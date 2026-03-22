Türkiye’nin savaş politikası: Rasyonel ve hakkaniyetli

Savaşa itiraz ediyor ama Trump’ı doğrudan hedef almaktan kaçınıyor.

TÜRKİYE ŞUNUN FARKINDA

Trump’ı doğrudan hedef aldığında İsrail, ABD’yi Türkiye’ye karşı kışkırtacak.

TÜRKİYE ŞUNU GÖRÜYOR

Erdoğan / Trump ilişkisinin yara alması, en çok ama en çok İsrail’in işine gelir.

TÜRKİYE ŞUNU KURGULUYOR

Körfez ülkelerini sakinleştirmeye çalışıyor, ateşkes zeminini oluşturmaya gayret ediyor.

TÜRKİYE ŞUNA ODAKLANIYOR

İsrail’in kışkırtmalarını geçersiz hale getirmek için çabalıyor.

TÜRKİYE ŞU NOKTADA

İran’ın ve bölgenin daha fazla zarar görmesini engellemeye çalışıyor.

CHUCK NORRIS’İ NASIL BİLİRDİM

- Ölmüş. Ne zaman eski filmlerini izlemeye çalışsam sonunu getiremezdim. Bazı eski filmlerin aksine onun filmleri acayip köhnemişti. Giremiyordum içine.

- Ben kesinlikle Rambo kuşağına mensubum. Ne yapalım? Bizim kuşağa kahraman olarak Rambo sunuldu. Chuck Norris’e yabancıyız biz.

- Chuck, hep kaba saba Amerikan propagandası yaptı. Son dönemde de İsrail yanlısıydı. Netanyahu çok üzülmüş ölümüne. Nasıl biri olduğunu buradan anlayabiliriz.

- Haklının yanında değil güçlünün yanında duran bir adamdı Chuck Norris. Kendisini net kötü bilirdik. Ölünün ardından kötü konuşulmaz ilkesi, burada geçerli değil yani.

EVLERDEKİ BAYRAM SOHBETLERİNİN GÜNDEMİ

- YÜZDE 30: Dayılarımızın ve amcalarımızın “İran da bayağı iyi direniyor yeğenim” tarzı yaklaşımları.

- YÜZDE 20: Mizah duygusu pek gelişmemiş aile bireylerinin konusu Trump olan kötü esprileri.

- YÜZDE 15: “Savaş Türkiye’ye sıçrar mı? Bizim füzelerin durumu ne acaba? İyi ki İHA’larımız var” türü cümleler.

- YÜZDE 10: “Netanyahu ölmüş abi. Basın toplantısı falan hepsi yapay zekâ” falan tarzı temenniye dayalı spekülasyonlar.

- YÜZDE 10: Savaş gündeminin epey gerisinde kalan Özgür Özel / Akın Gürlek polemiğine şöyle bir dokunuş.

- YÜZDE 10: “İran müziği çok iyi abi ya” denildikten sonra “Hadi bir İran mersiyesi dinleyelim” teklifinin gelmesi.

- YÜZDE 5: Minicik bir Şii / Sünni tartışması... Ardından “Mezhep tartışması siyonizmin işine yarar” denilerek tartışmanın kesilmesi.

TRUMP’TA İLK KEZ ŞUNLARI GÖRÜYORUM

- İlk kez... Pervasızlığında bile moralsizlik var.

- İlk kez... Şımarıklığında bile azıcık hüzün var.

- İlk kez... Narsisizminde bile bir parça özgüvensizlik var.

- İlk kez... Saklamaya çalışsa bile Netanyahu’ya bir öfkesi var.

- İlk kez... Rahat görünse bile çokça huzursuzluğu var.

- İlk kez... Kararlı gözükse bile ne yapacağını bilmez bir hali var.

BİR EZİKLİĞİN BAŞBAKANI

JAPONYA Başbakanı’nın Trump’ın yanındaki hallerinin özeti şudur:

- Sonsuz yalakalık.

- Sınırsız eziklik.

Trump, Pearl Harbor baskınını anımsatıp şöyle demişti:

“Siz sürpriz saldırıyı bilirsiniz. Pearl Harbor’ı bize söylemediniz?”

O kadar ezikti ki Japonya Başbakanı, akıl edip şu karşılığı veremedi:

“Demek ki siz de biz de sürprizlerden hoşlanıyoruz. Bir ortak noktamız daha.”

SAĞI SOLU BELİRSİZ OLANLA BELLİ OLAN

BELİRSİZ OLAN: ALTIN

Ne yapacağı süper belirsiz. Savaşın söylentisiyle fırlıyor, savaşın gerçeğiyle geriliyor. Manipülasyona acayip açık. İpiyle kuyuya inilmez.

BELİRLİ OLAN: PETROL

Basit olgu şudur: Yokluğu fiyat artışını getirir. Hürmüz’ün boğazının sıkılması, petrol tesislerinin vurulması... Kaçınılmaz son: Fırlıyor fiyatlar.

KAYIP İMAM: MÜCTEBA

Mücteba İran’a rehber oldu ama...

- İpler elinde mi, değil mi? Belirsiz.

- Sağlığı yerinde mi, değil mi? Belirsiz.

- Mesajları o mu yazıyor, başkası mı? Belirsiz.

- Var mı, yok mu? Belirsiz.

ŞU BEŞ ŞEY ARTIK KESİN GİBİ

- BİR: İran çok hırpalanacak ama yenilmeyecek.

- İKİ: ABD ve İsrail’in kara harekâtı yapması çok zor.

- ÜÇ: İran, Hürmüz’ün kontrolünü kaybetmeyecek.

- DÖRT: Savaş bitecekse petrol yüzünden bitecek.

- BEŞ: Türk halkı, İran halkının yanında duracak.

TAKIR TAKIR TUCKER

Tucker Carlson diye çok popüler tekinsiz bir herif var. Ortalığın tozunu attırıyor. Yaptığı röportajlarla iki yüzlüleri madara ediyor.

Tucker’ın son zamanlarda üzerine üzerine gittiği hususlar şunlar:

- İsrail berbat bir ülke. Şiddetten başka bir şey üretmiyor.

- Biz ABD olarak niye İsrail’in kuyruğuna takılıyoruz abi.

- İran savaşının hiçbir haklı gerekçesi yok.

- Bizim İran’da ne işimiz var?

- İsrail, neden bizi yönetiyor, neden İsrail’e hayır diyemiyoruz?

Hep böyle yürüyeceksen yürüyedur Tucker Reis.

Takır takır yürü.