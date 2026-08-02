 Tutuklama küçük anlamı çok büyük

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Küçük bir olay bu.

Ama taşıdığı anlam ve önem çok büyük.

*

Bu tutuklama...

- Yargının gözünün gerçekten de kapalı olduğunu gösterdi.

- “İktidar destekçisi” olmanın kimseyi dokunulmaz kılmadığını gösterdi.

- Sadece belli görüşteki kişilerin üzerine gidilmediğini gösterdi.

*

Bazıları “Cem Küçük neden tutuklandı” diye bin bir türlü gizem yaratmanın peşinde.

Senaryolar yazıyorlar, derin kulisler uyduruyorlar falan.

*

Oysa sıfır gizem var ortada.

Senaryolar, derin kulisler falan hepsi hikâye.

*

Hepimiz görüyoruz: Bir zincir söz konusu. Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı’nın oluşturduğu bir zincir.

Cem Küçük, işte bu zincirin son halkası.

*

Bu zincirin haykırdığı apaçık ve yalın gerçek ise şu:

*

“Ben iktidar destekçisiyim, bana bir şey olmaz” dersen... “Küt” diye afallatırlar adamı.

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ADAM SATMA MESELESİ

BİRİNE operasyon yapıldığında...

Şu iki tavırdan biri sergileniyor:

*

- BİRİNCİ TAVIR: “Sütte leke olur, bizim mahalleden çıkan adamda leke olmaz. Yanlışını görsem bile korurum” diye özetlenecek tavır.

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- İKİNCİ TAVIR: “Yanlışı varsa tabii ki üzerine gidilecek. Babamın oğlu olsa gözünün yaşına falan bakmam” diye özetlenecek tavır.

*

Genellikle...

- BİRİNCİ TAVIR için... “İşte adam satmamak budur” deniliyor.

- İKİNCİ TAVIR için ise... “Aha! Anında sattı adamı” deniliyor.

*

Halbuki delikanlılığın, yiğitliğin, mertliğin kalbinin attığı yerde...

“Yanlışı varsa sonuna kadar üzerine gidilsin. Gözünün yaşına bakılmasın” tavrı vardır.

*

“Adam satma” olgusuna biraz da böyle bakmakta yarar var yani.

BİR SORUŞTURMA NASIL İTİBARSIZLAŞTIRILIR

BİR soruşturma, sadece “Bu dosya boş, buradan bir şey çıkmaz” denilerek itibarsız hale getirilmez.

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İtibarsızlaştırmanın şöyle bir yolu da vardır:

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Soruşturmayla ilgili...

- Yalan yanlış bilgiler verirsin.

- Kanıtlanmamış iddiaları gerçekmiş gibi dile getirirsin.

- Çok kolay biçimde yalanlanacak suçlamaları milletin üstüne boca edersin.

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Ve böylece o soruşturmayı çok daha etkili biçimde itibarsızlaştırmış olursun.

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Cem Küçük’ün tutuklanma gerekçesine bakıldığında...

Kendisine yöneltilen suçlamanın arkasında böyle bir durum olduğu görülür.

MEŞHUR RACON KONUŞMASI

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir racon konuşması yapmıştı.

Söylediği şuydu Erdoğan’ın:

*

“Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Benim kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim.”

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Bugünlerde bazılarının başına gelenlerin arka-planında...

9 yıl önce yapılan bu uyarıyı dikkate almamak yatıyor.

GENÇLER VE ERDOĞAN

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ÖNCE TÜGVA’nın hakkını teslim edelim:

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“Yaz günü Temmuz’da sen terle ben sileyim” durumunun iyiden iyiye kendini gösterdiği bir havada koca bir stadyumun gençlerle dolmasını sağlamak...

Her babayiğit vakıf ya da kuruluşun başarabileceği bir iş değildir.

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Üstelik stadyumdaki gençlerde gözlemlenenler şunlar:

Yüksek bilinç, yüksek adanmışlık, yüksek dava şuuru.

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Neyse... Asıl konuya geçeyim:

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Recep Tayyip Erdoğan’ı siyaset hayatının ta en başından beri takip eden gazetecilerden biri de benim.

Gözlemim şudur:

Erdoğan, gençlerle büyülü bir ilişki kurma becerisi olan bir lider.

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TÜGVA’nın stadyum buluşmasının görüntülerinde...

Hem Erdoğan’ın gençler üzerindeki etkisini hem de gençlerin Erdoğan’a aşıladığı enerjiyi bir kez daha fark ettim.

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Tavsiyem şudur: Dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda gençlerle bir araya gelsin Cumhurbaşkanı Erdoğan.

SANA GÖRGÜSÜZLÜĞÜN RESMİNİ YAPTIM ABİDİN

BODRUM Yalıkavak’ta yeni bir akım başlamış.

Rolex üzerinden havyar yeme akımı.

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Sözlüklerin “görgüsüzlük” maddesi için bir önerim var:

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