İmamoğlu’na icazet çıkmış. Ama bu kez de tenzilatlı olarak. İmamoğlu yüzde 50 zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40’a izin verilmiş.
*
Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil.
*
Sen hükümet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Ama sıra İmamoğlu’na gelince... Zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu, “zam yapmayan başkan” durumuna geliyor.
*
Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün.
SİYASİ FIKRA
GELECEK Partisi’nden bir parti daha çıkmış. Partiden istifa edenler, “Politik Merkez Partisi” adıyla yeni bir parti kurmuşlar.
*
Fıkra bu kadar. Davutoğlu dahil herkes gülebilir.
CİVCİVLER BUNU NASIL YİYECEK EY CÜBBELİ
CÜBBELİ Ahmet, şöyle demiş:
*
“4 bin 500 kişi cinsiyet değiştirmek için başvuru yapmış, çoğu imam hatipli.”
Cübbeli’ye kaynağını sorsak neyi gösterir acaba?
Neyse... Neyse...
Biz en iyisi
“Biraz ufala da zavallı civcivler de yiyebilsin Cübbeli” deyip geçelim.
‘BEREN SAAT’Lİ ETKİNLİĞİN ŞİFRELERİ
ETKİNLİĞİN adı: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi. Etkinliğin öncüsü: Ankara Ticaret Odası. Etkinliğin sponsorları: Kamu kurumları. Etkinliğin katılımcıları: Genelde AK Partili isimler. Etkinliğin gözbebeği: TOGG. Etkinliğin gözdeleri: Hükümetin çevreci projeleri. Etkinliğin öne çıkarılan tek ismi: Mansur Yavaş. Etkinliğin öne çıkarılan tek mesajı: Beren Saat’in hükümete çakması.
ŞİFRELERDEN ÇIKAN SONUÇ: Emek hükümetin, reklam Mansur Yavaş ve Beren Saat’in. Zafer Şahin haklı. Bu muhalefet, pi-ar işini gerçekten de iyi kıvırıyor.
PUTİN, KADİR İNANIRLAŞIR MI
ABD, Putin’in kızlarına da yaptırım uygulamış.
*
Çok merak ediyorum.
Putin, bir Kadir İnanır edasıyla Biden’a doğru yumruklarını sallayarak...
Şöyle der mi acaba:
*
“Kızlarımı bu savaşa karıştırmayacaktın. Kızlarımın saçlarının tek teli için dünyayı yakarım.”
ARSIZ SÖZCÜĞÜNÜN SÖZLÜK KARŞILIĞI GİBİ
BERGEN’in katili Halis Serbest, Bergen filminin yapım şirketine “kişilik haklarına saldırı yapıldığı” gerekçesiyle dava açmış.
*
Sözlüklerde “arsız” kelimesini uzun uzadıya tarif etmeye hiç gerek yok.
“Arsız” kelimesinin karşısına koy bir Halis Serbest fotoğrafı... Herkes kelimenin anlamını şak diye anlayıverir.
BECEREMEDİĞİM İKİ ŞEY
BİR: Ne zaman şapkaya el atsam boş... Yani ben şapkadan tavşan çıkarmayı asla beceremiyorum.
*
İKİ: Kafamda dolaşan tilkilerin kuyruklarının birbirine değmesini asla sağlayamıyorum. Tilkilerin kuyrukları hep birbirine dolanıyor.
ERDOĞAN KARŞITLARININ ORANI YÜZDE 36.9
ÖZER Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre...
Vatandaşa soruluyor:
Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz?
“Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3...
*
Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.
*
İşte o hikmetlerden birkaçı:
*
Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil.
Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9.
Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın.
“Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran.
Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.