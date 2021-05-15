Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.

Açtım, baktım.

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Açıklamanın sonuna gelince...

Birden irkildim.

Şöyle diyordu Biden:

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“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”

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