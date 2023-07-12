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Türkiye Tek Yürek kampanyasında son durum nedir

#Deprem#Türkiye Tek Yürek#Kampanya

Depremin ardından düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında vaat edilen para ile yatırılan para arasındaki fark ne kadar?

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Son durum nedir?

Türkiye Tek Yürek kampanyasında son durum nedir

Bu konuda çeşitli spekülasyonlar var.

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5 Temmuz itibarıyla son durum şöyle:

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Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı:

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115.1 milyar TL

*

Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı:

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85.248.189.877 TL

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Arada yaklaşık 30 milyar liralık bir fark var. Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler? Keşke açıklansa da öğrensek.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında son durum nedir

DEPREM İÇİN KAÇ LİRA TOPLANDI

Türkiye Tek Yürek kampanyası dışında da deprem bağışları olmuş.

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27 milyar liraya yakın para da bu yardımlarda bağışlanmış.

*

Resmi kayıtlara göre tüm deprem yardımlarında toplanan toplam miktar şu:

*

112.223.262.016 TL

TOPLANAN PARAYA NE OLDU?

KURUŞU KURUŞUNA HESAP

AFAD, deprem için toplanan 112.223.262.016 TL’nin kuruşu kuruşuna son durumunu açıkladı.

Buna göre durum şöyle:

*

Depremzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, WC, gıda ve hijyen kolisi alımları için harcanan miktar:

*

38.230.575.184 TL

*

Şu anda kampanya hesabında bulunan paranın miktarı:

*

74.002.686.832 TL

*

Yetkililerin açıklamasına göre bu para, AFAD tarafından depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda harcanıyormuş.

#Deprem#Türkiye Tek Yürek#Kampanya
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