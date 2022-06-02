Uğursuz 31 Mayıs’ta Twitter’da dolaştıktan sonra yaşadıklarım

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“Twitter’da biraz dolaşalım bakalım. Neler dönmüş? Neler olmuş?” dedim.

*

Hay demez olaydım!

*

O birazcık dolaşmanın ardından...

Ben artık eski ben değilim.

*

31 Mayıs’tan sonra bendeki vaziyet-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

*

Ne zaman azıcık dalgınlaşıp kendimle baş başa kalsam...

Bebek sahilindeki iğrençlik geliyor gözümün önüne.

*

Bu görüntü zihnimi öyle bir kirletti ki.

Üç kutu şampuanla yıkasam kâr etmez.

*

Ne zaman herhangi bir işe konsantre olmaya çalışsam...

Akli dengesi bozuk adamın çırılçıplak görüntüsü, fırlıyor bir yerlerden.

*

Gözlerimi kapatıp kafamı yirmi yedi kez sallasam da nafile.

Gitmiyor, kaybolmuyor o iğrençlik.

*

Ne zaman güneşi batırmak üzere bir yere otursam...

Galata Kulesi’nin etrafında kendini yakmaya çalışan adamın görüntüsüne maruz kalıyorum.

*

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Zaten elimde azıcık kalmış yaşama sevincimi tümden yitirmiş gibi oluyorum.

*

Ne zaman uykuya dalmak için çabalasam...

Alzheimer hastası 70 yaşındaki sığınmacı kadına atılan tekmenin görüntüsünü hatırlıyorum.

*

Sonra?

Yatakta dön dur. Yatakta dön dur. Yatakta dön dur.

*

Ne zaman elime bir kitap alıp okumaya kalkışsam...

“Sığınmacı çıktı / Türk vatandaşı çıktı / Sığınmacı çıktı / Türk vatandaşı çıktı” sözleri uçuşuyor kafamın içinde.

*

Okuduğumu anlamıyorum.

Sıfır konsantrasyonla fırlatıp atıyorum elimdeki kitabı.

*

1 Haziran’da Twitter’da azıcık dolaştıktan sonra...

Bende oluşan arızalar aşağı yukarı şöyle şeyler:

*

- Hayatın anlamını aramaktayım, yeniden.

- Anti-sosyal kişilik bozukluğu mikrobu yapıştı boğazıma.

- Gözüm seğirmekte. Tikler oluştu yüzümde.

- Yediğim hiçbir şeyin tadı yok. Nutella dahil.

- Kedim Sekter’e bile boş gözlerle bakmaktayım.

- Dizi mizi keyif vermez oldu. Sohbet mohbet yok.

- Bodrum’a gidesim gelmemekte.

- Ne Bodrum’u! Evden çıkasım yok.

- Bebek sahili denilince tüylerim diken diken...

- 12 bin adım attım, gram seratonin salgılayamadım.

*

Sanırım bu saatten sonra beni artık Twitter detoksu da kurtarmaz.

*

Şöyle esaslı bir Türkiye detoksu yapsam kurtarır mı?

Ondan da pek emin değilim.

NARGİLE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın tütün karşıtı söylemlerinden yola çıkarak...

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Nargileye sıkı bir denetim ve yasak geleceğini düşünüyorum.

*

Nargilenin kokusuna...

Nargilenin kültürüne...

Nargilenin oturuş düzenine...

Nargilenin dayattığı hayat tarzına...

İnceden kıl olduğum için “Hadi inşallah” diyorum.

*

Evet. Bencilce. Sorry.

GÜNDEME DAİR KISACIK KISACIK

- Yıldönümünde sokaklara dökülmek... Polisle itişip kakışarak köprüye pankart asmak... Sert sözlerle Gezi eleştirileri... Şu Gezi goygoyu bitse de... Biraz kafamızı dinlesek.

*

- Canan Kaftancıoğlu’nun hapishaneye dört saatlik gir/çık yapması... Canan Kaftancıoğlu’na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sundu mu, sunmadı mı?

*

- Genelde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a soru sorardı. Bu kez Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na soru sormuş. “Soru öyle sorulmaz, böyle sorulur” mu demek istiyor nedir?

*

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- Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu son soru, “Yüreği yetip aday olacak mı, olmayacak mı?” şeklinde. Bu soru Kemal Bey’in işini kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Hâlâ bir cevap verebilmiş değilim.

*

- Etrafımdaki herkesin sorunu: Ev sahibi/kiracı ihtilafları... Buna son verecek düzenleme için harekete geçilmesi çok iyi oldu.

*

- Bugünlerde hiç ama hiç duymak istemediğim cümle şudur: “Rica etsem şu klimayı biraz kısabilir miyiz lütfen?”

*

- Kanal D’de yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisi, tüm kategorilerde birinci oldu. Bu olay, İclal Aydın arkadaşımızın kendisini yeniden var etme başarısıdır.

*

- Kadir Şeker hapisten bir çıksa... Etrafımdaki herkese mandalinalı dondurma ısmarlayacağım.

*

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- Bana sormayın koşa koşa nereye gittiğimi. Zekâya âşık olmayan bir kadın bulmaya gidiyorum.

*

- “Şef filmleri” diye bir kategori var. Yumurta bile kıramayan benim gibi birinin bu filmlere meftun olması, nasıl açıklanabilir?

*

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu diye genç ve yetenekli futbolcu Arda Güler’e demediklerini bırakmıyorlar. Hayatının başında “azgın muhalif” ne demektir öğrendi Arda Güler.

*

- Seçime kadar kafayı yemezsek... Bir daha kafayı yemeyiz.

*

- Kafede oturuyorum. Bir hanımefendi çocuğuna seslendi: “Okyanusss! Okyanusss!” Hayatımda duyduğum en ilginç isim budur. Daha ilgincini duyuncaya kadar.