Türkiye’nin savaş politikası: Rasyonel ve hakkaniyetli

TÜRKİYE ŞUNU YAPIYOR

Savaşa itiraz ediyor ama Trump’ı doğrudan hedef almaktan kaçınıyor.

*

TÜRKİYE ŞUNUN FARKINDA

Trump’ı doğrudan hedef aldığında İsrail, ABD’yi Türkiye’ye karşı kışkırtacak.

*

TÜRKİYE ŞUNU GÖRÜYOR

Erdoğan / Trump ilişkisinin yara alması, en çok ama en çok İsrail’in işine gelir.

*

TÜRKİYE ŞUNU KURGULUYOR

Körfez ülkelerini sakinleştirmeye çalışıyor, ateşkes zeminini oluşturmaya gayret ediyor.

*

TÜRKİYE ŞUNA ODAKLANIYOR

İsrail’in kışkırtmalarını geçersiz hale getirmek için çabalıyor.

*

TÜRKİYE ŞU NOKTADA

İran’ın ve bölgenin daha fazla zarar görmesini engellemeye çalışıyor.

CHUCK NORRIS’İ NASIL BİLİRDİM

- Ölmüş. Ne zaman eski filmlerini izlemeye çalışsam sonunu getiremezdim. Bazı eski filmlerin aksine onun filmleri acayip köhnemişti. Giremiyordum içine.

*

- Ben kesinlikle Rambo kuşağına mensubum. Ne yapalım? Bizim kuşağa kahraman olarak Rambo sunuldu. Chuck Norris’e yabancıyız biz.

*

- Chuck, hep kaba saba Amerikan propagandası yaptı. Son dönemde de İsrail yanlısıydı. Netanyahu çok üzülmüş ölümüne. Nasıl biri olduğunu buradan anlayabiliriz.

*

- Haklının yanında değil güçlünün yanında duran bir adamdı Chuck Norris. Kendisini net kötü bilirdik. Ölünün ardından kötü konuşulmaz ilkesi, burada geçerli değil yani.

EVLERDEKİ BAYRAM SOHBETLERİNİN GÜNDEMİ

- YÜZDE 30: Dayılarımızın ve amcalarımızın “İran da bayağı iyi direniyor yeğenim” tarzı yaklaşımları.

*

- YÜZDE 20: Mizah duygusu pek gelişmemiş aile bireylerinin konusu Trump olan kötü esprileri.

*

- YÜZDE 15: “Savaş Türkiye’ye sıçrar mı? Bizim füzelerin durumu ne acaba? İyi ki İHA’larımız var” türü cümleler.

*

- YÜZDE 10: “Netanyahu ölmüş abi. Basın toplantısı falan hepsi yapay zekâ” falan tarzı temenniye dayalı spekülasyonlar.

*

- YÜZDE 10: Savaş gündeminin epey gerisinde kalan Özgür Özel / Akın Gürlek polemiğine şöyle bir dokunuş.

*

- YÜZDE 10: “İran müziği çok iyi abi ya” denildikten sonra “Hadi bir İran mersiyesi dinleyelim” teklifinin gelmesi.

*

- YÜZDE 5: Minicik bir Şii / Sünni tartışması... Ardından “Mezhep tartışması siyonizmin işine yarar” denilerek tartışmanın kesilmesi.

TRUMP’TA İLK KEZ ŞUNLARI GÖRÜYORUM

- İlk kez... Pervasızlığında bile moralsizlik var.

- İlk kez... Şımarıklığında bile azıcık hüzün var.

- İlk kez... Narsisizminde bile bir parça özgüvensizlik var.

- İlk kez... Saklamaya çalışsa bile Netanyahu’ya bir öfkesi var.

- İlk kez... Rahat görünse bile çokça huzursuzluğu var.

- İlk kez... Kararlı gözükse bile ne yapacağını bilmez bir hali var.

BİR EZİKLİĞİN BAŞBAKANI

JAPONYA Başbakanı’nın Trump’ın yanındaki hallerinin özeti şudur:

- Sonsuz yalakalık.

- Sınırsız eziklik.

*

Trump, Pearl Harbor baskınını anımsatıp şöyle demişti:

*

“Siz sürpriz saldırıyı bilirsiniz. Pearl Harbor’ı bize söylemediniz?”

*

O kadar ezikti ki Japonya Başbakanı, akıl edip şu karşılığı veremedi:

*

“Demek ki siz de biz de sürprizlerden hoşlanıyoruz. Bir ortak noktamız daha.”

SAĞI SOLU BELİRSİZ OLANLA BELLİ OLAN

BELİRSİZ OLAN: ALTIN

Ne yapacağı süper belirsiz. Savaşın söylentisiyle fırlıyor, savaşın gerçeğiyle geriliyor. Manipülasyona acayip açık. İpiyle kuyuya inilmez.

*

BELİRLİ OLAN: PETROL

Basit olgu şudur: Yokluğu fiyat artışını getirir. Hürmüz’ün boğazının sıkılması, petrol tesislerinin vurulması... Kaçınılmaz son: Fırlıyor fiyatlar.

KAYIP İMAM: MÜCTEBA

Mücteba İran’a rehber oldu ama...

- İpler elinde mi, değil mi? Belirsiz.

- Sağlığı yerinde mi, değil mi? Belirsiz.

- Mesajları o mu yazıyor, başkası mı? Belirsiz.

- Var mı, yok mu? Belirsiz.

ŞU BEŞ ŞEY ARTIK KESİN GİBİ

- BİR: İran çok hırpalanacak ama yenilmeyecek.

*

- İKİ: ABD ve İsrail’in kara harekâtı yapması çok zor.

*

ÜÇ: İran, Hürmüz’ün kontrolünü kaybetmeyecek.

*

- DÖRT: Savaş bitecekse petrol yüzünden bitecek.

*

- BEŞ: Türk halkı, İran halkının yanında duracak.

TAKIR TAKIR TUCKER

Tucker Carlson diye çok popüler tekinsiz bir herif var. Ortalığın tozunu attırıyor. Yaptığı röportajlarla iki yüzlüleri madara ediyor.

*

Tucker’ın son zamanlarda üzerine üzerine gittiği hususlar şunlar:

*

- İsrail berbat bir ülke. Şiddetten başka bir şey üretmiyor.

- Biz ABD olarak niye İsrail’in kuyruğuna takılıyoruz abi.

- İran savaşının hiçbir haklı gerekçesi yok.

- Bizim İran’da ne işimiz var?

- İsrail, neden bizi yönetiyor, neden İsrail’e hayır diyemiyoruz?

*

Hep böyle yürüyeceksen yürüyedur Tucker Reis.

Takır takır yürü.

