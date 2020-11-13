Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar
İkisi de partisinden memnun değil.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- Özdağ haklılığını kanıtlama peşinde. İnce posta koyup rest çekiyor.
*
- Özdağ elindeki iddialarla vuruşuyor. İnce iddialara karşı vuruşuyor.
*
- Özdağ partisini raya oturtmaya çalışıyor. İnce yeni bir ray inşa ediyor.
*
- Özdağ taktik ve strateji gözetiyor. İnce taktik maktik yok, bam bam bam.
*
- Özdağ vuruşarak çekilmemeyi deniyor. İnce vuruşarak çekilmeyi...
*
- Özdağ “Her şey yeni başladı” havasında. İnce “Yetti gayri” havasında.
*
- Özdağ “Ben bu işin kitabını yazdım” diyor. İnce “Ben Messi’yim” diyor.
ÜMİT ÖZDAĞ DOĞRU SÖYLÜYOR AKŞENER DOĞRU SÖYLEMİYOR
ÜMİT Özdağ şöyle dedi:
*
“İYİ Parti; HDP, CHP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptı.”
*
Meral Akşener de buna karşılık şöyle dedi:
*
“Yok böyle bir şey. İYİ Parti, böyle bir çalışmanın içinde olmadı.”
*
Independent Türkçe’nin yayınladığı belgeye göre yapılmış böyle bir çalışma...
Taslağın adı: “Anayasal Demokrasi Çalışması”. Taslakta şöyle bir ifade yer alıyor: “CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde dört ay boyunca yürüttükleri ortak çalışma metninin kısa özeti”. Tarih: 30 Nisan 2018. Taslakta anadilin statüsü de var, anadilde eğitim de var.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ümit Özdağ doğru söylüyor. Meral Akşener doğru söylemiyor.
SOKAKTA SİGARA YASAĞI
TÜRKİYE gibi peynir çeşidi bol olan ülkeleri yönetmek çok zordur.
Alınan bir karar karşısında her kafadan ayrı ses çıkar.
Herkes farklı bir şey söyler.
*
Sokakta sigara yasağı, bunun istisnası oldu.
Neredeyse her kafadan aynı ses çıkıyor.
Herkes mutlu, herkes mesut.
*
Hatta püfür püfür sigara içenler bile.
KARAKTER TESTİ
- Gücünü kaybedene anında saydırmaya başlıyorsan...
- Yeni güçlülerin etrafında anında pervane oluyorsan...
- “Hava nereye gidiyor” diye sürekli etrafı kokluyorsan...
- Gözün sürekli ibrenin döndüğü yeri takip ediyorsa...
Kusura bakma ama sende bayağı bir karakter zaafı var demektir.
AMAN ŞENER BABA
ŞENER Şen...
Bizim kıymetlimizdir. Büyük sanatçımızdır. Her devirde hep en iyidir. Ortak noktamızdır. Üzerinde birleştiğimiz ender isimlerdendir. Hepimizin paydasıdır. Değerini bildiklerimizdendir. Varlığıyla onurlandığımızdır.
*
Korona olmuş Şener Şen.
Tez zamanda iyileşsin diyorum.
BEKÇİ HİLAFET İSTER Mİ?
BURSA’da bir bekçi, dini bir ibareyi paylaşmış. Üstüne de “hilafet” yazmış. Bursa Valiliği de soruşturma açmış.
*
Bu soruşturmaya itiraz edenler var. “Kelime-i Tevhid” paylaştı diye nasıl böyle bir soruşturma başlatılır diyorlar.
Oysa soruşturmanın nedeni, “hilafet”.
*
Bir bekçi, bir kamu çalışanı olarak, bir devlet memuru olarak...
Siyasi bir talep olan hilafeti isteyebilir mi?
*
Devlet memurlarının bu tür talepleri dile getirmelerinin çok da doğru olmadığını düşünenlerdenim ben.
EĞLENCELİ ÜLKE
TÜRKMENİSTAN Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, köpeği için müthiş bir anıt heykel diktirmiş.
Ve muhteşem bir törenle de heykelin açılışını yapmış.
*
“Vatandaşı olmasak eğlenceli ülke” tabirinden yola çıkarak tespitimi yapıyorum:
Türkmenistan, bizim açımızdan eğlenceli bir ülke.
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NİN YAPTIRDIĞI PARK
FALAN şekle bakıp da filanca sonucu çıkarmaya meyyal biri değilimdir.
*
Ama Küçükçekmece Belediyesi’nin yaptırdığı çocuk parkına bakınca, herkes gibi benim de aklıma doğrudan PKK ve YPG geldi. Terör örgütünü simgeleyen şekillerle yapılmış park...
*
Küçükçekmece Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını okudum.
“Hiç murat etmediğimiz bir anlam çıkarıldı” deniliyor ve özür dileniyor açıklamada.
*
Belediye yetkililerinin bu konuyla ilgili daha fazla açıklama yapması şart.
*
Mesela bu parkta yer alan şekillerle murat edilenin ne olduğunu anlatmalılar.
*
Mesela bunu kimin yaptığını ve kimin onay verdiğini ortaya koymalılar.
*
Mesela parkın son halini almasının hangi süreçlerden geçtiğini açıklamalılar.
*
Başka türlü kurtarmaz.
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