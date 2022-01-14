Tutar mı tutmaz mı

HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
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“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
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Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
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Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
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Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
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- BİR: Söylediklerimden eminsem.
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- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
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Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
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Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
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Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
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Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
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BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
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“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
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Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
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Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
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20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
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- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
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- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
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Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
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“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
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- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
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Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
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Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Tutar mı tutmaz mı
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu
Bunun üzerine epeydir düşünüyorum:
Bu tutar mı, tutmaz mı?
*
Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda.
*
Bazen...
“Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek...
Tutabileceğini düşünüyorum.
*
Bazen de...
“Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” falan diyerek...
Tutmayabileceğini düşünüyorum.
*
Siz ne düşünürsünüz acaba?
REKTÖR HANIM’I TAKDİMİMDİR
YAPTIĞI çalışmaları uzaktan takip ettiğim Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’la buluştum. Buluşmada eşi Doç. Dr. Ercan Karabulut da yer aldı.
Öğrendiğim anda acayip mutlu oldum:
Meğer Rektör Aysun Bay Karabulut’un kendisi Sunni, eşi Ercan Karabulut, Alevi imiş.
Ne güzel yahu! Önyargı dediğin işte böyle kırılır.
En başta tepkilerle karşılaşmış Aysun Hanım. Ama diretmiş ve evlenmiş Ercan Bey’le. Tepkilere aldırmamış. Ve onlar, üç çocuklarıyla mutlu mesut bir aile.
*
Bir kadının Malatya’daki bir üniversitede rektör olması, zaten yeterince etkileyici. Üstüne Rektör Hanım’ın böylesi bir dirayet göstermesi eklenince... Etkileyicilik daha da artmış oldu.
*
Ama bunlardan çok daha önemli olan, tabii ki Rektör Karabulut’un Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde yaptığı çalışmalar...
Bir büyük heyecanla anlattı yaptıklarını. Sıfırdan aldığı bir üniversiteyi kalkındırma uğruna verdiği uğraşlar, öğrencileriyle bir aile ortamı oluşturması, projelere verdiği özel önem...
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İşte o projelerden biri: Rektör Karabulut, acı kayısı çekirdeğiyle ilgili uzun süreli araştırmalar yapmış bir bilim insanı. Laboratuvar deneyleri, deney hayvanlarıyla yapılan araştırmalar falan. Sonuç? Acı kayısı çekirdeği ve amigdalinin kanser hücrelerini öldürdüğü ve sağlıklı hücreleri yenilediği saptanmış.
Ve şimdi üniversite, acı kayısı ekstresini takviye edici ürün olarak piyasaya sunmuş.
Yani Malatya’daki bir üniversite, Malatya’nın bir ürününü insanlığın hizmetine sunmuş. E süper işte!
ÖMER KOÇ’UN BOJİ’Yİ SAHİPLENMESİNE DAİR
İSTANBUL’da kamu taşıtlarında seyahat eden meşhur köpek dostumuz Boji’yi, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Ömer Koç sahiplenmiş.
İstanbul Belediyesi de bu sahiplenmeyi, sanki çok büyük bir iş kotarılmış gibi cümle aleme ilan etmiş.
Hemen söyleyeyim:
Bu sahiplenme, hayatım boyunca gördüğüm en yadırgatıcı sahiplenmedir.
*
Yadırgatıcıdır çünkü...
Boji, sahipsiz kalmış bir köpek değildi. Türkiye’nin en zengin şahsının sahiplenmesine ihtiyacı yoktu. Gariban, öksüz, yetim değildi. El uzatanı çoktu. Sadece İstanbul’un değil, neredeyse dünyanın gözbebeğiydi. Toplumsallaşmıştı. Kamusallaşmıştı.
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Bir büyük sermayedarın ortaya atılıp “Açılın! Ben Boji’yi sahipleniyorum” edası takınarak...
Sanki çok büyük bir özveride bulunuyormuş gibi bir hava yaymasına hiç mi hiç gerek yoktu yani.
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Eğer Ömer Koç, ille de sokaklarda kalmış hayvan dostlarımız için bir şeyler yapmak istiyorsa...
İstanbul’a çok esaslı hayvan barınakları kazandırabilirdi.
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Barınaklar yapmak, Boji’yi sahiplenmek kadar ses getirmeyebilir belki ama çok daha fazla hayır duası getireceği kesindir.
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Böyle bir durumda bizim Sekter bile günde en az sekiz kere “Allah razı olsun” der.
GROTESK BİR OLAY: BÜLENT ERSOY’UN ANITKABİR ZİYARETİ
Tekerlekli sandalyedeki o heybetli oturuşuyla...
Herkesin kafasını karıştırıp süper bir tartışmayı ateşlemesiyle...
Ziyaret boyunca gözlerinden fışkıran o sonsuz güvenle...
Tekerlekli sandalyesini iten adamıyla...
Türkiye’deki cepheleşmeyi allak bullak etmeyi başarmasıyla...
Anıtkabir temasını seçmesindeki o hınzır gündem olma arzusuyla...
Subayın şemsiye tutması karşısında sergilediği o müthiş kayıtsızlıkla...
“Olay insan” nitelemesini sonuna kadar hak edişiyle...
Yine süper grotesk bir işe imza atmayı başardı Bülent Ersoy.
*
Anıtkabir ziyaretinden yansıyan o fotoğraf karesi, o kadar tartışmasız grotesk ki...
Sözlüklerde ve ansiklopedilerde...
“Grotesk” kelimesine karşılık olarak kullanılabilir.