Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var
Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi:
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
*
Ben taaa aralık ayında şöyle bir yazı yazmıştım:
*
- Gül ya da Babacan aday yapılsa... Tabanda isyan çıkar.
- İmamoğlu ya da Yavaş aday yapılsa... Kritik bir süreçte İstanbul ve Ankara elden gider.
- Meral Akşener aday yapılsa... HDP oyları sorunu var.
- Yepyeni, bambaşka, farklı bir isim bulunsa... Bulunamıyor.
- Bu durumda en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu...
- CHP’den oy alır, İYİ Parti’den oy alır, HDP’den oy alır.
- Zafer elde eder mi, bilemem ama en münasip aday Kılıçdaroğlu gibi görünüyor.
*
Cumhuriyet’in attığı manşeti görünce...
Taa aralık ayında yazdığım bu yazı geldi aklıma.
Ve dedim ki:
“Hah! Tamam! Demek ki Kılıçdaroğlu’nun adaylığı içe sinmiş.”
*
Tam bunu dedikten sonra...
Profesyonel bir halkla ilişkiler çalışmasının sonucu olduğu izlenimi veren işlere dikkat kesildim:
*
Kılıçdaroğlu’nun evinde patatesli börek açması, evinin mütevazı mutfağını öne çıkarması, ahaliye sıcak gelecek görüntüleri öne çıkarması falan...
*
Son kararım şudur:
Hem Kılıçdaroğlu, hem de çevresi...
“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu” fikrine, toplumu yavaş yavaş ısındırmaya çalışıyor.
GÜYA ŞUYUM, GÜYA BUYUM
GÜYA iletişimciyim. Güya bu işlerden çakıyorum. Güya her konuda akıl verecek durumdayım. Güya bu işlerin kurduyum. Güya yalayıp yutmuşum.
*
Ama son günlerde şu soruların tam ve düzgün cevaplarını veremiyorum:
*
- Hemen küt diye cevap vermek mi gerekir, yoksa bekleyip geçiştirmek mi gerekir?
*
- Misliyle karşılık vermek mi gerekir, yoksa üst düzey bir dil kullanmak mı gerekir?
*
- Hep susmak mı gerekir, yoksa hep konuşmak mı gerekir?
*
- Bir strateji dahilinde hareket etmek mi gerekir, yoksa “bam bam” yapmak mı gerekir?
*
Çin bedduası tuttu sanırım. Hakikaten de çok ilginç zamanlarda yaşıyoruz.
BIRAK DAĞINIK KALSIN
TUTTUĞUNUZ partinin...
Her zaman her şeyini savunmak zorunda değilsiniz.
*
İtiraz edemiyorsanız bile...
Savunmaya geçmeyin.
Bırakın dağınık kalsın.
SON GÜNLERDE FUTBOL DEMEK ŞU DEMEK
- Bir kalp çarpıntısı demek.
*
- Bastırılmayan bir heyecan demek.
*
- İhtimal hesaplarına dalmak demek.
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- İddia üzerine iddia demek.
*
- “Vay be! Amma iş!” diye haykırmak demek.
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- Bu akşamı iple çekmek demek.
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- Üç büyüklerin dönüşü filmini izlemek demek.
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- Sergen Yalçın ile Fatih Terim arasındaki şans eğrisine odaklanmak demek.
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- Totemlere abanmak demek.
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- Nefes nefese kalmak demek.
*
- En ilgisizlerin bile heyecanlanması demek.