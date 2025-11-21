Üç boş beklenti

Haberin Devamı

ERDOĞAN / BAHÇELİ BOZUŞACAK BEKLENTİSİ

DEFALARCA sınandı. Defalarca test edildi. Defalarca onaylandı.

Erdoğan ile Bahçeli’nin arası bozulmuyor.

*

Şunlar artık belirginleşti:

- Cumhur İttifakı’nda çatlak beklemek... Nafile bir bekleyiştir.

- Bahçeli’nin ittifakı bozmasını ummak... Boş beleş bir umuttur.

*

Burası yatırım yapılacak bir alan değildir.

*

Erdoğan ile Bahçeli’nin bozuşacağına dair yazılan tüm senaryoların, kulislerin, analizlerin kaçınılmaz akıbeti çöp sepetine basket olmaktır.

BEKLENTİ İKİ

ÖZEL / İMAMOĞLU BOZUŞACAK BEKLENTİSİ

ŞU artık anlaşıldı:

- Özgür Özel, İmamoğlu’nun vesayetinden rahatsız değil.

- Ekrem İmamoğlu, Özel’in performansından gayet memnun.

*

Hatta ve hatta...

Bir kader birliği var ikili arasında. Sımsıkı, sarsılmaz, kopmaz bir bağ bu.

Bir kader birliği.

*

Özgür Özel, kendiyle baş başa kaldığında bile İmamoğlu’ndan rahatsız değil.

O kadar değil ki...

- “İmamoğlu Ailesi’nin avukatı” gibi davranmaktan gocunmuyor.

- Mesaisinin yüzde 90’ını İmamoğlu’na ayırmaktan yüksünmüyor.

*

İmamoğlu ile Özel’in arası açılacak diye bekleyenler...

Özel, İmamoğlu’na resti çekecek diye umanlar...

Hayal kırıklığından başka bir şey yaşamayacaklar.

BEKLENTİ ÜÇ

ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ BOZUŞACAK BEKLENTİSİ

BAZILARI zannediyor ki...

- Öcalan bir şeyi temsil ediyor.

- Demirtaş başka bir şeyi temsil ediyor.

Hayır, hayır. Yok böyle bir şey.

*

Durum şu:

Her şeyi Öcalan temsil ediyor. Demirtaş da buna teslim.

*

Bozuşma iki eşit arasında olur.

Öcalan ile Demirtaş iki eşit değil.

*

Öcalan, Demirtaş’ı...

Hareketin içindeki bir unsur olarak görüyor.

Demirtaş, Öcalan’ı...

Hareketin her şeyi olarak görüyor.

*

Böyle bir ilişki biçiminden bozuşma falan çıkmaz.

Bozuşma üzerine yatırım yapanlar, senaryo yazanlar, beklentiye kapılanlar...

Sonunda şunu söylemek zorunda kalacaklar:

Keşke bununla vakit kaybedeceğimize roman okusaydık, film izleseydik.





SİYASET BU DEĞİL YAPMA ÖZGÜR BEY

İMRALI meselesinde Özgür Özel’in tutumu şöyle oldu:

*

“AK Parti’nin kararını bekliyoruz. Onlar karar versin. Sonra biz de kararımızı vereceğiz.”

*

Bağlamını bir tarafa bırakarak soruyorum:

Ne yani? Onlar kendilerini uçurumdan atarlarsa sen de atacak mısın?

*

Siyaset her türlü yapılır, bir tek böyle yapılmaz.





ORTAKÖY’ÜN ÇİĞNENEN ONURU

İSTANBUL’daki zehirlenme vakasının arkasında...

Oteldeki ilaçlama çıktı gibi.

*

Sanırım en sonunda hepimiz Ortaköy’ün...

Kumpircisinden, midyecisinden, kokoreççisinden özür dilemek zorunda kalacağız.

TRUMP’IN ERDOĞAN’I ÖVMESİ

ESKİDEN bir Amerikan Başkanı, Türkiye’den ima yollu bile söz etse...

Anında heyecanlı manşetler atılırdı.

*

Trump’ın Erdoğan övgüleri, o kadar çoğaldı ki...

Artık dönüp bakılmıyor bile.

*

Artık şunun haber değeri yok:

“Trump, bugün Erdoğan’ı övdü.”

*

Artık şunun haber değeri var:

“Trump, bugün Erdoğan’ı övmedi.”

TARTIŞTIRMA POTANSİYELİ

BİR gün çıkıp diyor ki: “25 yıl önce toplu iğne bile üretemiyorduk.”

*

Anında ortalık karışıyor. Toplu iğne fabrikasından falan söz ediliyor.

*

Bir gün çıkıp diyor ki: “Araplar bizi arkadan vurmadı.”

*

Anında ortalık karışıyor. Sinan Meydan falan başlıyor mesaiye.

*

Velhasıl Erdoğan’daki tartıştırma potansiyeli, Trump da bile yok.