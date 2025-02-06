Üç açıdan Trump

Haberin Devamı

BİR GAZZE AÇISINDAN

BIDEN’LA GADDARLIK VE VAHŞETTE YARIŞIYOR



TRUMP’ın İsrail’e destek konusunda Gazze kasabının en büyük yardakçısı ve destekçisi olan Biden’ı bile aratacağını düşünüyordum.

İşte görüyorsunuz: Aratmaya başladı bile!









Tarihin en ahlaksız teklifini dile getirmeye başladı: Gazzelilere tehcir uygulamayı düşünüyor ciddi ciddi.

*

Gazze kasabı Netanyahu bile gaddarlığın ve ahlaksızlığın bu derece pervasızlaşabileceğini hayal edememiş olacak ki “bu kadarını biz de beklemiyorduk” diye bayram ediyor.

*

Gazze’deki soykırımı Biden yaptı. Gazze’nin sürgününü ise Trump planlıyor.

Biri katliamcı, öbürü tehcirci.

Yani konu Gazze olunca yok aslında birbirlerinden farkı.

Haberin Devamı

Sadece gaddarlıkta ve ahlaksızlıkta birbiriyle yarışır durumdalar.

İKİ KÜRESEL AÇIDAN

KAOSA HİÇ DE MÜTEVAZI OLMAYAN KATKILAR



TRUMP’ın olaylara bodoslama dalacağını düşünüyordum ama bu kadar pervasız bir dalışı ben de beklemiyordum.

Bütün paradigmaları iflas ettirerek, bütün yerleşik hükümleri perişan ederek, bütün kuralları çöp sepetine basket yaparak...

Yürüyor küresel sistemin üstüne üstüne Trump.

*

Kanada, Avrupa Birliği, Panama, Güney Amerika, Grönland, Danimarka, İskandinavya, Meksika, Çin, Ukrayna falan... Karıştırmadığı ülke ve coğrafya kalmadı neredeyse.

*

Sadece yoksullar ve geri kalmışlar değil, bu zamana kadar kurulu küresel düzenden menfaat temin eden ülkeler de bu “freni patlamış kamyon” karşısında süper tedirgin:

*

- Patron çıldırınca yeryüzünün en müreffeh ve en huzurlu bölgesi olan İSKANDİNAVYA bile Ortadoğu’nun yıllarca yaşadığını az çok yaşamaya başladı. Tehdit edilmek neymiş öğrendiler.

*

- Yaşlı ve deneyimli AVRUPA, adına Trump denilen bu “kusursuz fırtına” karşısında çaresiz. Argüman bile üretemiyorlar, sadece masaların altında saklanarak fırtınanın geçmesi için ayin yapıyorlar.

*

- Hep tatlı bir huzur almış, kaosun santimini olsun tatmamış, asude bir kış ülkesi olan KANADA, Trump’la polemik yapmaktan bile aciz. Adamlar, bu zamana kadar polemiğe ihtiyaç duymamışlar ki!

*

Haberin Devamı

Hep bizim gibi ülkeler mi çekecek abi bu Amerika denilen belanın emperyal heveslerinin ceremesini.

“Biraz da bunlar çeksin” diyerek işin bu kısmını çekirdek çitleyerek izliyoruz.



ÜÇ TÜRKİYE AÇISINDAN

TEK DAYANAK: ERDOĞAN İLE DİYALOG KURMA POTANSİYELİ



BIDEN, küresel sistemin eski tip efendilerindendi: Kibirliydi, köşeliydi, önyargılıydı, diyaloğa kapalıydı, ikna edilmek bile istemiyordu.

Trump, bu açıdan Biden’dan daha iyi.

Hiç değilse diyaloğa açık. Hiç değilse kibir yapmıyor. Hiç değilse ikna edilebilir. Hiç değilse önyargılı değil.

*

Trump’ın en önemli özelliği de pazarlıkçı olması. “Al / ver” üzerine kuruyor bütün ilişkilerini.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda Trump’la aşık atacak potansiyelde.

Haberin Devamı

Trump’ın dilinden anlar. Trump’a karşı Trump’ın dilini kullanabilir.

*

Kısacası Trump ile Erdoğan’ın ilişki ve iletişim kurabilmesi, Trump döneminin Türkiye açısından en büyük artısı.

NEYMİŞ? DEMEK Kİ BÜTÜN TUTUKLAMALAR BELEDİYEDEN DEĞİLMİŞ



ÖNCEKİ gün gece yarısı haber geldi:

Kartalkaya faciası nedeniyle iki kişi daha gözaltına alındı:

*

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı.

*

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’ni nereden anımsıyoruz?

“Sorumluluk bizde değil, sorumluluk Turizm Bakanlığı’nda” demesinden anımsıyoruz.

*

Demek ki neymiş?

Demek ki sadece belediye sorumluları gözaltına alınmıyormuş.

Demek ki neymiş? Demek ki Bolu İl Özel İdaresi de yangın konusunda sorumluymuş.

*

Bir şey daha söyleyeceğim:

Haberin Devamı

Bugünlerde otellerde yangın denetimleri yapılıyor harıl harıl. Bu denetimlerde kimleri görüyoruz: Valileri görüyoruz, İl Özel İdare sorumlularını görüyoruz, belediyeleri görüyoruz, belediyelerin itfaiye teşkilatlarını görüyoruz.

*

Turizm Bakanlığı ise yok bu denetimlerde?

“Bakanlık yangın denetimi yapmaz” tezini doğrulamıyor mu bu durum?



HİÇ ŞAŞIRMAM



CEMAL Enginyurt, CHP’ye geçmiş.

Bu konudaki yorumum kısa olacak:

Üç beş ay sonra Cumhur İttifakı’na katılsa... Hiç şaşırmam.



O FOTOĞRAFIN UYDURMA OLDUĞU ÇIKTI ORTAYA



İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Lütfü Türkkan’ın paylaşımında gördüm.

İki kare fotoğraf:

*

- BİRİNCİ KARE: Cicili bicili Esad ailesi. Diktatör de olsa, halkına zehirli gaz da atsa çokça Batılı bir görüntü içinde.

Haberin Devamı

*









- İKİNCİ KARE: Suriye’nin yeni Devlet Başkanı’nın eşinin yüzünün kapalı olduğu sahte bir fotoğraf.

*

Lütfü Türkkan da bu görüntüler üzerinden “Bölgeye layık görülen demokrasi bu işte” diye bir yorum yazmış.

Bu kafaya göre...

Katliamcı ol, halkına bomba yağdır, hapishanelerinde işkence yap. Hiç mühim değil.

Yeter ki Batılı görüntü içinde ol. İşte o zaman bölgeye layık demokrasi olursun.

*

Sorun bu değil. Sorun yalancılık. Sorun sahtekârlık. Sorun fabrikasyon malzemeyle ahkam kesme. Sorun ahlaksızlık.

*

İşte bakın:

Gerçek fotoğraf, ortaya çıktı:

Ankara ziyaretine katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın eşi Latife El Durubi, Emine Erdoğan’la bir araya geldi.









Lütfi Türkkan’gillerin piyasaya sürdükleri fotoğrafın sahte ve yalan fotoğraf olduğu böylece tescillenmiş oldu.