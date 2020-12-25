Türkçe Kuran konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Türkçe Kuran konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz
NEDEN ARAPÇA?
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
DENİLEN NEDİR?
“Arapça kutsal bir dildir” diyen yok. Söylenen şudur: “Kuran’ın orijinali kutsal bir metindir”. Ayrıca... “Türkçe Kuran olmaz” diyen de yok. “Orijinali Allah kelamı olduğu için ritüeller orijinal metinle yapılmalıdır” deniliyor. “Türkçe meali okumayın” diyen yok. Tam tersine “Hem meal, hem tefsir okuyun” deniliyor.
*
TÜRKÇE EZAN
Ezan, evrensel bir mesaj... İngiltere’de de Endonezya’da da okunan ezan aynı... Orijinal ezan metni, İslam kültürünün ve inanışının bir parçası. “Türkçe ezan”, işte bunu bozan bir uygulama. “Türkçe ezan”a şiddetle karşı çıkılmasının altında yatan neden bu. Yani temel dert, “İlle de Arapça olsun” derdi değil.
İMAMOĞLU EN AZINDAN SAHİPLENMEDİ
ŞEB-İ Arus töreninde okunan Türkçe Kuran’la ilgili şu açıklamayı yaptı İmamoğlu:
*
“Bence de Şeb-i Arus’ta yüce Kuran’ın Arapça okunması gerekiyordu. Bir belediye başkanı programları yazıp çizemez. Ben de tartışma çıkınca öğrendim. Bilgim yoktu. Ancak tartışmalarla birlikte vâkıf oldum. Detaylı bir araştırma yapılıyor.”
*
Keşke detaylı araştırmayı böyle bir etkinliğin yapılmasına katkı sağlamadan yapsaydı.
Ama yine de en azından sahiplenmemesine de şükür.
ACABA?
İmamoğlu’nun Akit’e “Sen gazete değilsin” demesine alkış tutanlar, Erdoğan’ın başka gazetelere yönelik çıkışlarında ne yapıyorlardı acaba?
Mutasyon iyiye doğru olur da virüs etkisini kaybederse... Trilyonluk aşı piyasasının içine düşeceği durum ne olur acaba?
MANSUR YAVAŞ’IN DİLEDİĞİ ÖZÜR
ANKARA’da kar yağınca...
Olumsuzluklar çıktı ortaya.
Videolarını gördüm: Karda kayıyordu arabalar. Resmen çarpışan arabalar durumu.
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
*
“Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşerilerimizden özür diliyorum.”
*
İki şey söyleyeceğim:
*
BİR: Özür dilemek bir erdemdir. Bahaneye sığınmamak da öyle... Bu açıdan tebrikler Mansur Yavaş.
*
İKİ: Ancak belediye başkanlığı makamı, özür makamı değildir. Bu özürlerin sayısı artarsa... “A yeter ama” der bizim ahali. Dikkat Mansur Yavaş!
METİN AKPINAR’A DAİR
METİN Akpınar’a borçluyum.
Zeki-Metin ikilisine attığım çokça kahkahadan dolayı...
O kahkahalar hürmetine...
Adliye koridorlarındaki halini gördükçe üzülüyorum.
*
Mahkemede “Cumhurbaşkanı’nı kast etmedim” de dediğine göre...
Bu iş daha fazla uzamasa çok iyi olacak.
BAHÇELİ’NİN ‘EVE DÖN’ ÇAĞRISI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bir kez daha İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e “Evine dön” dedi.
*
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, bu çağrıya bir kez daha “İşlerimi bitirdim, evime dönüyorum” esprisiyle karşılık verdi.
*
Benimse kafamda şu iki şey dönüp duruyor:
*
BİR: Devlet Bahçeli, bu çağrıyı altını çizerek yapıyorsa... Kesin vardır bir bildiği...
*
İKİ: Meral Akşener, sürekli işi şakaya vuruyorsa... Kapıyı sımsıkı kapamamış oluyor.
BANA SÖYLE
Bana izlediğin beş diziyi söyle... Sana kişiliğinle ilgili beş hüküm vereyim.
*
Bana en çok neye güldüğünü anlat... Gustona dair tespitler yapayım.
*
Bana küçümsediklerinden söz et... Karakter analizini yapayım.
*
Bana kavga anındaki davranışını anlat... Sana kim olduğunu söyleyeyim.
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