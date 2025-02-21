TÜSİAD artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlamıştır sanırım

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Beyaz Saray ayrı, Pentagon ayrı, ABD Dışişleri ayrı demeç verirdi. ABD medyası, sekiz sütuna manşet atardı. Kırk sekiz senatör sert bir bildiri yayımlardı. Washington’da harekete geçmeyen odak kalmazdı.

*

Ama artık ABD’de kendini “kral” ilan eden bir Trump var.

*

Eskiden TÜSİAD’ın ayağına yanlışlıkla taş değse...

Almanya’sıyla, Fransa’sıyla, İngiltere’siyle, İtalya’sıyla tüm Avrupa ayağa kalkardı. Avrupa Birliği, sopa gösterirdi. Türkiye’yi idare eden hükümet kara listeye alınırdı. Tehdit üstüne tehdit gelirdi. “Türkiye’ye artık yatırım yok” derlerdi.

*

Ama artık Avrupa, kendini kurtarma derdinde ve TÜSİAD’la ilgilenecek dermanı yok.

*

Eskiden TÜSİAD, hükümete ayar verdiğinde...

Devlet bürokrasisinin arkasında duracağından gayet emin olurdu. Askerle arayı sıkı fıkı tuttuğundan kendini güvence altında hissederdi. Yargının kendisine asla dokunamayacağını bilirdi.

*

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Ama artık Türkiye, böyle bir ülke değil, ancak ne TÜSİAD bunun farkında ne de polis farkında.

*

Eskiden TÜSİAD, kaşını kaldırdığında...

Bütün medya, “Flaş! Flaş! Flaş! TÜSİAD kaşını kaldırdı” diye manşetler atardı. Hiçbir yayın organından TÜSİAD’a tek bir itiraz bile gelmezdi. Denklem hep şöyle kurulurdu: “TÜSİAD konuştu / Hükümet zorda.”

*

Ama artık böyle bir medya düzeni yok Türkiye’de.

*

Eskiden TÜSİAD konuştuğunda...

Siyaset dünyası şöyle bir sallanırdı. Parlamento karışırdı. Siyasi partiler, birbirlerini suçlardı. Hepsinin bir araya gelip TÜSİAD’a laf söylemesi, rüyada görülse inanılmayacak bir şeydi.

*

Ama artık böyle bir siyaset düzeni yok Türkiye’de.

HERKES KARALAR BAĞLAMIŞ DEĞİL

ŞU bir gerçek:

*

Türkiye’de bir kesim TÜSİAD’a yapılanlardan hiç memnun değil. İfade özgürlüğüne darbe vurulduğunu haykırıyorlar. “Güdümlü yargı” saptaması yapıyorlar. “Türkiye’ye yatırımcı gelmez” diyorlar.

Ve bunlar, üç gündür seslerini olağanüstü yükseltmiş durumdalar.

*

Ama şu da bir gerçek:

*

Türkiye’de bir kesim de TÜSİAD’a yapılanlardan gizli / açık mutluluk duyuyor. Kendilerini “dokunulmaz” hissedenlere ilk kez dokunulmasını sevinçle karşılıyorlar. “Tarihte ilktir bu” diyorlar, başka bir şey demiyorlar.

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Ve bunlar da üç gündür sırf bu nedenle Erdoğan’a övgüler diziyorlar.

EMİNE ERDOĞAN’IN FAALİYETLERİ: SIFIR ATIK, ÜRETEN KADINLAR

TÜRKİYE’de sıfır atık denilince akla Emine Erdoğan gelir.

Sıfır Atık Hareketi’nin başlatıcısı ve sürdürücüsüdür Emine Erdoğan. Uluslararası alanda sayısız ödül almıştır Sıfır Atık Hareketi. Küresel çapta en çevreci projedir.

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Kadınların üretimi denilince de Emine Erdoğan oradadır.

Kadınları iş yaşamına davet eden, kadınların olmadığı bir geleceği eksik ve yarım olarak niteleyen Emine Erdoğan, en son Halkbank’ın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması’na katılmayı ihmal etmemişti.

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Bu arada 4 yılda yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman desteği sağlayan Halkbank’a çağrımdır: Bu yoldan dönmeyin, hız kesmeden girişimci kadınlarımıza desteğinizi sürdürün.

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BENİM GÖZÜMDE HACIOSMANOĞLU

- SEÇİLDİĞİNDE: Türkiye’de futbolu idare edebilecek kalibrede olup olmadığıyla ilgili ciddi kuşkularım vardı. Toparlayıcı olabileceğini pek düşünmüyordum.

*

- İLK DÖNEMİNDE: Beni şaşırttı. Makul ve sağduyulu bir tutum aldı. Kucaklayıcı olmaya çalıştı. Sivriliklerden, çıkıntılıklardan alabildiğine uzak durdu.

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- SONRALARI: Futboldaki kaos devam etti. Şikâyetler bitmek bilmedi. Radikal önlemler alamadı. Yepyeni bir yol çizemedi. Önceki dönemin sorunları olduğu gibi devam etti.

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- EN SONUNDA: Yabancı hakemle ilgili çelişkili açıklamalarıyla artık süper tartışılır bir isimdir. Bir taraf kıyasıya eleştiriyor, bir taraf azıcık eleştiriyor. Mutlu son olmadı yani.

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NECLA TEYZE’NİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILSIN

ANKARA Altındağ’da yoksul bir hayat süren 81 yaşında bir kadın Necla Teyze.

Bakımını üstlendiği bir köpeği var Necla Teyze’nin. Çipli. Yani sahipsiz değil.

Ancak belediye ekipleri, bu köpeği kendisinden almaya çalıştılar. Necla Teyze de buna tepki gösterdi.

Bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

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Sonra? Sonra şu oldu: Necla Teyze, evinde çıkan şüpheli bir yangında can verdi.

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Bu ölüm araştırılmalıdır. Bu olayın üzerine gidilmelidir. Son zamanlarda artan köpek düşmanlığının bu yangında bir payı var mıdır? Ortaya çıkarılmalıdır.