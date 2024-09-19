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Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

#Narin#Cinayet#Aile

Günlerdir sürekli bunları konuşuyoruz. Kendi amcamızdan çok bu ailedeki amcadan söz ediyoruz. Tavşantepe’deki her sokağı, her kıvrımı, her çeşmeyi, her ahırı avucumuzun içi gibi biliyoruz artık.

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Masum Narin’in hayat dolu bakışları rüyamıza giriyor. Karşımızda bir aile var. Şöhreti de nefret edilme potansiyeli de her geçen gün daha artan bir aile. Dilan Polat’ın şöhretinden ve nefretinden bile daha beter bir şöhret ve nefret. Alın size alabildiğine subjektif bir açıdan lanetli şöhretliler ailesi:

- AMCA SALİM: Don Corleone’nin yandan yemişi. Karizmasının Tavşantepe’yi santim aşmasına imkân yok. Akıllı ve zeki değil ama kurnaz. Tavşantepe kurnazı diyebiliriz onun için.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi



- ANNE YÜKSEL: Çok rolcü bir kadın bu. Ağlarken rolcü, dövünürken rolcü. Kolpada bir numara. Tavşantepe müsamerelerinde sahne alsa en büyük alkışı o alır.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

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- BABA ARİF: Ben bu adamın etkisiz eleman olduğuna inanıyordum. Bir masumiyeti olduğunu da düşünüyordum. CNN Türk’teki söyleşisini izledikten sonra bunun da aileye pek münasip bir tip olduğuna inandım.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

- ABİ ENES: Kolundaki ısırıklarla falan olayın en gizemli şahsiyeti. En sonunda bunun cinayette kocaman bir rolü çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Tehlikeli bir havailiği ve şuursuzluğu var bunun.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

- YENGE HEDİYE: Amcalardan birinin eşi. Cinayet mahallinin oralarda çokça görülmüş. Buna rağmen üç maymunu oynamaya devam ediyor. Buna bir mim koyun. Bundan da çok şey çıkacak.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

- NEVZAT BAHTİYAR: Vicdansız, ahlaksız bir ceset saklayıcısı. Sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine, “saklanması gereken malzeme” muamelesi yapacak kadar alçak.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

- AMCA FUAT: Hediye’nin eşi. Karartmacılar ekibinden. Suskunlar taifesinden. Fotoğrafını görmedim. Ama Salim ve Arif’ten farkı olmadığına eminim.

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- YENGE MAŞALLAH: Büyük amca Hüseyin’in eşiymiş bu kadın. Israrlı ve inatçı suskunluğuyla falan Aliye Rona’nın canlandırdığı karakterlere benzetiyorum ben bunu.

- KUZEN MUHAMMET: Narin’in halasının oğlu. Yanlış bilgilendirme bunda. Yanlış yönlendirme bunda. Tam bir manipülatör yani. Delil yok etme ve suçlu kayırmada üstüne yok.



- ÇIRAK RAMAZAN: Salim’in adamlarından birinin oğlu. 15 yaşında. Amca Salim’in yırtmasını sağlamak için doktrine edilmiş. Yaşı küçük olduğu için suç bunun üzerine yıkılmak isteniyor olabilir. Dikkat etmek lazım.

- KUZEN BİRSEN: Maşallah’ın kızı. Narin’in kuzeni. Birsen için söyleyeceğim tek şey şu: Tam bir saptırmacı. Saptırıcı ifadelerle soruşturmayı çığırından çıkaranlardan.

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CUMHURBAŞKANI’NIN FENERBAHÇE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Hürriyet’in spor sayfasında okudum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimini kabul etmiş.

Kabulde yaptığı konuşmada şunları söylemiş Erdoğan:

- Fenerbahçe kulübü 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcularla ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir.

Türkiye’nin en meşhur ve en nefretlik ailesi

- Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Fenerbahçe’nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik.

- Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir.

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Erdoğan’ın Fenerbahçe’yle ilgili bu sözleri, devletin zirvesinin Fenerbahçe’ye bakışını ortaya koyan çok net ifadeler.

Bundan böyle bu konuda...

Dedikoduları, spekülasyonları, söylentileri, fısıltıları değil, kamuoyu önünde söylenmiş bu net sözleri esas almak gerekir. 

#Narin#Cinayet#Aile
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