Üç zor konu - Taliban, fonlama, sığınmacılar

Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Üç zor konu - Taliban, fonlama, sığınmacılar
1) TALİBAN: Türkiye’de İslam adına ortaya konan hiçbir pratik, Taliban’ın İslam anlayışıyla örtüşmez. Hiç ayırt etmeksizin hepimizi “kâfir” diye yaftalarlar. Biz de onların İslam anlayışlarını alabildiğine yadırgarız. Hatta “İslam bu değil” deriz. Ama bütün bunlara rağmen... Türkiye, ABD’nin Taliban’la kurduğu diyalogdan daha iyi bir diyalog kurabilir.
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste iki kere tıklamak için bir yüzük edindim. Olur olmaz zamanlarda tahtaya iki kere tık...
*
O yılan, hesapçı ve sinsi Frank Underwood gibi... Ben de arada sırada kameraya dönüp içimden geçenleri sansürsüz biçimde fısıldadım.
SURİYELİ KARŞITLIĞI OY GETİRİR Mİ?
BEN getireceğini düşünüyordum.
*
Tam da böyle düşündüğüm bir sırada...
Seçimler gelip çatmıştı.
Hangi seçimdi, şimdi tam hatırlamıyorum.
*
Hemen seçim sonuçlarına odaklanmıştım.
Gözüme kestirdiğim ilimiz Kilis’ti.
*
Çünkü Kilis, en fazla Suriyeli alan ilimizdi. Hatta Suriyeli nüfusu, kent nüfusunu sollamıştı.
Şöyle demiştim içimden:
“AK Parti, Kilis’te göçer.”
*
Seçim bitti.
Ben hemen Kilis sonuçlarına baktım.
Gözlerime inanamadım.
AK Parti, Kilis’te oylarını daha da arttırmıştı.
*
Bu da böyle bir politik maceradır benim için.
Ve bu maceradan bütün muhalefet partilerinin biraz ders çıkarmasında sayısız fayda vardır.
CANIMI SIKAN ŞEYLER
Kurban keserken sergilenen acemiliklere dair her şey.
*
Tam kaldırımda yürürken karşıma çıkan kaldırıma park etmiş bir araç.
*
“Herkes bunu konuşuyor” diyerek kimsenin konuşmadığı konuların masaya getirilmesi.
*
Hem yeni koronavirüs dalgasıyla milletin korkutulup hem de aşıdan kaçınılması.
TURGAY YILDIZ
POLİTİK mizah yapıyordu Turgay Yıldız.
Sosyal medyada siyasal parodileriyle dikkat çekiyordu.
*
Beğeniyordum. Gülüyordum. Gülümsüyordum. Başarılı buluyordum.
Hatta iktidar karşıtı parodilere imza atmasına rağmen iktidar taraftarları tarafından da gülümsenerek izlendiğine tanıklık ettiğim oluyordu.
*
Çok yetenekli bir sanatçıydı.
Bazen zorlama espriler yapmasaydı ve sadece iktidar karşıtı bir pozisyon almasaydı...
Toplumun sadece bir kesiminin değil, tüm kesimlerinin gözdesi olurdu.
*
Hasta olduğunu, durumunun ciddi olduğunu biliyordum. Ama hep bir umutla iyi bir haber bekliyordum. “İyileşti, yeniden skeçlere başladı” diye bir haber alacağıma yürekten inanıyordum.
*
Maalesef olmadı. Çok üzüldüm. Sürekli takip ettiğim biri olduğu için hayatımda bir eksilme oldu. Büyük kayıptır. Allah rahmet eylesin.
FIKRA BU KADAR
FOTOĞRAFA dikkat kesilelim:
*
İran’da “Dünya İslami Uyanış Kurultayı” yapılıyor.
*
Kurultaya Türkiye’yi temsilen Doğu Perinçek davet edilmiş.
*
Fıkra bu kadar.
Dağılabilirsiniz.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÇAPSIZ DIŞİŞLERİ BAKANI
BU kulaklar duydu bu cümleyi.
Hem de bir kez değil, iki kez değil, en az seksen bir kez.
*
Hatta hatırlıyorum, bu cümleyi işittiğimde Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle demiştim:
“Siz ‘Stratejik Derinlik’ adlı kitabı okudunuz mu?”
*
Hay demez olaydım.
“Okumadım efendim. Niye okuyayım! Her şey ortada” falan diye laf ağzıma tıkılmıştı.
*
Sayın Kılıçdaroğlu! Geçenlerde bir yerde Ahmet Davutoğlu için “İyi hizmetler yaptı” demişsiniz.
Yapmayın böyle Kemal Bey! Allah’ınızı severseniz yapmayın.