Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
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Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
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Söylediği tam olarak şu Özel’in:
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“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
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Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
“Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren İlçe Kaymakamı’mıza tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme hemen başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
*
Açıklamadaki tuhaflıkları ve anormallikleri çıkardım.
Arz ediyorum:
*
- “Sınıf öğretmeni olduğu daha sonra anlaşılan” deniliyor açıklamada. Bir kaymakamın öğretmen yokken sınıfa girmesi tuhaf değil mi? Nasıl oluyor da öğretmenin öğretmen olduğu sonradan anlaşılıyor?
*
- Öğretmen elini uzatarak tokalaşmak istemiş. Kaymakam da pandemi nedeniyle elini sıkmak istememiş. Ne yani? Öğretmenimiz, ille de tokalaşacağım diye tutturmuş mu? Kaymakamın elini sıkmak için zor mu kullanmış?
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- Açıklamadan öğreniyoruz ki... Valilik makamı, kaymakama tembihatta bulunmuş. Bu nasıl yapıldı acaba? “Bir daha olmasın Kaymakam Bey... Bir daha yaparsan aramız açılır” falan mı denildi?
BİN VALİLİK AÇIKLAMASINA BEDEL
Dün bu olayla ilgili bu fotoğraf düştü önüme. Kaymakam, öğretmenden özür dilemiş, çiçek vermiş. Hah şöyle! İşte budur. Bin tane tuhaf ve anormal valilik açıklaması yapılacağına böyle şık bir hareket yetip de artardı bile.
OĞUZHAN ASİLTÜRK’Ü NEDEN HAYIRLA YÂD ETMELİYİZ?
OĞUZHAN Asiltürk, ömrünün son demlerinde Saadet Partisi’ni Cumhur İttifakı’na yakınlaştırmaya çalıştı.
Bu yüzden vefatının ardından kem sözler edenler var.
*
Bir de baktım ki...
Kem sözler edenler arasında Ergenekon’un, Balyoz’un zulmüne maruz kalmış olanlar da yer alıyor.
*
Hemen hatırladım Oğuzhan Bey’in Ergenekon ve Balyoz zulmünün ortalığı kasıp kavurduğu günlerde yaptığı çıkışı.
*
Şöyle demişti Oğuzhan Asiltürk:
*
“Ergenekon operasyonu, vatansever askerlere karşı yapılmış bir operasyondur. Ergenekon, altını çizerek söylüyorum, Türk Ordusu’nda Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta. Ve bir de ünlem koyuyorum.”
*
Oğuzhan Asiltürk’ün bu çıkışı, FETÖ’cüleri öfkeden kudurtmuştu.
*
Ömrü boyunca hiçbir şey yapmamış olsa bile...
Bu delikanlı, bu mert, bu cesur, bu hakkaniyetli tutumu nedeniyle...
Her kesim tarafından hayırla yâd edilmesi gereken bir isimdir Oğuzhan Asiltürk.
PANDEMİDE BİZİM DE CANIMIZ ÇOK SIKILMIŞTI
İSTANBUL’da 54 yaşındaki N.T. adlı bir adam, tam 260 kadına cinsel içerikli mesaj göndermiş.
*
“Neden yaptın bunu?” denildiğinde de şöyle bir yanıt vermiş:
“Pandemide yalnızdım, sıkılmıştım.”
*
Benim bildiğim pandemide kendini yalnız hisseden ve sıkılan biri...
- 260 dizi devirir sezon sezon.
- İspanyolca, Danca, İtalyanca çınlar odasında.
- Kendisini evde tadilata vurur.
- Mutfakta aşçılık denemeleri yapar.
- Kitaplık düzenler.
- Ekmek yapma makinesi satın alır.
*
Kadınları taciz etmeyi, sıkıntı giderici bir araç olarak görmek ve bunu pişkince ifade etmek de neyin nesi? Taş yağacak başımıza taş.
HER ŞEYİN ANTİSİ
KARAR verdim: Mustafa Sarıgül gitgide daha fazla bir anti-kahraman olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
*
Anti-karizma olarak yükseliyor mesela... Anti-sevimli olarak ilerliyor mesela... Anti-itimat olarak beliriyor mesela... Anti-lider olarak ortalığı kasıp kavuruyor mesela...
FARUK ACAR BİLE CİDDİYE ALMAMIŞTIR BU HABERİ
CUMHURİYET’te bir haber başlığı şöyle:
*
“Faruk Acar, Erdoğan’ın kazanmasında belirleyici rol oynuyordu. Artık Akşener’le çalışacak.”
*
Size bir şey söyleyeyim mi:
Bu haberi okuduğunda Faruk Acar bile “Bu nasıl haber yahu” falan demiştir.
*
Çünkü...
Erdoğan’ın kazanmasında belirleyici bir rol oynadığına Faruk Acar’ın kendisi bile inanmaz, inanamaz.
OKAN BAYÜLGEN’İ HAFİFE ALMIŞIM
“HERKESİN bir vakti vardır ve zaman gelir, o vakit dolar” diye bir hükmüm vardı benim.
Oradan yola çıkarak “Okan Bayülgen’in devri geçti” deyip duruyordum bilmiş bilmiş.
*
Yanılmışım.
Okan Bayülgen’i hafife almışım.
*
En son şöyle bir çıkış yaparak resmen gündemi belirledi Okan Bayülgen:
*
“Influencer’ların hepsi çöp. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işe girmesi bende utanç duygusu oluşturuyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine böyle şeylere tenezzül ederler? Bu büyük bir pornografi. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak yakışıksız.”
*
İki şey söyleyeceğim bunun üzerine:
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- BİR: Okan Bayülgen’in devri kolay kolay geçmez.
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- İKİ: Hay diline sağlık Okan Bayülgen. Hepimize tercüman oldun.