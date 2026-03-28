Trump’ın iki yolu: Ya hezimete uğrayacak ya da madara olacak

*

Paraşütçüleri adalara indirmek, Hark Adası’nı işgal etmek, Hürmüz’ü kontrol etmek için operasyon yapmak falan.

Bunlar ABD için kesin intihar olur.

*

Askeri uzmanların çizdikleri risk tablosu, Tom Cruise liderliğindeki “Görevimiz Tehlike” ekibinin bile “Aman bulaşmayalım, heder oluruz” diyebileceği türden bir tabloya işaret ediyor.

*

Peki bu durumda Trump ne yapacak?

*

“Dublörün dilemması” gibi Trump’ın da dilemması var.

Şöyle bir dilemma:

*

Hürmüz’ü açmaya kalksa:

Hezimetle sonuçlanması muhtemel bir operasyona imza atmış olacak.

*

Savaşı bu haliyle bitirmeye kalksa:

Dünya aleme çok ama çok fena madara olmuş olacak.

*

Kısacası Trump...

“Hezimete uğramak” ile “Madara olmak” arasında bir tercihle karşı karşıya.

*

“Beter olsun” demeyi ihmal etmeyerek şunu söylemek istiyorum:

Trump’ın yerinde olmak istemezdim.

TRUMP’I DİNLERKEN RUH SAĞLIĞINIZI NASIL KORURSUNUZ

- Açıklamalarını analiz etmeye çalışmayacaksınız.

- Cümle cümle yorumlamaktan uzak duracaksınız.

- Fazla ciddiye almaktan kaçınacaksınız.

- “Ama burada çelişki var” diye kendinizi heder etmeyeceksiniz.

- “Yav he he” falan deyip geçiştireceksiniz.

- Şaşırmaktan vazgeçeceksiniz.

-Arkasında bir rasyonelite aramayı bırakacaksınız.

DESTANSI KARDEŞLİK KONUŞMASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, geçen gün “destansı kardeşlik konuşması” yaptı.

*

Konuşmada şu üç şeyi birleştirdi:

- BİR: İsfahan’ı Bağdat’la, Tahran’ı Riyad’la, Beyrut’u Tebriz’le birleştirdi.

- İKİ: Ali ismiyle Ömer ismini, Hüseyin ismiyle Ayşe ismini birleştirdi.

- ÜÇ: Bölgede dökülen kanlar ile bölgede dökülen gözyaşlarını birleştirdi.

*

Ben şunu bilir şunu söylerim:

*

Destansı kardeşlik konuşması, destansı öfke operasyonunun panzehiri olacaktır.

EZBER ETTİK HÜRMÜZ’Ü

- Gözümüz kapalı Hürmüz’ün haritasını çizecek duruma geldik.

- Hürmüz’ün etrafındaki adaları, bizim Adalar’dan bile daha iyi biliyoruz.

- Evlerimizin kapısını takip eder gibi takip ediyoruz açılıp kapandığını.

- Her tanker vurulduğunda gözümüz petrol fiyatlarına gidiyor.

*

Bu Trump var ya bu Trump.

Ezber ettirdi resmen bize Hürmüz’ü.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI VE ÖZEL HAYAT MESELESİ

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım’a operasyon yapıldı.

*

Operasyon sırasında Özkan Yalım, Ankara’da bir oteldeydi.

Polis baskını sırasında otel odasında genç bir kadının da olduğu ortaya çıktı.

*

Evli Belediye Başkanı Yalım’ın eşini aldatması...

Bizi hiç ilgilendirmez.

*

Ancak Belediye Başkanı Yalım’ın, birlikte olduğu genç kadının belediye çalışanı olması...

Bizi çok ilgilendirir.

*

57 yaşındaki bir belediye başkanı ile 21 yaşındaki bir belediye çalışanı arasındaki ilişki...

- “Rıza var” diye geçiştirilecek bir ilişki değildir.

- Nüfuz ve güç kullanımı tartışmasını doğurur.

- Görev suistimali meselesini gündemine getirir.

- Hukuki ve etik konular devreye girer.

*

Özkan Yalım’ın emri altındaki genç bir kadınla otel odasında birlikte olacak kadar pervasızlaşması...

En çok da CHP’nin Özkan Yalım’a destek vermesini zorlaştırdı.

*

Yolsuzluk iddialarını, “bunların hepsi iftira” diyerek savunan CHP, Özkan Yalım’ın durumunu savunacak argüman üretemiyor.

BİR DE ŞÖYLE BİR DURUM VAR

TAMAM, özel hayata saygı gösterilsin.

Tamam, görüntülerin servis edilmesi sorunlu.

Tamam, itibar suikastı yapılmasın.

Tamam, kimsenin yatak odasına girilmesin.

*

Ama bir de şu var:

*

- CHP’li belediyeler kıskaç altındayken...

- Belediyelere operasyonlar yapılırken...

- Mahkemelerde duruşmalar başlamışken...

- Başkanlar hapisteyken...

Ankara’da otelde belediyede çalışan 21 yaşındaki genç bir kadınla birlikte olma pervasızlığı da nedir yani?

Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür? Bu nasıl bir meydan okumadır? Bu nasıl bir izansızlıktır?

*

Uşak Belediye Başkanı, bu tutumuyla en çok partisine zarar verdi.

CHP, bu belediye başkanını ihraç etmez savunursa ağır yara alır.