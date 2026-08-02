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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
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Tutuklama küçük anlamı çok büyük

#Cem Küçük#Mehmet Akif Ersoy#Veyis Ateş

CEM Küçük’ün tutuklanmasının büyütülecek bir yanı yok.

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Küçük bir olay bu.

Ama taşıdığı anlam ve önem çok büyük.

*

Bu tutuklama...

- Yargının gözünün gerçekten de kapalı olduğunu gösterdi.

- “İktidar destekçisi” olmanın kimseyi dokunulmaz kılmadığını gösterdi.

- Sadece belli görüşteki kişilerin üzerine gidilmediğini gösterdi.

*

Bazıları “Cem Küçük neden tutuklandı” diye bin bir türlü gizem yaratmanın peşinde.

Senaryolar yazıyorlar, derin kulisler uyduruyorlar falan.

*

Oysa sıfır gizem var ortada.

Senaryolar, derin kulisler falan hepsi hikâye.

*

Hepimiz görüyoruz: Bir zincir söz konusu. Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı’nın oluşturduğu bir zincir.

Cem Küçük, işte bu zincirin son halkası.

*

Bu zincirin haykırdığı apaçık ve yalın gerçek ise şu:

*

Ben iktidar destekçisiyim, bana bir şey olmaz” dersen... “Küt” diye afallatırlar adamı.

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 Tutuklama küçük anlamı çok büyük

ADAM SATMA MESELESİ

BİRİNE operasyon yapıldığında...

Şu iki tavırdan biri sergileniyor:

*

- BİRİNCİ TAVIR: “Sütte leke olur, bizim mahalleden çıkan adamda leke olmaz. Yanlışını görsem bile korurum” diye özetlenecek tavır.

*

- İKİNCİ TAVIR: “Yanlışı varsa tabii ki üzerine gidilecek. Babamın oğlu olsa gözünün yaşına falan bakmam” diye özetlenecek tavır.

*

Genellikle...

- BİRİNCİ TAVIR için... “İşte adam satmamak budur” deniliyor.

- İKİNCİ TAVIR için ise... “Aha! Anında sattı adamı” deniliyor.

*

Halbuki delikanlılığın, yiğitliğin, mertliğin kalbinin attığı yerde...

Yanlışı varsa sonuna kadar üzerine gidilsin. Gözünün yaşına bakılmasın” tavrı vardır.

*

Adam satma” olgusuna biraz da böyle bakmakta yarar var yani.

BİR SORUŞTURMA NASIL İTİBARSIZLAŞTIRILIR

BİR soruşturma, sadece “Bu dosya boş, buradan bir şey çıkmaz” denilerek itibarsız hale getirilmez.

*

İtibarsızlaştırmanın şöyle bir yolu da vardır:

*

Soruşturmayla ilgili...

- Yalan yanlış bilgiler verirsin.

- Kanıtlanmamış iddiaları gerçekmiş gibi dile getirirsin.

- Çok kolay biçimde yalanlanacak suçlamaları milletin üstüne boca edersin.

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Ve böylece o soruşturmayı çok daha etkili biçimde itibarsızlaştırmış olursun.

*

Cem Küçük’ün tutuklanma gerekçesine bakıldığında...

Kendisine yöneltilen suçlamanın arkasında böyle bir durum olduğu görülür.

MEŞHUR RACON KONUŞMASI

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir racon konuşması yapmıştı.

Söylediği şuydu Erdoğan’ın:

*

Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Benim kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim.

*

Bugünlerde bazılarının başına gelenlerin arka-planında...

9 yıl önce yapılan bu uyarıyı dikkate almamak yatıyor.

Tutuklama küçük anlamı çok büyük

GENÇLER VE ERDOĞAN

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ÖNCE TÜGVA’nın hakkını teslim edelim:

*

Yaz günü Temmuz’da sen terle ben sileyim” durumunun iyiden iyiye kendini gösterdiği bir havada koca bir stadyumun gençlerle dolmasını sağlamak...

Her babayiğit vakıf ya da kuruluşun başarabileceği bir iş değildir.

*

Üstelik stadyumdaki gençlerde gözlemlenenler şunlar:

Yüksek bilinç, yüksek adanmışlık, yüksek dava şuuru.

Tutuklama küçük anlamı çok büyük

*

Neyse... Asıl konuya geçeyim:

*

Recep Tayyip Erdoğan’ı siyaset hayatının ta en başından beri takip eden gazetecilerden biri de benim.

Gözlemim şudur:

Erdoğan, gençlerle büyülü bir ilişki kurma becerisi olan bir lider.

*

TÜGVA’nın stadyum buluşmasının görüntülerinde...

Hem Erdoğan’ın gençler üzerindeki etkisini hem de gençlerin Erdoğan’a aşıladığı enerjiyi bir kez daha fark ettim.

*

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Tavsiyem şudur: Dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda gençlerle bir araya gelsin Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Tutuklama küçük anlamı çok büyük

SANA GÖRGÜSÜZLÜĞÜN RESMİNİ YAPTIM ABİDİN

BODRUM Yalıkavak’ta yeni bir akım başlamış.

Rolex üzerinden havyar yeme akımı.

*

Sözlüklerin “görgüsüzlük” maddesi için bir önerim var:

*

Bu maddenin karşısına hiçbir şey yazmayın, sadece şu fotoğrafı koyun, yeter.

Tutuklama küçük anlamı çok büyük

#Cem Küçük#Mehmet Akif Ersoy#Veyis Ateş
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