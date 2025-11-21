Üç boş beklenti

Paylaş
ERDOĞAN / BAHÇELİ BOZUŞACAK BEKLENTİSİ
DEFALARCA sınandı. Defalarca test edildi. Defalarca onaylandı.
Erdoğan ile Bahçeli’nin arası bozulmuyor.
Şunlar artık belirginleşti:
- Cumhur İttifakı’nda çatlak beklemek... Nafile bir bekleyiştir.
- Bahçeli’nin ittifakı bozmasını ummak... Boş beleş bir umuttur.
Burası yatırım yapılacak bir alan değildir.
Erdoğan ile Bahçeli’nin bozuşacağına dair yazılan tüm senaryoların, kulislerin, analizlerin kaçınılmaz akıbeti çöp sepetine basket olmaktır.
BEKLENTİ İKİ
ÖZEL / İMAMOĞLU BOZUŞACAK BEKLENTİSİ
ŞU artık anlaşıldı:
- Özgür Özel, İmamoğlu’nun vesayetinden rahatsız değil.
- Ekrem İmamoğlu, Özel’in performansından gayet memnun.
Hatta ve hatta...
Bir kader birliği var ikili arasında. Sımsıkı, sarsılmaz, kopmaz bir bağ bu.
Bir kader birliği.
Özgür Özel, kendiyle baş başa kaldığında bile İmamoğlu’ndan rahatsız değil.
O kadar değil ki...
- “İmamoğlu Ailesi’nin avukatı” gibi davranmaktan gocunmuyor.
- Mesaisinin yüzde 90’ını İmamoğlu’na ayırmaktan yüksünmüyor.
İmamoğlu ile Özel’in arası açılacak diye bekleyenler...
Özel, İmamoğlu’na resti çekecek diye umanlar...
Hayal kırıklığından başka bir şey yaşamayacaklar.
BEKLENTİ ÜÇ
ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ BOZUŞACAK BEKLENTİSİ
BAZILARI zannediyor ki...
- Öcalan bir şeyi temsil ediyor.
- Demirtaş başka bir şeyi temsil ediyor.
Hayır, hayır. Yok böyle bir şey.
Durum şu:
Her şeyi Öcalan temsil ediyor. Demirtaş da buna teslim.
*
Bozuşma iki eşit arasında olur.
Öcalan ile Demirtaş iki eşit değil.
Öcalan, Demirtaş’ı...
Hareketin içindeki bir unsur olarak görüyor.
Demirtaş, Öcalan’ı...
Hareketin her şeyi olarak görüyor.
Böyle bir ilişki biçiminden bozuşma falan çıkmaz.
Bozuşma üzerine yatırım yapanlar, senaryo yazanlar, beklentiye kapılanlar...
Sonunda şunu söylemek zorunda kalacaklar:
Keşke bununla vakit kaybedeceğimize roman okusaydık, film izleseydik.
SİYASET BU DEĞİL YAPMA ÖZGÜR BEY
İMRALI meselesinde Özgür Özel’in tutumu şöyle oldu:
“AK Parti’nin kararını bekliyoruz. Onlar karar versin. Sonra biz de kararımızı vereceğiz.”
*
Bağlamını bir tarafa bırakarak soruyorum:
Ne yani? Onlar kendilerini uçurumdan atarlarsa sen de atacak mısın?
*
Siyaset her türlü yapılır, bir tek böyle yapılmaz.
ORTAKÖY’ÜN ÇİĞNENEN ONURU
İSTANBUL’daki zehirlenme vakasının arkasında...
Oteldeki ilaçlama çıktı gibi.
*
Sanırım en sonunda hepimiz Ortaköy’ün...
Kumpircisinden, midyecisinden, kokoreççisinden özür dilemek zorunda kalacağız.
TRUMP’IN ERDOĞAN’I ÖVMESİ
ESKİDEN bir Amerikan Başkanı, Türkiye’den ima yollu bile söz etse...
Anında heyecanlı manşetler atılırdı.
*
Trump’ın Erdoğan övgüleri, o kadar çoğaldı ki...
Artık dönüp bakılmıyor bile.
*
Artık şunun haber değeri yok:
“Trump, bugün Erdoğan’ı övdü.”
*
Artık şunun haber değeri var:
“Trump, bugün Erdoğan’ı övmedi.”
TARTIŞTIRMA POTANSİYELİ
BİR gün çıkıp diyor ki: “25 yıl önce toplu iğne bile üretemiyorduk.”
*
Anında ortalık karışıyor. Toplu iğne fabrikasından falan söz ediliyor.
*
Bir gün çıkıp diyor ki: “Araplar bizi arkadan vurmadı.”
*
Anında ortalık karışıyor. Sinan Meydan falan başlıyor mesaiye.
*
Velhasıl Erdoğan’daki tartıştırma potansiyeli, Trump da bile yok.
