Trump neden Erdoğan’a övgüler yağdırıyor

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Seçkinci yaklaşımı olan, üstenci ve kibirli tavrı olan, belirli kalıplarla düşünen, 90’ların ideolojik şablonlarından çıkamamış bir liderdi.

*

Biden’a göre Tayyip Erdoğan...

İslamcıdır. Tehlikelidir. Öngörülemezdir. Mümkünse devrilmelidir. Devrilemiyorsa uzak durulmalıdır.

*

Trump ise Biden’dan çok farklı.









Ülkelere ve liderlere ideolojik bir gözlükle bakmıyor. Önyargıları yok. Kalıpları yok. Seçkinci değil.

*

Trump’a göre Erdoğan...

Güçlü, pragmatik, kararlı, sözünde duran, konuşarak anlaşmaya açık bir lider.

*

Trump’ın daha başkanlık koltuğuna oturmadan iki kez Erdoğan’ı...

“Benim dostum. Çok akıllı adam. Çok sevdiğim, saygı duyduğum biri” diye övgülere boğmasının arkasında yatan temel motivasyon bu.



PIŞIK OLAYI: GÜLÜNÇ ÇOCUKSU VE MAVRALIK



EKREM İmamoğlu, elini bir gözüne götürerek “pışıııık” dedi.

*

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Kime “pışıııık” dedi İmamoğlu?









Kime diyecek? Parti içindeki rakiplerine.

İlk akla gelen isimler: Mansur Yavaş, Özgür Özel.

*

Eğer İmamoğlu “pışııık” çıkışını, iktidara karşı yapsaydı.

Çocuksu bulunurdu, biraz sarakaya alınırdı, “amma gülünç şey” denilirdi, seviye açısından eleştirilirdi.

Ve geçilirdi.

*

Ancak İmamoğlu, iktidara değil de parti içindeki rakiplerine “pışıııık” çekti.

*

İşte tam da bu nedenle çektiği “pışııık”ın...

Çocuksuluk katsayısı yükseldi. Gülünçlük dozajı arttı. Mavraya açıklığı sonsuza uzandı.



BÜYÜK SÜRPRİZ KIRMIZI KARTMIŞ



ÖZGÜR Özel, yangın yaptı, beklenti çıtasını arşı alaya dikti.

Dedi ki:

*

“Bugün saat 15.00’te çok önemli bir açıklama yapacağım. Büyük sürprizim var.”

*

Ortalık karışacak galiba, vaziyet alalım dedik.









Hiç gerek yokmuş.

*

Çünkü Özgür Özel’in büyük sürprizi, meğer iktidara ve Erdoğan’a kırmızı kart göstermekmiş.

Kırmızı kart, bildiğin kırmızı kart.



SÜPER ACIKLI BİR POZİSYON: MUHALEFETE UMUT BAĞLAMAK



MUHALEFETE baktığımızda gördüklerimiz şunlar:

*

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- EKREM İMAMOĞLU: Parti içindeki arkadaşlarına pışık demekte.

*

- MANSUR YAVAŞ: Ses tonunu bile duyurmadan puan kazanma derdinde.

*

- ÖZGÜR ÖZEL: Kırmızı kart göstererek muazzam bir çıkış yaptığını sanmakta.

*

Muhalefetten umut bekleyenler çıldırmasınlar da ne yapsınlar?

BİR AN ÖNCE İYİLEŞİR İNŞALLAH



EDİP Akbayram’ı pek severim.

Efendiliğini hiç bozmamıştır. İdeolojik tutumundan bir ayrıştırma çıkarmamıştır. Her zaman saygın bir konumda olmayı başarmıştır.

*

“Evde kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, entübe edildi” falan haberini alınca...

“Aman inşallah bir şey olmaz. Aman inşallah bir an önce iyileşir” demekten kendimi alamadım.



GÖZYAŞIN HİÇ EKSİLMESİN JAMES



JAMES Woods diye vasat bir Hollywood aktörü var.

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Los Angeles’taki lüks evi yanınca televizyona çıkıp gözyaşlarına boğulmuş.

*

Bu James Woods denilen aktör, azılı bir İsrailcidir.

O kadar İsrailcidir ki... “Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetme yok. Hepsini öldürün” diye İsrail’e seslenmiştir.

*

Gözyaşın hiç eksilmesin James. Filistin’de katledilen kadın ve çocukların ahı, yakanı hiç bırakmasın James.

SELİM İLERİ DEMEK NE DEMEKTİR



- “Her gece Bodrum” dememizin sebebidir Selim İleri.

- Unutulmuş yazarları unutulmuş olmaktan çıkarandır.

- “Cumartesi Yalnızlığı” diye bir yalnızlık üretmiştir.

- Türkan Şoray’la Türk edebiyatı arasındaki köprüdür.

- “Dostlukların son günü” tabirini bize armağan etmiştir.

- Edebiyatla yemek arasındaki bağlantıyı leziz bir şekilde kuran yazardır.

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- İstanbul’la özdeşleşen yazar çok ama birincilik onundur.

*

Allah rahmet eylesin.

2019 KIŞINDAN BİR FOTOĞRAF



BU fotoğrafı 2019 kışında çekmiştim.

İstanbul’un böğründe bir balkon.







Lapa lapa kar yağmıştı 2019’da.

*

Küresel ısınma masallarına benim karnım tok.

2019’da kar böyle lapa lapa yağarken küresel ısınma yok muydu yani?

*

“Kısacası bu kış yağacak” dediklerinde hemen inanıvermemin temel gerekçesi bu