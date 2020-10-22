Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı

- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
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- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
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Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
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Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
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Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
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Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
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GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
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Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
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Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı
Ümit Özdağ ismi, İYİ Parti açısından sıradan bir isim değildir.
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti, bu olayı...
“Partimiz büyüyordu, önünü kesmek istediler” deyip hayali düşmanlara havale ederek geçiştiremez.
*
Şu aşamadan sonra İYİ Parti, şu iki şeyi yapmak zorunda:
*
BİR: Ümit Özdağ’ın ortaya attığı iddialarla sonuna kadar hesaplaşmalıdır. Her ithamına, her suçlamasına tek tek cevap vermelidir. “Öyle olmamıştır, böyle olmuştur” demelidir. Tek bir boşluk bile bırakmamalıdır. “Herkesin ithamına cevap mı vereceğiz?” yaklaşımı, bu durumda asla geçerli olamaz. Çünkü Ümit Özdağ, “herkes” değildir. İçeriden, hem de en içeriden konuşan biridir.
*
İKİ: İYİ Parti’den şimdiye kadar gelen açıklamalardan benim anladığım şudur: İYİ Parti yönetimi, Ümit Özdağ’ı... Partinin yükselişinin önünü kesmek için kullanılan bir aparat olarak görmektedir. İktidarın yönlendirmesiyle hareket eden bir hain olarak görmektedir. Bunlar yenilir yutulur şeyler değildir. Partinin böyle gördüğü bir isim hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapmaması akıl alır gibi değildir.
*
İYİ Parti’de şu ana kadar yapması gerekeni yapan tek bir isim var:
Buğra Kavuncu...
*
Ümit Özdağ’ın “FETÖ’cü” suçlamasına maruz kalan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, mahkemeye gitmiş ve “Ben FETÖ’cü değilim. Ümit Özdağ bana iftira attı” diyerek suç duyurusunda bulunmuştur.
İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ NEREDE
İYİ Parti’nin bir sözcüsü vardı.
Adı Yavuz Ağıralioğlu idi.
*
Partinin en sıkışık olduğu zamanlarda çıkıp konuşuyor ve bu konuşmasıyla...
Ortamı sakinleştiriyordu.
Yapılabilecek en akıllıca açıklamaları yapıyordu.
Her kafadan bir ses çıkmasının önüne geçiyordu.
Tartışmaların önünü kesiyordu.
Yastıklama yöntemiyle meseleleri yumuşatıyordu.
*
“Nerede Yavuz Bey? Neden susuyor? Niye sözcülük yapmıyor?” falan diye soruşturunca öğrendim ki...
İYİ Parti, “parti sözcülüğü” görevini lağvetmiş.
*
İşlerine burnumu sokmak istemem ama dışarıdan baktığımda bu lağvedişin partiye çok şey kaybettirdiğini söylemeliyim.
KİRLİ SİYASETE ALET EDİLMEYECEK İŞLER
İSLAM tarihinin kutlu isimlerinden biridir Musab bin Umeyr...
Türkiye’nin gündelik siyaset tartışmalarının içine dahil edilmemesi gereken bir şahsiyettir.
*
İktidara gol atma amacıyla hareket eden CHP’li Mücahit Avcı’nın Musab bin Umeyr’i diline dolaması...
Kabul edilebilir bir olay değildir.
SERDAR ORTAÇ NEDEN RAHATÇA SALLAMIŞ
SERDAR Ortaç’a sormuşlar:
“Azerbaycan için askere gider misin?”
O da cevap vermiş:
“Bana görev gelirse tabii ki giderim.”
Nasıl olsa böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali sıfırın altında.
Tabii böyle sallarsın Serdar Ortaç.
TAKSİM MEYDANI OYLAMAYA SUNULDU
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı için bir yarışma yapmış. Yarışmada dereceye giren projeleri de halkın oyuna sunmuş.
İşte budur.
*
Demek ki neymiş?
“Bizden öncekiler halkın oyuna mı sunuyordu ki biz sunalım” diye aksileşmeyip kendi farkını ortaya koymak mümkünmüş.
ÖLÜM DEVREYE GİRİNCE
Hep iyilikler, hep güzellikler hatırlanır.
Ayağa kalkılır, saygıyla ceketin düğmeleri iliklenir.
Hayırla yâd etmek eylemine hız verilir.
En güzel, en iyi taraflar öne çıkarılır.
Olumsuz bir söz söylemek akıldan bile geçirilmez.
Sonsuz bir vedaya yakışan bir tutum alınır.
MUHİTTİN BÖCEK
BENİM en sevdiğim belediye başkanlarından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
İdeolojik kasıntılıktan eser yoktur kendisinde.
Tam bir halk adamıdır. Kapısı herkese açıktır. Tevazu sahibidir. Pozitiftir.
*
İyileştiğine dair gelen her haberi...
Çok yakın bir akrabamdan gelen iyileşme haberi olarak algılıyorum.
*
Ha gayret Muhittin Başkan!
Seni görevinin başında görmek en büyük arzumuz.
ASKIDA EKMEK
YOKSULLAR için açılan bir lokanta vardı İstanbul’da. Şahane bir uygulamaydı. Askıda ekmek uygulaması da Türkiye’de devreye sokulan bir uygulamaydı. O da güzel bir uygulamaydı.
Herkes bu iki uygulamayı da beğenmiş, bu iki uygulamaya da büyük destek vermişti.
*
MHP’nin başlattığı “askıda ekmek” kampanyasını da...
Siyasi atışma hazzı yaşamak için kullanmak yerine...
Bir iyilik hareketi olarak görmek, anlamak mümkündü.
*
Tabii Türkiye, bu derece bölünmüş, parçalanmış, politize olmuş bir ülke olmasaydı.
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