Türkiye bu müzakerenin ana aktörü olmamalı

Haberin Devamı

- BU SAVAŞTA: Trump’ın ne zaman ne yapacağı gitgide daha belirsizleşti.

- BU SAVAŞTA: İsrail, her türlü kalleşliği teşvik eder pozisyonda.

- BU SAVAŞTA: ABD’nin müzakere sürerken İran’ı vurmayacağının garantisi yok.

Kısacası bu savaş, acayip çirkinleşmiş durumda.

*

Durum buyken...

Türkiye’nin müzakereye ev sahipliği yapmaktan da müzakerenin ana aktörü haline gelmekten de uzak durması şart.

*

Bakınız Umman’a.

Adamlar müzakereye ev sahipliği yapmaktan bin pişman.

*

Türkiye...

- Savaşın bitmesi için canla başla çalışmaya devam etsin.

- Müzakerelerden sonuç çıkması için var gücüyle uğraşsın.

- Tarafları ikna etmek için elinden geleni fazlasıyla yapsın.

Ama müzakerenin ana aktörü olmasın. Ama müzakerenin adresini İstanbul’a taşımasın.

*

Türkiye’den ana aktör olması isteniyor mu?

Bilmiyorum.

Haberin Devamı

Türkiye’den müzakerenin adresi olması talep ediliyor mu?

Bilmiyorum.

*

Ama şunu çok iyi biliyorum:

Eğer Türkiye’den bu tür talepler söz konusuysa...

Türkiye, “Ben böyle iyiyim, teşekkürler” demelidir.

MİLLİLER İÇİN MARŞI KİM NASIL YAPAR

- TARKAN: On numara beş yıldız yapar.

- SİNAN AKÇIL: Eğlenceli ve okkalı yapar.

- RAFET EL ROMAN: Karakterli ve özgün yapar.

- COŞKUN SABAH: Süper nostaljik ve sanatlı yapar.

- KIRAÇ: Yumruk havada sert bir marş gibi yapar.

BENİM GÖZÜMDE YALÇIN KÜÇÜK

- Görüşlerine katılmasanız da kendisine asla kayıtsız kalamazdınız.

- İçtenlikli ve teatral havasına kendinizi kaptırmamanız olanaksızdı.

- Olmayacak işler de yapardı. Soy isimlerden Yahudisi dönmesi avına çıkmak gibi.

- Tuğla kalınlığındaki kitaplarındaki polemikleri süper eğlenceliydi.

- Her devirde mutlaka çok özgün olmayı başarabiliyordu.

- Kalpak ve kırmızı atkı. Alameti farikasıydı.

- AK Parti ve İslamcılık söz konusu olduğunda acımasız ve gaddardı.

- Terörün en yoğun olduğu anlarda PKK’ya yakındı. Sonra unutturdu bunu.

- Hep destansı bir adanmışlığı, hep süper bir coşkusu vardı.

- İlgi alanı yelpazesi süper genişti: Bergüzar Korel’i bile kritik ederdi.

Haberin Devamı

- FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydi, Ergenekon’dan hapis yattı.

- En süper sözü şuydu: “İsrail, Türkiye’de İsrail’den bile güçlüdür.”

- Tartıştırırdı, tartışılırdı. Tartışmalı figürler listesinin bir numarasındaydı.

- Aykırıydı. Buluşçuydu. Artistikti. Savaşçıydı. Hep gençti.

*

Vefat etti.

Söyleyeceğim şudur: Türkiye, en ilginç bir aydınını kaybetti.

YILMAZ ÖZDİL’İN SUSMASINA DELİ GİBİ SEVİNMEK

Tarzını, üslubunu sevmem Yılmaz Özdil’in.

Takıntılar geliştirmesini, dediğim dedikçi tavrını, olağanüstü kibrini falan...

*

Fakat abi nedir bu CHP yönetimine asker yazılan gazeteci tayfasının Yılmaz Özdil nefreti.

“Sözcü’den ayrılmış” haberi karşısında hepsi zil takıp oynuyor.

*

Niye?

Haberin Devamı

Çünkü Yılmaz Özdil, CHP yönetimini eleştiriyormuş.

*

CHP yönetimine asker yazılan gazeteci tayfasının Özdil’in susmasına bu kadar sevinmesinin tek bir anlamı var:

*

Yılmaz Özdil’in eleştirileriyle hesaplaşmayı başaramamak.

Tek çareyi onun susması ya da susturulmasında bulmak.

UŞAK’TA ARINMA HEVESİ

Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırılmasıyla...

Uşak Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı.

Ve yeni başkan CHP’nin adayı Hatice Özkan oldu.

*

Uşak Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerini kutluyorum.

Özkan Yalım’ın yol açtığı rezaletlerin ardından...

Bir kadının belediye başkanı olması, bir arınma hevesinden başka bir şey değil çünkü.

YAPAY ZEKÂYLA MÜCTEBA

İran’ın yaptığı en akılsız işlerden biri yapay zekâyla Mücteba görüntüleri hazırlayıp servis etmek.

*

Haberin Devamı

“Mücteba yaşamıyor ya da ağır yaralı” iddiasına bundan daha fazla katkı sunulamaz çünkü.

*

Hiç girmeseler bu işe, bıraksalar gizemli kalsa...

Çok daha isabet kaydedecekler halbuki.

BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞUNUN FİİLEN KALKTIĞININ FOTOĞRAFI

İran sokaklarından üç genç kız.

Üçü de başını yarım da olsa örtmüyor.

Üçüne de bir şey diyen yok.

Üçü de gayet rahat.

*

Başörtüsü zorunluluğunun ülkede fiilen kalktığının sayısız fotoğraflarından sadece biri bu.

ORADA DUR BRUCE BİRADER

Ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, bir konserinde şöyle demiş:

*

“Sevdiğim Amerika, 50 yıldır hakkında şarkı yazdığım, dünya çapında umut ve özgürlük ışığı olan Amerika, şu anda yozlaşmış, beceriksiz, ırkçı, pervasız ve hain bir yönetim elinde”.

*

Haberin Devamı

Bruce biraderin anlattığı hikâyeye bakın hele:

“Ah ah ah! Eskiden ne cici ne şirindi Amerika’mız. Dünyaya umut ve özgürlük ışığı yayardı. Bu Trump geldi, her şeyi berbat etti” diye bir anlatıya vurmuş kendisini.

*

Hele orada bir dur Bruce birader.

Biz sizin Trump’dan önceki hallerinizi de biliriz.

Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de yaptığınız katliamların ateşi hala tütüyor, katlettiğiniz insanların cesetleri bile soğumadı.

*

Umutmuş, özgürlükmüş, ışıkmış. Peh ki peh!